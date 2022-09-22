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小鵬推新車股價開倒車　蔚小理光環不再！

22/09/2022

　　美國聯儲局大幅加息兼鷹氣連連，美股急跌，今日(22日)恒指一度跌穿18000點，汽車股也全線下跌，其中新能源車股除比亞迪(01211)急跌後跌幅收窄外，造車新勢力「蔚小理」都跌得很急，其中上日發布新車G9的小鵬汽車(09868)更插逾一成創新低，看來隨著行業競爭加劇，蔚小理銷量開始落後其他後來居上新勢力，已非投資者杯茶。

 

(小鵬汽車網頁截圖)

 

小鵬料G9明年月交付一萬輛　比亞迪推刀片電池大巴底盤技術


　　小鵬上日正式發布五座位電動SUV「G9」，G9支援800V超快充電，充電5分鐘可行200公里，售價介乎36.99萬至46.99萬元人民幣，為集團售價最高的車型。副董事長兼總裁顧巨集預計，G9將成為集團最暢銷型號電動車，預期當G9生產上軌道，明年每月可交付約一萬輛。

 

　　另外，據比亞迪官微消息，本周一(19日)在德國漢諾威國際交通運輸博覽會上展出升級版12米純電動巴士，並首次發布刀片電池大巴底盤技術平台，未來巴士搭載刀片電池技術將更安全、舒適、智能、高效。另據《彭博》報道，英國汽車經銷商Pendragon已經與比亞迪就合作問題進入後期商討階段，預計Pendragon將成為比亞迪在英國之合作經銷商。

 

招商證券：哪吒零跑連續兩月領先　需警惕競爭加劇風險


　　招商證券發表最新報告指，根據中汽協，內地8月新能源車銷售66.6萬輛，按年升100%及按月升12.3%(對比汽車行業按年升32.1%及按月跌1.5%)，按年及按月均跑贏行業，規模再創歷史新高。比亞迪新能源乘用車8月銷量17萬輛，按月升7.3%，市佔率達27.5%。吉利(00175)亦強勢崛起，8月以3.6萬輛位居第四，按月升18.1%。至於新勢力，哪吒交付1.6萬輛(按月升14.1%)、零跑交付1.3萬輛(按月升4%)、蔚來(09866)交付1.1萬輛(按月升6.2%)、小鵬交付9600輛(按月跌16.9%)、理想(02015)交付4600輛(按月跌56.1%)，哪吒及零跑連續兩月領先。


　　另招商證券指，從終端市場表現及巨集觀經濟數據判斷，短期需求端強度弱於預期，新能源車優質產品供給第四季快速上升，車廠面臨舊款清庫存及新增訂單不足壓力，需警惕短期供需失衡令行業競爭加劇的風險，同時海外市場大幅波動，觸發風險偏好下行，或抑制成長股估值，建議耐心等待負面因素消化，逢低吸納優質成長股。新勢力推薦理想汽車，予「增持」評級及目標價213元，另比亞迪目標價387元，吉利目標價25元，均予「增持」評級。

 

本月乘用車零售暫較上月跌7%　8月中國品牌銷售按月跌4.5%

 

　　此外，乘聯會最新數據顯示，9月13至18日內地乘用車市場零售33.1萬輛，同比增長28%，環比上周增長43%，較上月同期增長1%。累計9月1至18日，內地乘用車市場零售79.4萬輛，同比去年增長10%，較上月同期下降7%。

 

　　另據中國汽車工業協會統計分析，8月乘用車產銷分別完成215.7萬輛和212.5萬輛，環比分別下降2.4%和2.3%，同比分別增長43.7%和36.5%。另8月中國品牌乘用車銷售102.9萬輛，按月跌4.5%，按年增45.3%，佔乘用車銷售總量的48.4%，佔有率按月略跌1.2個百分點，按年升2.9個百分點。

 

林家亨：排隊充電耗時G9銷量堪憂　比亞迪今年盈利至少升兩倍


　　今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨分析，他指小鵬G9與理想L9不適宜直接比較，因G9是純電能，L9是插電混能。插電混能續航力超過一千公里，隨時可入油，消除續航憂慮，而G9雖可快速充電，但美國暫沒基建配合，中國Tesla有快速充電，惟未必會為小鵬服務。小鵬也指希望到2024年中國有2000多支快速充電樁，可見現時充電樁缺乏。另外，小鵬現才推出這款車已錯過時機，因SUV出得太多，近3個月已大減價，料G9不可能月銷1萬架。

　　他說，去年買蔚小理仍能賺錢，因始終是第一梯隊，但今年其銷量已被哪吒、零跑等爬頭，排名跌至10幾至20名，而料到2024年小鵬才稍有機會轉虧為盈。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

　　至於比亞迪，林家亨指，最悲觀預計今年盈利也比去年升兩倍，惟一提到股神沽貨股價自然走弱，疊加美國加息美股調整，短期股價料仍受壓，但因盈利急升，下年PE料回落至80倍，反觀其他新能源車企仍蝕錢，往後關門破產也並非沒可能，比亞迪始終較安全。另廣汽(02238)大部分收入來自合營汽車如日產、本田，惟它們過去半年銷量大跌，尚幸廣汽旗下埃安銷量不錯，8月售出兩萬部，加上燃油汽車銷量，料今年盈利不會有太大驚喜，股價仍會受壓，而抗跌力應比吉利及長汽(02333)好。吉利長汽燃油車受大減價影響，料今年盈利令人失望。

 

　　小鵬半日跌12.55%收報53.3元，最多跌15.67%低見51.4元，理想跌4.67%%報92.95元，蔚來跌8.1%報145.2元。另比亞迪跌1.38%報214.2元，最多跌4.79%至206.8元，吉利汽車亦跌1.45%報12.24元，廣汽跌2.24%報6.12元，長汽跌2.27%報9.91元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

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