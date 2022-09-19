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溫傑：GMM入閘不意外　賭業仍受疫情拖累只宜候低吸銀娛

19/09/2022

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　據報美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）今日（19日）起檢查在美上市中概股的審計底稿，需時8至10個星期，預計12月初或會有結果，對阿里巴巴(09988)、網易(09999)京東(09618)等被選為首批審查對象而言，屬利好或利淡？澳門賭牌開標，6間原有牌主獲接納參與競投，而馬來西亞雲頂集團同系公司GMM則獲有條件接納參與競投，即共7間公司競逐6個賭牌。新競爭者入閘屬驚喜？競爭增加對行業有何影響？惟澳門與內地仍未全面通關，即使行業競爭增加亦難提振賭場消費？

 

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