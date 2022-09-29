英倫銀行買債救英鎊匯控渣打齊彈 哪隻更值博？

英倫銀行緊急出手救市，宣布自昨日(28日)起至下月中無限量按需要購買英國國債，暫每日最多50億英鎊，總規模650億英鎊，刺激英鎊兌美元反彈。連日受英鎊急跌拖累下挫的兩間英資銀行匯控(00005)及渣打(02888)今日(29日)都顯著反彈，但分析指英鎊恐只是暫時反彈，有大行亦看淡英鎊，其中野村料其年底前跌至0.975，另英國擬於11月23日才全面披露上周提出的減稅計劃亦帶來不明朗，不過料英倫銀行買債暫可支撐英鎊，現時博反彈應買匯控定渣打呢？

(Shutterstock)

每日最多買50億英鎊國債 英鎊重上1.08惟恐只短暫反彈

英倫銀行公布，自昨日起至10月14日無限量按需要購買距離到期日至少有20年的英國國債，最初每日購買的額度最多達50億英鎊，並將根據市場情況檢討，首次操作在昨日當地時間3時半至4時進行(本港昨晚10時半至11時)，其後每次操作將在下午2時15分至45分(本港晚上9時15分至45分)。不過，首日只買入10.25億英鎊債券，低於50億英鎊的操作上限，英倫銀行指，原收到25.88億英鎊的要約，但最終不分配部分要約。另英倫銀行又推遲原定下周開始出售8300億英鎊國債的計劃。

英鎊兌美元應聲反彈，盤中最高見1.0915美元，尾盤上升1.43%至1.0882，英國債價亦全線回升，債息回落。美匯指數則自20年高位回落，下跌1.21%，報112.73。英倫銀行買債期間或有望短線支撐匯控及渣打股價，但有分析指，英鎊反彈只是暫時，因為英國仍要面臨高通脹及能源危機，估計未來數個月美元會繼續強勢，亦有指市場擔憂英債危機蔓延至全球其他地區，英倫銀行干預市場雖有助穩定市場信心，但英國仍需加息抑制通脹，帶來經濟衰退的憂慮。

英擬11月23日全面披露減稅計劃 IMF籲英改變政策



另方面，令英鎊急跌元兇之一的英國大規模減稅方案有新進展。英國財政大臣關浩霆與銀行高層包括摩通、花旗、摩根士丹利、渣打等開會。他打算在11月23日全面披露計劃，據報銀行高層表示，如果在披露計劃前8星期不與外界進行充分溝通，可能引發市場進一步動盪，定期向市場通報最新情況有助穩定局勢。

另路透社昨報道，國際貨幣基金會(IMF)呼籲英方改變其新的經濟政策，指多個國家包括英國正面對高通脹壓力，不應在此時推出龐大及無目標的財政方案，且減稅將可能加劇社會不平等，關浩霆11月23日公布新的財政預算案，是個讓英國政府重新評估減稅方案的機會。

野村：料英鎊年底前跌至0.975 匯證：英鎊恐持久疲弱

此外，近日有大行唱淡英鎊，野村證券策略師Jordan Rochester認為，由於英國正處於基本的國際收支危機之中，預計英鎊的拋售將持續下去，年底前英鎊兌美元跌破平價的概率高達80%。英鎊疲軟是因英國的國際收支出現了巨額赤字，如果英鎊要保持穩定或升值，英國必須吸引外國投資者的資本流入，惟英鎊下跌表明，在全球市場環境困難以及人們擔心英國政府將難以為其減稅和能源價格上限提供資金之際，這些資金流動正在枯竭。另外，經濟學家預計英倫銀行將在11月甚至更早果斷大幅加息，以支持英鎊，但Rochester表示，英倫銀行與英鎊的去向幾乎沒有關係，料英鎊兌美元年底前跌至0.9750。



匯證則表示，近期英鎊匯價急跌，顯示市場對英國面臨更廣泛的赤字和更大的債務負擔，或需外資流入進行融資的憂慮，這可能令英鎊需要進一步調整。預測英國在相對債務方面未來一年動態將惡化，而英國若進行外匯干預是否有效令人懷疑，與外匯市場交易量相比，英倫銀行125億美元的儲備規模微不足道。英倫銀行今年4月的外匯交易量調查就顯示，英鎊兌美元交易量4320億美元。總之短期英國即使作外匯干預，亦無助改變結構性失衡，而激進加息代價是衰退比目前預測的要嚴重得多，結果可能是英鎊更持久的疲弱。

花旗指匯控承受英鎊貶值風險大過渣打 美銀降目標價至67元

另花旗近日發表報告指，英鎊兌美元貶值，匯控承受風險大過渣打，估計外匯風險對匯控普通股權一級資本充足比率影響約15基點，另外較高債券收益率則影響另外一級資本充足比率約50基點，而渣打損益表受外匯影響近乎靜止。匯控早在2021年報披露，歐元及英鎊兌美元每貶值5%，將減少股本30億美元或1.7%，以2021年歐元損益表看，外匯貶值5%，對匯控收入影響約10億元，稅前盈利影響約1億美元或0.5%，若英國業務盈利更佳，損益表受影響更大，單是今年第三季，英鎊兌美元已貶值13%，估計對資本影響約15點子。

花旗又指，以2021年計，歐元區佔匯控總貸款帳簿約38%，單是英國便佔25%；歐元區佔收入40%，佔稅前盈利24%。至於渣打，歐元及美洲區佔總貸款帳簿約21%，當中以美元為主；歐元及美洲各佔收入13%，佔稅前盈利17%。花旗維持匯控「買入」評級及目標價66.3元。另渣打在2021財年年度報告中披露，集團有為外匯進行對沖以減少其受到匯率波動影響，而對英鎊的結構性敞口相對有限，維持渣打「中性」評級及目標價70元。

美銀證券則指，英鎊急跌對匯控的資本造成影響，將其今年第三季普通股權一級資本預測降至13.3%，惟隨著該行最近對淨利息收入預測的更新，上調其2023至2024年的每股盈利預測0.01至0.03美元，而現時匯控的股息率達10%，目標價由72.28元降至67元，重申「買入」評級。

林家亨：匯控大部分盈利來自亞洲 股價可反彈



國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，英倫銀行臨時無限量買債可說是無奈之舉，新任首相宣布了大型減稅計劃，所涉總金額達2000億英鎊，龐大支出是否對英國經濟及國債有很大刺激令人懷疑，無限量買債目的為頂住近幾日英鎊急挫，否則英鎊繼續下跌，很多持有英國資產的公司可能被迫沽售，令英國金融危機加大。暫時匯控的匯兌減值只關係英國或歐元區收益，其大部分盈利來源於亞洲尤其香港，而英倫銀行無限量買債應可令英鎊有支持，匯兌減值壓力應可紓緩，加上股價由48元跌至41元已跌了17%，近期英鎊也只累跌約10%，股價料可反彈。

匯控半日升2.5%收報41元，最多升4.25%至41.7元；渣打則升2.12%報48.15元，最多升3.5%至48.8元。另恒生(00011)升0.68%報119元，中銀香港(02388)升0.38%報26.35元，東亞(00023)升0.43%報9.39元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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