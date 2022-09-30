Tesla急插港新能源車股跟跌 比亞迪失200元關

投資者擔憂經濟衰退將致企業盈利萎縮，美股昨日(29日)繼續遭拋售，電動車巨頭特斯拉(Tesla)急插近7%，拖累港股一眾新能源車股今日(30日)亦急跌，其中比亞迪(01211)失守200元大關，最多跌逾半成低見188.8元，創半年新低，造車新勢力「蔚小理」都各自受累一些負面消息繼續走弱，另昨日首掛收市價較招股價低逾三成的零跑汽車(09863)今日再插逾一成。

(比亞迪網頁截圖)

憂衰退累盈利Tesla插近7% 惟市場看好第三季交車創新高



美股升了一日，昨日又繼續遭拋售，納指挫2.84%，逼近兩年新低，科技股全面下挫，其中特斯拉跌6.81%至268.21美元，蘋果亦跌4.91%。分析指，市場非常悲觀，投資者擔憂聯儲局的鷹派政策會將美國推向嚴重衰退，導致企業盈利萎縮，因此決定拋售。中概股同樣急跌，其中蔚來(NIO)挫10.1%，小鵬(XPEV)挫9.15%，理想(LI)跌6.15%。

特斯拉及蘋果公司都擁有忠實客戶群，相對不太容易受經濟周期影響，不過Vanda Research分析師發表報告指，這兩隻股票可能是散戶投資者最後的希望堡壘，如果出現更大跌幅可能預示散戶投資者投降。值得留意，特斯拉第三季交車報告預計將在本周日(10月2日)出爐，分析師普遍預測其全球交車數介乎35萬至37萬輛，再創史上單季新高，電動車新聞網站Electrek也引述特斯拉管理層向員工發出的內部電郵，指第三季末電動車交付量將處甚高水平。此外，特斯拉上海廠產能拉升、利用率接近滿載，業績貢獻可期。不過，日前有報道指，特斯拉國產車型Model 3和Model Y將進行大幅降價，惟特斯拉表示該信息並不屬實。

蔚來指能源危機減慢歐洲擴張速度 理想下調本季交付量預測



另方面，「蔚小理」都受負面消息困擾。蔚來(09866)創始人兼首席執行官李斌近日接受英國《金融時報》訪問時表示，歐洲能源危機持續，正在減慢公司在歐洲的擴張速度，能源成本飆升是蔚來在歐洲推出電池更換站的一大障礙，目前建設更換站的進度已落後於計劃，因電費成本、計劃審批速度慢於預期及需要培訓工人。

此外，理想汽車(02015)將於今日發布中大型SUV理想L8，但集團預計今年第三季汽車交付2.55萬輛，比之前2.7萬至2.9萬輛的交付量預期少，主要由供應鏈限制所致。瑞信發表研報指，理想調低交付量預期，即9月交付量預期由1.2萬至1.4萬輛調低至1.05萬輛，遜於市場預期，而同業小鵬(09868)和蔚來均無計劃下調第三季交付量預測；另公司提前推出L8超大型SUV將影響L9的產量，部分組件或改為分配予L8樣辦車，惟維持其美股「優於大市」評級及40美元目標價。

林家亨：理想第四季難望轉虧為盈 小鵬事故頻發形象受損

國農證券董事總經理林家亨指，本預期理想汽車在今年第四季有機會轉虧為盈，但有很大可能要延遲，主要原因是理想轉換了引擎供應商。理想ONE以前使用的1.2T三缸引擎代工生產商是東安哈爾濱，但新產品L9及L8改用了1.5T四汽缸引擎，由另一家供應商新晨動力提供。另理想ONE在8月銷量急劇冰封，因顧客知道未來的L8是理想ONE的替代款式，銷量急降後理想被迫在9月宣布大幅減價促銷，但根據中國很多汽車網站報告，其銷量未能重回7月以前水準，而新的L8要11月中才能量產交付，產品銜接的真空期太長，會影響第四季資金回流。

另林家亨指，小鵬汽車股價繼續創上市新低，原因是近數月來一連串事件令公司形象受損，包括5月9日公司宣布不再為新買車顧客提供終生免費充電，不再給予客戶免費家用充電樁的安裝。另6月20日有車主駕駛旗下P7在公路上打滑撞欄失事，之後車門沒法打開，安全氣囊卻沒彈出，7月5日又有小鵬汽車街頭起火，其後又有為數不少車主投訴為小鵬汽車充電時被鎖電，不能完全充電，故小鵬汽車銷量未能在政府大量刺激汽車行業政策推出時上升，在8月份更被以往三線地位的造車新勢力廣汽埃安、哪吒、幾何、零跑等後來居上，小鵬股價若要重拾升軌，其新款車G9銷售成績必須要非常突出。





比亞迪於歐洲發布三款車型 溫鋼城：受制美打壓恐跌至165元

至於比亞迪，集團近日召開新能源乘用車歐洲線上發布會，面向歐洲市場推出三款車型，包括漢、唐及元PLUS，進一步推進全球化布局。這三款車型將於10月在法國巴黎車展亮相上市，並開啟包括挪威、丹麥、荷蘭、德國等歐洲多國交付，今年底前還將進一步開拓法國和英國市場。

不過，iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，比亞迪股價暫於180至200元間上落機會較大，但未來或再跌至3月時低位165元，因整個新能源車板塊都正在調整，「蔚小理」也走弱，市場亦擔心電池成本會否一直上升，以及美國補貼自己國家品牌，另很多電動車都有自動駕駛，要靠人工智能芯片，美國卻限制出口到中國，打壓了行業發展。

內地延續新能源車免徵購置稅政策 上海給予充換電設施補貼

其實，新能源車股近期也有一些好消息，不過看來在悲觀情緒下已被市場無視。例如財政部、稅務總局、工業和信息化部發布關於延續新能源汽車免徵車輛購置稅政策的公告，對購置日期在2023年1月1日至12月31日期間內的新能源汽車免徵車輛購置稅。

另據《中證網》報道，上海市發改委等10部門發布《上海市鼓勵電動汽車充換電設施發展扶持辦法》提到，支持出租車充電示範站建設，2022年建成並經認定的示範站，給予充電設備金額30%的財政資金補貼，並支持共用充電示範小區建設，2022年及之後建成經認定的A類示範小區，給予充電設備金額50%的財政資金補貼，支持智能充電樁加快推廣應用。

比亞迪半日跌3.64%收報193.5元，蔚來跌8.56%報119.7元，理想跌4.29%報90.4元，小鵬跌5.85%報45.1元，零跑汽車跌12.7%報27.85元。另吉利(00175)跌1.64%報10.78元，長汽(02333)跌1.63%報9.05元，廣汽(02238)跌1.41%報5.58元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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