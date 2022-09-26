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英推激進減稅方案英鎊暴跌　匯控渣打急插8%

26/09/2022

　　英國政府推出1972年以來最為激進的減稅方案，以期提振長期經濟潛力，惟市場憂慮方案令英國政府大量舉債，並會加劇通脹壓力，消息令英鎊和英國國債遭拋售，英鎊兌美元繼上周五(23日)跌逾3%後，今早(26日)曾再挫4%。市場暫無視加息的利好因素，兩間英資銀行匯控(00005)及渣打(02888)今日都急挫8%，其中匯控低見42元創今年新低。

 

(Shutterstock)

 

減稅方案令借貸激增收入大減　英鎊單日貶逾3%今早曾再挫4%

 

　　英國財政大臣關浩霆(Kwasi Kwarteng)宣布大規模減稅方案，包括取消45%的最高所得稅稅率，將基本稅率從20%降至19%，物業印花稅門檻從12.5萬鎊調升至25萬鎊等，並稱最終目標要令英國經濟實現2.5%按年增速。然而，減稅方案單在未來半年就會讓英國政府借貸激增720億英鎊，在未來5年耗費1610億英鎊，而長期減稅項目亦恐使政府每年少掉450億英鎊收入。這一方案所體現的財政失度和構成的通膨威脅令市場恐慌，投資者和經濟學家均擔憂英國本已龐大的債務負擔會很快失控。

 

　　消息一出，英鎊兌美元急挫至1.0847，單日貶3.6%，亦是自1985年以來首次跌破1.11，而上周跌逾5%，是2年來最大單周跌幅，今早亞洲交易時段英鎊兌美元曾再急跌逾4%，低見1.035，創紀錄新低。另英國5年期國債孳息率急升57個點子，達3.51厘，為史上最大單日升幅。

花旗：英鎊跌穿1算風險正增　瑞銀：英鎊疲軟抵銷匯控淨利息收入

 

　　花旗銀行歐洲外匯策略主管Vasileios Gkionakis預期，未來幾個月英鎊交易區間介乎1.05美元至1.1美元，跌穿1算風險正增加。荷蘭銀行(ING)高級利率策略師Antoine Bouvet則預計美元兌英鎊於年底前1算可能性增加9個百分點至17%，並認為市場低估平價可能性。另德銀外匯研究環球主管George Saravelos指，市場已發出非常強烈訊號，不願為英國額外的財赤提供資金，呼籲英倫銀行緊急加息以安撫市場。而美國前財長薩默斯(Lawrence Summers)接受外媒訪問時，批評英國首相卓慧思的經濟政策「天真」及「一廂情願」，又預期有關政策或會導致英鎊兌美元跌穿一算水平。

 

　　另瑞銀上周發表報告指，英國迎來更高的通脹、更多刺激措施，估計更高的利率及更低的減值，英國利率曲線意味著英倫銀行最終利率為4.6%(7月底為2.7%)，假設英國利率為3%，英國銀行的自由現金流(FCF)具有吸引力，渣打屬英國國際性銀行首選。而匯控淨利息收入雖保持穩定，但被疲軟的英鎊匯價所抵銷，惟維持其英國上市股份「買入」評級，目標價6.8英鎊。

 

花旗：加P幅度小於預期　惟料港銀淨息差本季仍大幅擴張


　　另方面，上周雖然一如預期美國聯儲局宣布加息0.75厘後，匯豐、渣打、恒生(00011)及中銀香港(02388)等亦宣布上調最優惠利率(P)，但均只上調12.5個基點。花旗發表報告指，今次最優惠利率的加幅小於預期，至於未來升幅將取決於融資成本和巨集觀環境，如果融資成本大幅增加，連同今次的12.5個基點加幅，最優惠利率總計將提高1.5%。花旗又預計香港銀行淨息差第三季仍將大幅擴張，主要由於1個月香港銀行同業拆息(HIBOR)增長所致。大和則指，隨著美國加大加息力度，倫敦銀行同業拆借利率將加快上漲，HIBOR亦將上漲，預計今年底將升至4.5%，到明年底升至4.7%，為最優惠利率進一步上調奠定基礎。

 

　　另高盛表示，受進一步加息和利率上調相關利好滯後的刺激，預計較大型的本港銀行將於2021至2024年有約60點子的淨息差擴闊，使淨息差接近2019年前的高位，同時令銀行於今明兩年有創紀錄的盈利增長，目前港銀的淨息差擴張並未在股價上反映，維持中銀香港於「確信買入」名單，並重申匯控及渣打「買入」評級，三隻股份目標價分別為43元、75元及83元。

 

金管局放寬物業按揭貸款壓測　花旗指匯控受惠香港重新開放

 

　　此外，上周五(23日)金管局向銀行發出指引，將物業按揭貸款利率壓力測試要求由現時的3厘下調至2厘，而香港政府亦宣布放寬入境檢疫至「0+3」，花旗中國股票策略師劉顯達認為，此舉提高了在11月進一步放寬至「0+0」的希望，並從而帶動海外遊客回歸，恢復香港作為國際金融中心的地位，其中匯控(00005)、保誠(02378)等都是香港重新開放的受惠股份。

 

　　不過，以上消息都暫難遏匯控跌勢，匯控半日跌7.99%收報42.05元，成交13.55億元，渣打亦急挫7.43%報48.6元，至於其他銀行股，中銀香港升2%報28.1元，恒生跌1.04%報123.6元，東亞(00023)跌3.64%報9.52元。另於英國業務比重相對較高的長和系亦顯著受壓，長和(00001)跌5.2%報44.7元，長實集團(01113)跌9.57%報47.7元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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