  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

獲批遊戲版號不敵美猛加息預期　騰訊網易隨眾科技股下挫

14/09/2022

　　國家新聞出版署今年第5次發放遊戲版號，騰訊(00700)和網易(09999)今次終於有份，其中騰訊更傳旗下騰訊音樂最快下周在港第二上市，不過美國公布通脹率高於預期，料聯儲局本月將大幅加息，引發美股昨日(13日)暴跌，今日(14日)恒指亦最多跌逾500點，科技股集體低開，騰訊和網易也受累下跌，惟跌幅沒其他科技股那麼大。

 

(騰訊美國洛杉磯辦公室，截自騰訊網頁媒體資料庫視頻資料)

 

73款遊戲獲批包括騰訊教育遊戲　審批逐步常態化


　　國家新聞出版署發布9月國產網絡遊戲審批信息，此次獲批版號的73款遊戲包括網易的《全明星街球派對》、騰訊旗下世紀凱旋全資控股公司南京網典科技的教育遊戲《健康保衛戰》等，這是兩家巨頭在今年4月遊戲版號恢復發放以來收獲的首個遊戲版號。是次獲批的遊戲還包括心動公司(02400)的《模擬江湖》、中手游(00302)的《鎮魂街：天生為王》、中移動(00941)旗下咪咕互動的《模擬餐廳》等。

 

　　值得一提，國產遊戲版號的發放自4月重啟後，除5月外，此後每月均有發放，逐步進入「常態化」，今年累計有314款遊戲版號獲批。

 

花旗：審批流程更趨正常化　瑞銀：反映積極情緒


　　花旗發表研報指，騰訊和網易各有一款遊戲自審批恢復以來首次獲批，有助消除此前擔憂。雖然獲發版號對財務的影響有限，但這表明審批流程趨於更加正常化，在未來的版號中可能有更多遊戲獲批。而今次共73款遊戲獲批，相比此前稍多，是積極進展。另當局允許遊戲公司為現有遊戲申請跨平台許可，取代單獨許可，新做法在跨平台應用上提供更大靈活性，將有利騰訊和網易等擁有豐富IP儲備的公司。

 

　　瑞銀則指，騰訊和網易終於有遊戲獲批版號，雖然這些遊戲看起來很小型，但對於在4月恢復批核後的過去5個月內沒有獲批遊戲版號的兩家大型開發商來說反映積極的情緒。而新的跨平台許可是積極的變化，因為可以增加僅PC遊戲的覆蓋面，考慮到更大的手遊玩家群，並提高手遊的單位經濟性。遊戲股情緒可能開始好轉，雖然騰訊和網易獲批的兩款小遊戲短期內不太可能推動盈利，但現有遊戲更容易跨平台發布可能會提高其近期管線遊戲的知名度。

 

中金：可緩解市場憂慮　惟內地遊戲業務短期或仍受壓

 

　　中金指，騰訊及網易獲批遊戲版號可緩解市場憂慮。而內地遊戲版號發放已步入相對常態化階段，發放節奏及過審數量已較為穩定，且已逐步接近本輪版號暫停前月均發放85個版號的數量；在整體版號發放穩步推進背景下，下半年版號發放或有望加速，帶動整體市場情緒進一步回暖。


　　不過，中金認為，騰訊及網易的內地遊戲業務在短期內或仍將受壓。騰訊老遊戲《王者榮耀》及《和平精英》仍受《未成年人保護法》影響，流水未見起色，且騰訊今年次季預收款已按年下跌，或將進一步傳導至未來幾個季度的收入增速。網易相對壓力較小，《夢幻西遊》及《大話西遊》在20餘年營運後仍在次季創下流水新高，《暗黑破壞神：不朽》在7月25日上線，估算首月流水在8億至12億元人民幣間，有望為下半年遊戲業務貢獻較穩定增量。

 

傳騰訊音樂最快下周在港第二上市　今年累跌三成

 

　　另方面，據外電引述消息人士指，騰訊音樂最快將於下星期啟動在港交所(00388)第二上市，現正與顧問機構合作籌備，推介活動最早可能在幾天後啟動，惟詳情及時間表仍有可能變動。而騰訊音樂早前表示，在港第二上市不涉新股發行，即不會額外集資。


　　騰訊音樂擁有QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂三大音樂平台，2018年在美國上市，當年集資約10.7億美元(約83.46億港元)，惟其股價今年已下跌約31%，隔晚報4.76美元，市值約為80億美元(約624億港元)。

 

熊麗萍：市場要先消化美猛加息　大股東減持對騰訊影響更大

 

　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，之前獲批遊戲版號的多是中小型公司，今次騰訊和網易遊戲獲批反映大型公司亦在考慮之列，而網易獲批的遊戲雖不是主打，但已向市場發放訊號，遊戲審批主要看遊戲內容及公平競爭，惟美國加息幅度恐比預期大，加大對新經濟股壓力，料市場要先消化才再關注遊戲版號問題。而現時騰訊受南非大股東Naspers減持影響較大，不論騰訊或其有份投資的公司遊戲獲批其實只是短暫利好，就算不獲批對市場影響也不會太大。

 

　　值得留意，騰訊從8月19日起無間斷回購股份，或在一定程度可抵禦大股東減持，近日股價也略為回穩，今日收市則跌1.71%報299.6元，成交54.08億元。網易則跌2.08%報136.3元，阿里(09988)跌4.5%報87.1元，京東(09618)跌4.2%報223.6元，美團(03690)跌2.25%報173.8元，小米(01810)跌3.33%報10.44元，百度(09888)跌5.66%報128.4元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

50.800

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

87.100

異動股

00493

國美零售

0.190

更多滬深港通

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 50.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.100
  • 00493 國美零售
  • 0.190
  • 00883 中國海洋石油
  • 10.160
  • 03908 中金公司
  • 13.200
股份推介
  • 00522 ASMPT
  • 61.650
  • 目標︰$77.16
  • 09999 網易－Ｓ
  • 136.300
  • 目標︰$157.00
  • 01171 兗礦能源
  • 34.150
  • 目標︰$37.00
  • 02899 紫金礦業
  • 9.060
  • 目標︰$11.14
  • 01177 中國生物製藥
  • 3.890
  • 目標︰$4.50
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 299.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.100
  • 01211 比亞迪股份
  • 220.000
  • 00388 香港交易所
  • 300.600
  • 00941 中國移動
  • 51.650
報章貼士
  • 00520 呷哺呷哺
  • 4.200
  • 目標︰--
  • 00257 光大環境
  • 3.560
  • 目標︰--
  • 00564 鄭煤機
  • 9.830
  • 目標︰$10.80
熱炒概念股
即時重點新聞

14/09/2022 17:00  《盤後部署》美國加息壓力拖累全球股市，騰訊、網易現價可博反彈

14/09/2022 16:06  傳港交所擬降低硬科技公司IPO營收要求，最快本月諮詢

14/09/2022 18:07  澳門賭牌競投截標，共7家公司遞交標書

14/09/2022 18:00  【高息巡禮】中銀香港推限時定存優惠，港元12個月息2.7厘

14/09/2022 16:43  【出訪中亞】習近平下午抵達努爾蘇丹，開始對哈薩克進行國事訪問

14/09/2022 17:47  【北水炒Ｄ乜】淨流入４９﹒６３億元，買盈富沽快手

14/09/2022 08:34  【大行炒Ｄ乜】騰訊、網易獲批版號瑞信唱好，高盛恢復予特步買入

09/09/2022 17:58  《嚟緊炒Ｄ乜》比亞迪電子業務概念廣泛，走勢轉好宜買入

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》A場隨外圍跌成交創四月低　人幣即期再急挫逾三百點
人氣文章

新聞>財經熱話

獲批遊戲版號不敵美猛加息預期　騰訊網易隨眾科技股下挫
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】通脹未止　美元假死
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

煙霞襲港｜空氣污染指數爆錶！8款空氣清新機推介：離子除菌／360度過濾／醫療級濾芯，淨化家中空氣！
人氣文章

馬拉松週記．馮華添

13周準備一場馬拉松！一步都不能蝕？循序漸進訓練＋體力超量恢復＋碳水化合物負荷法，分秒必爭！
人氣文章

健康解「迷」

冷藏肉變色一撻撻、乾韌仲食得？食安中心預防「凍燒」4個貼士
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

Orphan is back！事隔13年，25歲的Isabelle Fuhrman扮演9歲女孩，出演《孤疑：首殺》
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

植物奶新寵：豌豆奶！低碳、高蛋白質、高礦物質，味道最接近牛奶且含最佳營養？
人氣文章

Beauty

頸後贅肉顯胖又顯老，6個簡易伸展動作矯正富貴包！坐在椅子就能完成，低頭族、上班族必做！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
撞破朋友另一半出軌，應將真相如實告知？有一種「知情權」，並非任何人都想享有
人氣文章
男女間做了哪些事才視作拍拖？三個原本沒有承諾的人，怎麼就成了三角戀？
人氣文章
鼻敏感、皮膚乾？秋天養生重點在脾肺！健脾潤肺「銀杏百合南瓜雞腳湯」，一家大小啱飲！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/09/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/09/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/09/2022 18:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/09/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事14/09/2022
《神州經脈》A場隨外圍跌成交創四月低　人幣即期再急挫逾三百點
人氣文章財經熱話14/09/2022
獲批遊戲版號不敵美猛加息預期　騰訊網易隨眾科技股下挫
人氣文章FOCUS14/09/2022
【FOCUS】通脹未止　美元假死
人氣文章市場動向14/09/2022
買齊30隻大市值高息股要幾錢？
人氣文章財經熱話14/09/2022
傳遭內地查債務風險兼頻賣股套現　復星全系再挫
人氣文章財經熱話14/09/2022
【匯市專訪】美國核心通脹持續攀升　聯儲局維持大幅加息步伐？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金