中石化商湯回購對股價刺激不大 太古升近半成更值博？

港股反覆尋底，很多股份股價已很低殘，雖自8月業績期後掀起新一輪回購潮，但支持股價作用似乎有限，最新中石化(00386)擬斥最多25億元人民幣回購A股，惟消息早於上月底公布中期業績時披露，今日(20日)股價沒甚反應，而昨日(19日)股價創上市新低的商湯(00020)也連續兩日回購，惟近日再有大戶轉倉看來準備沽貨，今日股價只回升約2%，反而自8月起密密回購的太古A(00019)今日升近半成。

(資料圖片)

中石化擬斥最多25億人幣回購A股 惟上月公布業績時已透露

中石化宣布，擬使用不低於12.5億元(人民幣．下同)、不超過25億元的自有資金，通過上交所系統以集中競價交易方式回購中石化A股，回購價格上限每股6.18元，推算是次回購股份約2.02億股至4.05億股，約佔已發行總股本的0.17%至0.33%，回購股份將全部註銷。中石化解釋，回購因公司股票收盤價格低於公司最近一期每股淨資產，為維護公司價值和股東權益，增強投資者信心，綜合考慮公司財務狀況、未來發展及合理估值水平等因素，擬使用自有資金進行股份回購，以推進公司股票市場價格與內在價值相匹配。



不過，中石化董事長馬永生早於上月29日公布中期業績時已透露，集團計劃進行上市以來首次回購，在合適時間回購A股及H股，並提到擬投入12.5億至25億元回購公司A股股份，期限自董事會批准方案日起不超過3個月。而於績後瑞信發表研究報告稱，中石化盈利表現好於預期及公布股份回購，短期將觸發股價正面反應，不過其上半年現金流情況惡化值得關注，可能會對今年全年派息比率帶來負面影響，維持「中性」評級，目標價由3.8元升至4元。花旗則指其經營現金流表現疲弱，僅50億元，為2008年以來最低，或令市場憂慮能否維持全年派息比率於80%，維持「沽售」評級，目標價由3.1元升至3.2元。

值得一提，另一油股中海油(00883)9月13日開始H股回購行動，昨於聯交所再回購619.6萬股，每股作價介乎9.99至10元，涉資約6208萬元，至今公司累計購回2388.4萬股，佔股本0.053%。摩通發表報告指，中海油在未來3個月或會持續購回H股，預測集團現價僅反映油價每桶約65美元水平，又預期今年下半年每股派息0.48元人民幣，維持「增持」評級，目標價15元。中海油於上周四(15日)最多升至10.42元，之後隨油價回落至10元左右徘徊。

商湯連續兩日回購涉850萬股 惟再有8.6億股存入CCASS

至於商湯，近日也頻頻回購，繼上周五(16日)回購670萬股後，昨日(19日)再斥360萬元回購180萬股，兩日累計回購850萬股。不過，商湯大戶早在6月起大舉將實物持倉搬至聯交所中央結算系統(CCASS)部署沽貨，結果自6月底上市禁售期結束後股價即暴瀉，其後一路走弱，近期再有8.58億股或2.56%商湯存入CCASS，主要轉入花旗戶口，6月至今共計約236億股商湯存入CCASS，目前CCASS存倉達到255億股，佔商湯總股本約70%。商湯昨日股價曾跌7.5%低見1.85元，創上市新低。

另近日商湯傳出裁員消息。有內媒報道，在今輪調整前，商湯總員工人數接近6000人，其中智慧城市事業群總人數超過2000人，目前已有約500人離職。惟商湯回應指，今年截至目前，公司員工總數略有增長，目前整體業務正常發展，會根據市場環境及自身狀況調整組織和人才結構。

太古中期扭虧增派息兼密密回購 匯控擬恢復回購惟升唔起

另外，太古8月公布中期業績，除扭虧賺近19億元，增派中期息外，集團又宣布擬回購最多40億元股份。太古A與太古B(00087)即自8月19日開始回購，太古A昨於聯交所再回購32.9萬股，每股作價介乎55.3至56.2元，涉資約1838萬元，已連續21個交易日回購，至今累計購回1187.55萬股，佔股本1.3119%。另太古擁有45%的國泰航空(00293)中期虧損亦收窄至50億元，近日又公布受惠「3+4」安排和轉機客增加，8月載客量同比增加88%，並計劃於10月加開約200對客運航班，股價創一個月高，或亦有助太古股價向好。

而匯控(00005)自7月尾宣布完成10億美元回購計劃後即暫停回購，惟財務總監邵偉信日前表示，正考慮明年下半年恢復回購，曾帶動股價當日升逾2%，但銀行股近期持續受困經濟衰退憂慮，在歐美大幅加息預期下股價表現一般，而匯控就分拆亞洲業務爭議雖指正與大股東平保(02318)進行對話，但有關問題仍未明朗，股價其後再走弱，徘徊47至48元之間。

騰訊近一月無間斷回購股價照跌 長實小米等回購撐不起股價

此外，騰訊(00700)年內兩次遭大股東Prosus和Naspers減持，股價持續受壓，8月2日跌至年內最低288元，中期業績公布後，自8月19日開始無間斷回購，截至9月15日已共回購19次，涉資近70億元，但近一個月股價仍累跌近半成。



另長實(01113)自8月5日至9月15日回購1543萬股，涉資8.2億元，期內股價挫2.35%。小米(01810)自8月23日至9月15日回購6020萬股，涉資6.4億元，期內股價跌6.8%。渣打(02888)自8月3日至9月15日回購4269.29萬股，涉資2.56億英鎊，期內股價跌0.52%。ASM太平洋(00522)7月宣布將回購最多4.2億元公司股份，自8月15日至9月15日已共回購23次，涉資1.3億元，期內股價跌3.7%。

黃瑋傑：中石化回購消息已消化料股價橫行 商湯蟹貨多不宜買入



今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指中石化回購消息一早已披露甚至已被市場消化，對股價刺激作用有限，但其股價近兩個月於3.35至3.6元橫行，已算跑贏大市，期間很多股份都持續下行。而「三桶油」股價走勢都視乎油價，油價利好利淡因素並存，三隻股份股息率都偏高，股價都成橫行趨勢，其中中海油近一個月於9.5至10.5元區間上落，亦與油價走勢切合，料往後油價不會大升也不會大跌，宜待股價回落至9.5元才買入，跌穿9元止蝕。至於商湯，股價由高位大幅下跌，吸引人低位博反彈，但博反彈也沒甜頭，變成另一批蟹民，處處都是蟹貨，每次回升都有蟹貨想鬆綁令股價寸步難行，事實上大跌後可回復舊觀的股份不多，再平也不宜買入。

中石化半日無升跌收報3.45元，中海油則升1.4%報10.14元，商湯升2.09%報1.95元，太古A升4.47%報58.4元，太古B升2.68%報9.21元，匯控升0.73%報48.05元，渣打升0.83%報54.6元。另中升控股(00881)昨斥約1154.4萬元回購35.3萬股，另控股股東增持24.3萬股，涉約796萬元，今日半日升3.79%報34.2元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動