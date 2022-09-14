獲批遊戲版號不敵美猛加息預期 騰訊網易隨眾科技股下挫

國家新聞出版署今年第5次發放遊戲版號，騰訊(00700)和網易(09999)今次終於有份，其中騰訊更傳旗下騰訊音樂最快下周在港第二上市，不過美國公布通脹率高於預期，料聯儲局本月將大幅加息，引發美股昨日(13日)暴跌，今日(14日)恒指亦最多跌逾500點，科技股集體低開，騰訊和網易也受累下跌，惟跌幅沒其他科技股那麼大。

(騰訊美國洛杉磯辦公室，截自騰訊網頁媒體資料庫視頻資料)

73款遊戲獲批包括騰訊教育遊戲 審批逐步常態化



國家新聞出版署發布9月國產網絡遊戲審批信息，此次獲批版號的73款遊戲包括網易的《全明星街球派對》、騰訊旗下世紀凱旋全資控股公司南京網典科技的教育遊戲《健康保衛戰》等，這是兩家巨頭在今年4月遊戲版號恢復發放以來收獲的首個遊戲版號。是次獲批的遊戲還包括心動公司(02400)的《模擬江湖》、中手游(00302)的《鎮魂街：天生為王》、中移動(00941)旗下咪咕互動的《模擬餐廳》等。

值得一提，國產遊戲版號的發放自4月重啟後，除5月外，此後每月均有發放，逐步進入「常態化」，今年累計有314款遊戲版號獲批。

花旗：審批流程更趨正常化 瑞銀：反映積極情緒



花旗發表研報指，騰訊和網易各有一款遊戲自審批恢復以來首次獲批，有助消除此前擔憂。雖然獲發版號對財務的影響有限，但這表明審批流程趨於更加正常化，在未來的版號中可能有更多遊戲獲批。而今次共73款遊戲獲批，相比此前稍多，是積極進展。另當局允許遊戲公司為現有遊戲申請跨平台許可，取代單獨許可，新做法在跨平台應用上提供更大靈活性，將有利騰訊和網易等擁有豐富IP儲備的公司。

瑞銀則指，騰訊和網易終於有遊戲獲批版號，雖然這些遊戲看起來很小型，但對於在4月恢復批核後的過去5個月內沒有獲批遊戲版號的兩家大型開發商來說反映積極的情緒。而新的跨平台許可是積極的變化，因為可以增加僅PC遊戲的覆蓋面，考慮到更大的手遊玩家群，並提高手遊的單位經濟性。遊戲股情緒可能開始好轉，雖然騰訊和網易獲批的兩款小遊戲短期內不太可能推動盈利，但現有遊戲更容易跨平台發布可能會提高其近期管線遊戲的知名度。

中金：可緩解市場憂慮 惟內地遊戲業務短期或仍受壓

中金指，騰訊及網易獲批遊戲版號可緩解市場憂慮。而內地遊戲版號發放已步入相對常態化階段，發放節奏及過審數量已較為穩定，且已逐步接近本輪版號暫停前月均發放85個版號的數量；在整體版號發放穩步推進背景下，下半年版號發放或有望加速，帶動整體市場情緒進一步回暖。



不過，中金認為，騰訊及網易的內地遊戲業務在短期內或仍將受壓。騰訊老遊戲《王者榮耀》及《和平精英》仍受《未成年人保護法》影響，流水未見起色，且騰訊今年次季預收款已按年下跌，或將進一步傳導至未來幾個季度的收入增速。網易相對壓力較小，《夢幻西遊》及《大話西遊》在20餘年營運後仍在次季創下流水新高，《暗黑破壞神：不朽》在7月25日上線，估算首月流水在8億至12億元人民幣間，有望為下半年遊戲業務貢獻較穩定增量。

傳騰訊音樂最快下周在港第二上市 今年累跌三成

另方面，據外電引述消息人士指，騰訊音樂最快將於下星期啟動在港交所(00388)第二上市，現正與顧問機構合作籌備，推介活動最早可能在幾天後啟動，惟詳情及時間表仍有可能變動。而騰訊音樂早前表示，在港第二上市不涉新股發行，即不會額外集資。



騰訊音樂擁有QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂三大音樂平台，2018年在美國上市，當年集資約10.7億美元(約83.46億港元)，惟其股價今年已下跌約31%，隔晚報4.76美元，市值約為80億美元(約624億港元)。

熊麗萍：市場要先消化美猛加息 大股東減持對騰訊影響更大

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，之前獲批遊戲版號的多是中小型公司，今次騰訊和網易遊戲獲批反映大型公司亦在考慮之列，而網易獲批的遊戲雖不是主打，但已向市場發放訊號，遊戲審批主要看遊戲內容及公平競爭，惟美國加息幅度恐比預期大，加大對新經濟股壓力，料市場要先消化才再關注遊戲版號問題。而現時騰訊受南非大股東Naspers減持影響較大，不論騰訊或其有份投資的公司遊戲獲批其實只是短暫利好，就算不獲批對市場影響也不會太大。

值得留意，騰訊從8月19日起無間斷回購股份，或在一定程度可抵禦大股東減持，近日股價也略為回穩，今日收市則跌1.71%報299.6元，成交54.08億元。網易則跌2.08%報136.3元，阿里(09988)跌4.5%報87.1元，京東(09618)跌4.2%報223.6元，美團(03690)跌2.25%報173.8元，小米(01810)跌3.33%報10.44元，百度(09888)跌5.66%報128.4元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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