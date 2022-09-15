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賭牌競投突現競爭者　濠賭股借勢回吐永利插逾半成

15/09/2022

　　澳門新一輪賭牌競投昨日(14日)截止，除原有6間博企入標外，曾於2002年有份競投賭牌的馬來西亞雲頂集團旗下的GMM股份有限公司亦突在截標前提交標書，即7家公司爭奪6個賭牌。雖然大行一致認為GMM中標難度高，相信原先六大博企有較大優勢，但在忽然出現競爭下，連日炒上的濠賭股今日(16日)普遍借勢回吐，其中永利澳門(01128)更跌逾半成。由於今年底才批出新賭牌，濠賭股不確定性仍存。

 

(永利澳門網頁截圖)

 

包括雲頂共7間公司爭6賭牌　均表示有信心投得賭牌

 

　　昨日下午5時45分截標前，共有7間公司遞交賭牌競投標書，除了現有六大博企永利澳門、銀河娛樂(00027)、金沙中國(01928)、新濠國際(00200)、澳博(00880)及美高梅中國(02282)外，第七間是馬來西亞雲頂旗下GMM公司。現有六大博企靈魂人物均有親身入標，包括代表澳娛的何超鳳和梁安琪、代表美高梅的何超瓊、代表新濠的何猷龍、銀娛副主席呂耀東，以及金沙總裁王英偉。值得一提，澳門今次最多發6個為期10年的賭牌，明日(16日)上午10時進行開標程式。

 
　　各家博企代表都表示對投得賭牌有信心，其中美高梅中國聯席董事長及執行董事何超瓊表示，今次賭牌競投工作於一年前已開始準備，有信心取得新賭牌。新濠主席兼行政總裁何猷龍則指，標書進一步加強了新濠對澳門及推動其經濟多元化發展的承諾，期待擔任業界領導者，與澳門政府緊密合作。另銀娛呂耀東表示，集團已準備好投牌工作，有信心政府會考慮銀娛，又指20年來銀娛在社會經濟、民生、投資建設、慈善等領域都有滿意成績，他又指銀娛有穩健的財務風險管理，亦擁有效率較高的高管團隊。

 

GMM冀為澳門市場帶來衝擊　惟雲頂香港步入清盤重組

 

　　至於代表GMM股份遞交標書的陳小姐則表示，冀透過新賭牌為澳門市場帶來衝擊，並指已為競投賭牌準備一段時間，而雲頂本身是休閒旅遊娛樂公司，業務遍布全球，包括美國拉斯維加斯及紐約、馬來西亞、英國、新加坡等，加上雲頂曾參與中國河北張家口冬奧及殘奧賽區基建及滑雪場建設，對澳門賭牌競投有信心。


　　雲頂集團主席為林國泰，其父是被譽為「大馬賭王」的林梧桐，林國泰早年繼承賭業衣鉢，並銳意建立郵輪王國，惟近年受疫情重創，令雲頂香港(00678)步入清盤重組。林國泰曾於2018年接受訪問指，仍有興趣在澳門競投博彩牌照。

 

摩通料現有六大博企均獲續牌　惟市場對行業復甦期望低

 

　　摩通發表研究報告，認為現有六大博企均能獲得續牌，又維持金沙為行業首選，其後按序為永利澳門及銀娛，而澳博則維持為最不看好公司。而澳門當局將新牌照給予新外地營運商的機會不大，因為現有的營運商在過去20年已投放大量金錢及招聘本地員工，而雲頂香港近日宣布破產，亦不利好GMM獲得新牌照。預期有關新牌照的結果將於12月初出爐。

 

　　摩通又指，投資者目前對行業復甦預期很低，大部分觀點預期要到明年3月兩會後澳門才會重新開放，同時需求及政策周期都處於底部，因此預期屆時或出現方向性反彈。

 

花旗：雲頂沒獨特之處　原有6家博企長期為澳門作貢獻

 

　　花旗亦認為原有6家營運商最有可能獲得新牌照，澳門目前已擁有6家世界上最好的賭場營運商，其龐大規模就是最好證明，並於過去20年為澳門作出貢獻，一直是澳門遊客人數實質性增長的主要推動力和旅遊收入，且主要僱用當地員工。雖然雲頂集團有其優點，惟沒有獨特之處令當局作出改變，相信澳門政府會優先考慮澳門公共財政的最大利益。


　　花旗又指，隨著中介人業務的下降以及疫情影響下，澳門政府比過往更需要中場博彩業務的穩健發展，而現存的6間營運商最能達成這個目標。

 

大摩：潛在新入場者勝算較低　惟增添不確定性

 

　　摩根士丹利也認為潛在新入場者勝算較低，但對現時博企為負面驚喜。對於新入場的賭企來說，起初的回報會較低，因首4至5年須斥資建設，但卻意味現有6間博企或有一間被踢出局，增添不確定性，讓政府在未來兩個月擁有更多議價空間去決定賭牌花落誰家。


　　然而，大摩續指，澳門政府選擇現有博企機會仍較大，因其具良好紀錄去幫助當地人民就業，雖然雲頂集團過去奪得新加坡和紐約賭牌亦令市場驚喜，但或因近期的郵輪業務，面臨流動性緊張問題，另濠賭股需要重啟通關才有起色。

 

瑞信：對雲頂競投不感意外　惟澳門土地資源稀缺進入困難

 

　　瑞信則指，對雲頂集團參與投標並不感到意外，不過目前不清楚雲頂使用哪個實體競投，目前GMM並未在雲頂集團的2021年年報中列為子公司，因此不能排除雲頂集團主席林國泰私人競投可能性，他可以買下雲頂香港在澳門南灣湖畔一家酒店的50%股權，但如果要使用上市實體，雲頂集團很有可能會被使用。

 

　　另瑞信指，預測新牌照和物業的押金分別為50億澳門元，和40至50億美元的資本支出，而澳門土地資源的稀缺將使新進入者變得困難。而在東盟博彩業中保留對雲頂集團偏好，而不是雲頂馬來西亞；對於澳門則更喜歡銀娛，其次是金沙。


　　值得留意，永利澳門過去以貴賓客為主，與澳門政府希望發展更多中場及非博彩元素的方向不同，在賭牌競投中或有可能被踢出局，今日股價跌6.8%收報4.8元，金沙則跌2.03%報17.34元，銀娛跌0.58%報43元，澳博跌1.79%報2.75元，美高梅跌1.41%報4.2元，新濠國際升1.55%報5.23元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此

 

 

 

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