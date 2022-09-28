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熊麗萍：油價跌勢近尾聲　中海油現價分注吸納！

28/09/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　有傳內地要求基金公司於二十大前勿大舉沽貨，惟消息據報被否認，夜期及ADR港股比例指數均跌逾200點。北水明日（29日）起暫停，港股短期仍跌多升少？國慶概念股尚有憧憬嗎？傳石油輸出國組織與盟友將宣布加大力度減產，加上北溪天然氣管道三管線齊受損。能源危機再度發酵？油價有救？

 

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