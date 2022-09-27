黃瑋傑：港股於期指到期前或反彈 科技股相對強勢僅短暫

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

隔晚美股未止跌，道瓊斯工業平均指數陷入技術性熊市，惟納斯達克綜合指數相對跑贏大市，中概股則逆市向上，能否成為撐市功臣？理想汽車(02015)下調今季交付量預測至25500輛，意味9月交付量重返逾萬輛，為其美股隔晚不跌反升主因？全城銀行鬥高息吸存款客，高息股策略需否調整？

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