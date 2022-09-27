油價創年內新低三桶油未止跌 中海油息高兼持續回購可博反彈？

國際油價持續受全球經濟衰退風險加劇及美元強勢影響，繼上周五(23日)大跌半成後，昨日(26日)再跌逾2%，續創年內新低，而「三桶油」繼昨日大跌後，今日(27日)仍未止跌，其中中海油(00883)再跌逾1%，已跌至個半月來橫行區底部關鍵位置。摩通和高盛等大行仍料供應緊張可支撐油價，看好油價第四季可重返三位數，加上高息及回購等或可支持中海油股價反彈。

(Shutterstock)

美匯指數再創20年高 NDR指全球經濟衰退可能性達98%

英國新政府近日公布大規模減稅計劃，巿場憂慮英國財政受影響，英鎊跌勢持續，美匯指數周一突破114點，升至114.68高位，再創20年新高，強勢美元將令以美元計價的石油產品價格承壓。此外，投資者擔心美聯儲激進加息抗通脹可能使美國經濟陷入深度衰退，全球經濟不景氣將進一步令石油需求受影響，美國投資研究機構NDR(Ned Davis Research)目前認為全球經濟衰退可能性為98%。

原油價格昨日跌至1月以來最低。紐約期油跌2.03美元或2.6%，收每桶76.71美元，為1月3日以來最低。布蘭特期油亦跌2.09美元或2.4%，收每桶84.06美元，是1月11日以來最低。





歐盟擬推遲為俄油設價格上限 地緣緊張局勢加劇



不過，亦有多個因素可能令油價短線反彈。其中據外媒昨日稱，歐盟計劃推遲為俄羅斯石油價格設置上限，因成員國存在分歧。另地緣緊張局勢加劇，俄羅斯國防部發言人科納申科夫稱，俄空軍過去24小時在頓涅茨克地區、哈爾科夫地區打擊烏軍目標，而據報俄羅斯對可能使用核武器問題的觀點未發生任何變化。



此外，據報美國國會民主黨人正擬議一項新計劃，允許美國政府買賣其國家戰略石油儲備中的原油，而所獲得的資金將用於資助電動汽車基礎設施。

料冬季需求高峰供應緊張可撐油價 摩通看101美元高盛看125美元



雖然油價已跌至1月以來最低，但摩通和高盛等華爾街大行依然看好油價，認為就算外界愈來愈擔心全球經濟放緩，但低原油庫存、歐盟制裁俄國令冬季需求高峰期的能源供應更緊張，以及石油輸出國組織(OPEC)暗示減產，都可望支撐油價回升。摩通預測布蘭特油價第四季回升至每桶101美元，高盛上看125美元，摩根士丹利則估95美元。

摩通亞洲能源與化工部主管Parsley Ong指，石油業多年來投資不足，像美國目前已鑽探但未完工的油井量創2014年來最低，加上OPEC閒置產能低，都顯示供應極為緊張。高盛亞太區天然資源與潔淨能源研究部共同主管班達里(Nikhil Bhandari)則指，目前油市供不應求，尤其年底愈來愈多旅遊活動，另天然氣供應不足而轉向石油等能源需求上升也支撐油價。另摩根士丹利策略師拉茲(Martijn Rats)表示，夏季供應極緊張，後疫情期需求復甦亦帶動油價走高，但供應面的回升速度卻跟不上需求。

黃瑋傑：中海油高息股價跑贏油價 惟已跌至9.5元關鍵位

輝立證券董事黃瑋傑則於今日《開市Good Morning》節目指，油價利好利淡因素並存，較難預測，但圖表派預測紐約期油如跌穿72美元，下個目標料下試63美元，如環球經濟陷入衰退，油價下跌機會較大。不過，油股其實已跑贏油價，可能與派高息有關，其中中海油現價預期周息率逾10厘，股價在9.5元至10.5元橫行了差不多個半月，現時已跌至關鍵位，如跌穿9.5元可能要下移至之前8.5至9.5元區間上落，其餘兩桶油暫亦同樣於橫行區間上落。

值得一提，中海油自9月13日開始新一輪回購，昨日(26日)再於聯交所回購1998萬股，每股作價介乎9.56至9.98元，涉資約1.96億元，累計已回購5次，購回4482.9萬股，佔股本0.1%。中海油今日半日跌1.35%報9.52元，中石油(00857)則跌0.92%報3.24元，中石化(00386)跌1.75%報3.37元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看