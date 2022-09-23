日本下月全面開關兼傳港快公布放寬入境檢疫 國泰再衝高東瀛遊飆逾一成

港人等了逾兩年終可以自由行形式遊日。日本首相岸田文雄宣布，自10月11日起恢復免簽證自由行，同時取消入境人數限制，加上日圓昨日(22日)曾重貶至接近146，為24年最低，雖然日本政府出手干預令日圓急速倒升，但分析料日圓難以扭轉弱勢，去日本玩「好抵」。除憧憬港人「返鄉」熱潮，據報港府今日(23日)下午公布放寬入境檢疫限制，國泰(00293)股價今日再衝高，逆市曾升逾3%，東瀛遊(06882)更飆13%創逾4年高，縱橫遊(08069)亦爆升兩成。

(東瀛遊網頁截圖)

日本下月11日起可免簽證自由行 政府干預恐難扭日圓弱勢



日本首相岸田文雄宣布將從10月11日起開放海外旅客自由行，恢復免簽證措施，目前每日入境人數限制也將廢除，以促進觀光。日本現時每日入境人數上限為5萬人，旅客須申請簽證及跟旅行團，但可參加沒有導遊的旅行團。

另外，日本央行昨日議息後維持超寬鬆貨幣政策，短期利率目標在負0.1厘不變，行長黑田東彥亦重申近期無意收緊政策，日圓即重貶至接近146，為24年最低，年內兌美元已跌逾20%，其後日本政府干預市場，美元兌日圓盤中快速回落，觸及140.35。不過，分析指只要日本維持寬鬆貨幣政策，就難以在未來數月逆轉日圓弱勢。



法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷指，日圓匯率持續下跌主要原因乃由於日本政府通過推高通脹水平來刺激國內居民消費，以及美日之間的息差，而因應日本央行曾表示有意在未來2至3年內維持寬鬆貨幣政策，而聯儲局持續「放鷹」，勢令兩國息差愈趨擴闊。除非日本央行再進行大規模干預，否則預計日圓在數個月內仍會於140至150水平上落，而對於有意「唱Yen」遊日的港人，日圓在145左右已較以往下跌不少。瑞穗銀行首席洲外匯策略師張建泰則認為，日本干預匯市相信會令日圓空頭暫時收斂，但估計難以扭轉日圓弱勢，因日本央行會維持零息政策，對應聯儲局年底前或會再加息1厘，美日息差擴闊預期下，日圓弱勢難改，但基於145以上干預風險存在，估計日圓會在140至146之間大幅波動。

圓弱遊日好抵玩？在日確診最快7日始安排檢測 檢測機構少私院索價高

雖然日本將全面開關，且日圓大幅貶值，料可刺激港人遊日，但一點要注意，港人如在當地確診會遇上不少難題。縱橫遊常務董事袁振寧近日就表示，日本開關至今已有約5組團友曾在當地確診，需在當地最少滯留7日方可安排當地的核酸檢測，持陰性證明才可登機返港。另雖然日本當地多個醫療集團提供核酸檢測，但若旅客選擇價錢較便宜的診所，因時段不多，可能需提早5日預約，到達後亦要排隊做檢測，若額外要求報告轉為英文，以及由紙本改為電子檔，均需逐項加錢。而北海道提供檢測服務的醫療機構不多，大部分周末休息，最終可能只能選擇價格較高的私家醫院，索價3萬日圓(約1600港元)。若日後港人不透過旅行社入境，在當地確診需自行解決上述難題。



東瀛遊執行董事禤國全則表示，日本當地酒店供應開始緊張，加上日圓匯率疲弱，房價亦有所上調，若以疫情期間最低價格比較，最近數個月已加價約兩成，不過由於東瀛遊在大阪及沖繩擁有內設溫泉及泳池的酒店，可直接壓低房價提供予顧客，相信可緩和加價壓力。

港府傾向先實施「0+7」方案 匯證籲買國泰目標價11元

另方面，最新消息指，港府今日下午會公布放寬抵港人士入境檢疫限制安排，目前較傾向先實施「0+7」方案，即以7天居家醫學監測取代酒店隔離，並會取消來港上機前核酸檢測要求，只要求旅客抵港後在機場進行核酸檢測。另醫務衞生局局長盧寵茂表示，政府會考慮任何放寬入境檢疫方案，包括「0+3」(即除取消酒店隔離外，只需3天居家醫學監察)或「0+0」。



匯證近日發表研報指，有指本港快將放寬旅行檢疫限制，時間上比之前報道更早，相信放鬆本地社交距離措施及自我監察要求有助於推動商務及旅遊出行需求。國泰早前預期年底客運航班運力將達疫情前水平約三分一，而貨運航班運力則可達至疫情前水平約三分二，預期國泰今年下半年客流量將可達到2019年平均水平的27%，即今年第四季運力可提升至超過40%。國泰計劃逐步恢復運力，當中培訓機組人員及重新啟用飛機仍然需時，不過預期更高的乘客運載率及乘客收益率將有助抵銷部分影響。國泰自7月起扭虧為盈，保守預測全年扣除優先股股息前虧損11億元，當中下半年料錄盈利約39億元，重申「買入」評級，維持目標價11元。

溫鋼城：國泰可炒復常憧憬 惟宜回落至8.5元才買入



今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets副總裁溫鋼城，他指國泰股價早已「衝上雲霄」，短期不宜再追，持貨也可先食胡，可待回落至8.3至8.5元才再買入，博它如新加坡航空公司般受惠復常，而近期政府透過議員及商界放風，未來不排除實施「0+7」甚至「0+4」、「0+3」。不過完全復常未必對國泰有利，因到時就要看確實的客運數據，未完全復常反而仍可炒憧憬。他料，國泰10元阻力較大，跌至8元要止蝕。

國泰半日升2.04%收報9.01元，最多升3.51%高見9.14元，成交1.02億元。東瀛遊則升12.99%報0.87元，連升5日，累計升幅42.62%，成交991萬元。另縱橫遊升22.42%報0.202元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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