美猛加息在即科技股下挫騰訊創4年低 低吸此其時？

美國聯儲局將於香港時間周四(22日)凌晨公布議息結果，預期最少加息0.75厘，甚至有機會加息1厘，美國兩年期及十年期債息分別再創15年及近11年高位。美國勢必猛加息，加上屢傳騰訊(00700)擬減持旗下公司陰霾下，今日(21日)科技股幾乎全線下挫，跌幅普遍逾2至3%，其中騰訊更以全日最低位286元收市創4年低，現時是否低吸良機呢？

(截自騰訊網頁媒體資料庫)

猛加息預期升溫美國債遭拋售 加息1厘可能性為18%



市場普遍預期美國聯儲局加息0.75厘，但通脹高企亦令加息1厘機會上升。分析指，投資者更關注聯儲局主席鮑威爾會否發表過於鷹派的言論，令市場受影響，今次加息幅度亦會被視為未來數個月的加幅指標。在美聯儲激進加息預期推動下，美國國債遭到拋售，昨美國兩年期國債收益率攀升至2007年下半年以來的最高水平；十年期國債收益率升至3.593%，創2011年以來新高；30年期國債收益率升至3.574%，創2014年4月以來新高。



芝商所(CME)的FedWatch工具則顯示，期貨市場目前預估聯儲局最可能加息0.75厘，加息100個基點可能性為18%。摩通首席經濟師Michael Feroli預計，聯儲局將在本周加息0.75厘，然後在11月加息半厘，聯儲局又將在明年繼續加息，到明年2月達到4.25%，因勞動力市場非常有韌性，而且增長下行的風險似乎已經減弱，因此需加大力度壓制勞動力需求。野村則料聯儲局將加息1厘，11月及12月將分別加半厘，因工資及物價的螺旋式上升會令通脹日益失控並長時間處高位，而按最新數據，相關風險正開始成為現實。

大摩籲減持科網及半導體股 景順指科技股現價非常吸引

另外，摩根士丹利上周發表報告指，股市大挫反映市場預測美國本月最少加息0.75厘，並有機會大幅加息1厘，估計恒指短線逼近該行的最熊預測，即17000點，與該行基本預測21500點的距離將愈來愈遠，大市裂口下挫的機會上升，籲持續減持科技、半導體及網際網路板塊。

不過，景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭認為，中國政府針對互聯網公司的大部分監管政策已經明確制定，行業正處於整合期，相關企業正思考如何在新措施下經營，而中國科技股股價對比美國及其他地區的同業存在一定折讓，對於長期投資者而言，現價非常具有吸引力。

另野村早前發表中國科網行業報告指，科網企業於今年第二季收入平均按年下跌1%，按非美國通用會計準則營運溢利計按年升20%，多數公司期內盈利增長均優於預期。新冠疫情仍然是下半年前景的最大不確定因素，但最壞時期應已過去，預計科網企業下半年的平均收入增長將略加速至6%(對比第二季按年跌1%)，而該行對所覆蓋研究的科網企業，料今年下半年營業利潤平均按年增長26%，將高於第二季按年增長20%，首選美團(03690)、京東(09618)、網易(09999)、騰訊及京東健康(06618)。

騰訊否認擬減持美團 麥格理看淡遊戲業務增長降目標價

另方面，有報道稱騰訊(00700)在考慮減持其在美團、貝殼(02423)等公司所持的股權，為股票回購和新業務提供資金，但騰訊發言人表示，該公司沒有必要籌資，沒有此類減持股權的時間表，也沒有減持股權的金額目標。騰訊首席戰略官James Mitchell上月也曾表示，《路透》有關該公司擬出售其在美團的全部或大部分股權的報道錯誤。

麥格理則於近日發表研報指，騰訊透過深化合作和國際化的旗艦遊戲發行部門，持續建立一個國際遊戲生態，預計全球遊戲發行和附加收購將帶動集團發展，在國際遊戲板塊中仍偏好騰訊，重申其「優於大市」的評級，但目標價由515元下調10%至464元，以反映國際和中國遊戲業務增長將較為溫和。

熊麗萍：市場已消化加息0.75厘 惟不宜急於買入科技股



今日《開市Good Morning》節目請來駿達資產管理投資策略總監熊麗萍，她預料美聯儲最終只加息0.75厘，市場焦點應會放在會後聲明及聯儲局往後政策走向；而相比11月加息幅度，市場更關注利率何時見頂，加息周期何時完結，以及跟著利率是橫行還是很快會掉頭減息。另如果美股只是反覆下跌料對港股影響有限，因港股已率先跌了很多。

她又指，如真的只加息0.75厘，相信市場已消化，新經濟股亦應不會有太大反應，而新經濟股除受加息影響外，最重要是看業務會否增長；雖說加息令財務開支成本增加，但如生意好就不用太擔心。她認為，內地經濟及中美關係等料比加息影響更大。如看中長線，現時不應急於買入科技股，走短線就要控制風險。至於個別股份，美團股價主要維持於160元至180元水平上落，如不跌穿160元可繼續持有，可待十一黃金周時會否為其到店餐飲業務帶來憧憬，加上內地疫情正紓緩，或有機會上試190元。而騰訊減持所投資公司股票機會大，只視乎時間及方式，除了可能為套現回購，也是為了因應政策整改，惟近日屢傳減持可能只是投行傳聞或建議，騰訊亦未必會在市場直接沽貨。

今日除騰訊股價創4年低外，百度(09888)、京東、網易、美團、快手(01024)、小米(01810)及阿里(09988)也跌逾2至3%。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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