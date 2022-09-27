  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

黃瑋傑：港股於期指到期前或反彈　科技股相對強勢僅短暫

27/09/2022

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　隔晚美股未止跌，道瓊斯工業平均指數陷入技術性熊市，惟納斯達克綜合指數相對跑贏大市，中概股則逆市向上，能否成為撐市功臣？理想汽車(02015)下調今季交付量預測至25500輛，意味9月交付量重返逾萬輛，為其美股隔晚不跌反升主因？全城銀行鬥高息吸存款客，高息股策略需否調整？

 

 【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

76.400

異動股

00700

騰訊控股

275.600

異動股

01797

新東方在綫

28.400

更多滬深港通

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 76.400
  • 00700 騰訊控股
  • 275.600
  • 01797 新東方在綫
  • 28.400
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 101.400
  • 02269 藥明生物
  • 48.350
股份推介
  • 00291 華潤啤酒
  • 54.250
  • 目標︰$60.50
  • 01138 中遠海能
  • 7.050
  • 目標︰$8.50
  • 00941 中國移動
  • 51.050
  • 目標︰$58.00
  • 00267 中信股份
  • 7.460
  • 目標︰$8.45
  • 06908 宏光半導體
  • 3.830
  • 目標︰$6.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 275.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 76.400
  • 00388 香港交易所
  • 279.400
  • 00005 滙豐控股
  • 42.200
  • 00001 長和
  • 45.250
報章貼士
  • 09939 開拓藥業－Ｂ
  • 10.800
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 215.000
  • 目標︰$228.60
  • 01997 九龍倉置業
  • 36.250
  • 目標︰$43.80
熱炒概念股
即時重點新聞

27/09/2022 11:09  【截收意向】市建局皇后大道西/賢居里項目暫收17份意向

27/09/2022 10:07  【施政前瞻】李家超：隔離設施處理要看數據，施政報告將詳細交代

27/09/2022 09:42  【新冠肺炎】李家超:「0+3」社會反應正面，料經濟逐步增長

27/09/2022 10:10  【俄烏開戰】稜鏡門主角斯諾登加入俄羅斯籍，強調不在徵召之列

27/09/2022 09:51  《異動股》百威亞太跌逾6%墊底藍籌，麥格理指封控影響本季收入

27/09/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１﹒２９億元，買藥明沽中海油

27/09/2022 08:35  【大行炒Ｄ乜】瑞信升國泰至１１元；高盛降阿里健康京東健康目標

23/09/2022 17:48  《嚟緊炒Ｄ乜》領展中標安達臣地皮有利長遠發展，可作中長線部署

27/09/2022 11:41  《財資快訊》美電軟報７﹒８４９６，美元兌人幣漲報７﹒１６４９

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》專家料恒指反覆尋底 理想汽車最理想
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】瑞信升國泰至11元　高盛降阿里健康京東健康目標
人氣文章

新聞>開市Good Morning

黃瑋傑：港股於期指到期前或反彈　科技股相對強勢僅短暫
品味生活
生活
人氣文章

財識兼收．止凡

網友live提問有感，形勢嚴峻仍要進取？
人氣文章

時事要聞

公院視像診症兒童無份 家長急症室苦等 私醫相關服務求診最多增6成
人氣文章

時事要聞

英鎊急挫港人受惠 升學8折買樓75折
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

3間醉愛酒吧推介：陸羽茶室樓上喝玩味煲仔飯Cocktail、干邑老火湯！新酒店Whisky Bar味遊世界、半島酒吧重開經典重溫
人氣文章

尋寶女生日誌．Kogi Ko

本年度第三個不能錯過的錶展：細數Geneva Watch Days 2022中的三款全新矚目之作
人氣文章

Beauty

為這個秋天加點詩意吧！Benefit彎月眉筆、THREE眼唇霜、Byredo全新身體護理系列
健康好人生 Health Channel
人氣文章
無五辛素菜！香噴噴「沙茶金菇粉絲素燉牛肉」，粉絲索盡惹味醬汁，正！
人氣文章
年輕人未老已老花？長期近看手機，隨時引發睫狀肌肉抽筋，影響對焦
人氣文章
戴銀手鐲發黑是體內有毒？身體出現這4個狀況就是毒素過多警號！針灸排毒效果立竿見影
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/09/2022 12:38
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/09/2022 12:38
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/09/2022 12:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/09/2022 12:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話27/09/2022
《午市前瞻》專家料恒指反覆尋底 理想汽車最理想
人氣文章大行報告27/09/2022
【大行炒D乜】瑞信升國泰至11元　高盛降阿里健康京東健康目標
人氣文章開市Good Morning27/09/2022
黃瑋傑：港股於期指到期前或反彈　科技股相對強勢僅短暫
人氣文章財經熱話27/09/2022
【虛幣世界】加密貨幣回升，比特幣重返19000美元
人氣文章中國故事26/09/2022
《神州經脈》人行維穩匯率　人幣仍探28個月低　滬綜指連跌四日
人氣文章專訪26/09/2022
【專訪】陶冬：極右勝出意大利大選　令歐盟頭痛市場擔心
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金