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英鎊六連升匯控渣打飆逾半成　匯控擬出售分拆業務更值博？

05/10/2022

　　美國近日公布的經濟數據疲弱，市場憧憬聯儲局會放緩加息步伐，美元走弱，帶動其他貨幣走勢向上，其中英鎊更受英國政府撤回下調富人稅計劃刺激，已連升6日，匯控(00005)及渣打(02888)兩大英資銀行今日(5日)股價都飆逾半成，而匯控近期多次傳出出售或分拆業務消息，對股價有多大幫助？是否更值博呢？

 

(資料圖片)

 

經濟數據弱憧憬儲局放緩加息　美匯指數大跌英鎊升至1.14 


　　美國繼周一(3日)公布的ISM製造業指數遜預期後，隔晚公布8月JOLTs職位空缺按月回落10%至1005.3萬個，大減逾100萬，亦少於市場預期，且是疫情爆發以來最大單月跌幅，顯示勞動力需求有放緩跡象。美國最新經濟數據疲弱，有分析指聯儲局可能放緩加息步伐。美匯指數大跌1.38%，報110.2，錄得兩周新低，累計兩日共跌1.8%。英鎊兌美元隨之升1.4%至1.1474，連升6日，以上周低位1.0384計累漲一成。

 

　　另英國財政大臣關浩霆周一撤回原本減稅方案提到將年收入15萬鎊的國民稅率由目前的45%下調的計劃，亦促使英鎊連日反彈，當日英鎊兌美元已高見1.1280。

 

大摩料年底英鎊兌美元平價　渣打加皇銀行指政策失誤削信心


　　不過，英鎊能否持續反彈成疑。早前摩根士丹利下調英鎊預測，預計到年底英鎊兌美元會平價。大摩指英鎊面臨對風險資產的敏感度高、對歐洲滯漲和能源衝擊的風險敞口，以及外部失衡這三項挑戰，無論是匯率干預還是英倫銀行緊急加息，都無法阻止英鎊貶值。


　　野村則將英鎊兌美元年底前目標從1.06下調至0.975，指英鎊若要獲得支持，除了政府改變減稅計劃，亦要英倫銀行意外加息及全球預期有復甦。不過富瑞認為，若英倫銀行突然緊急加息，恐怕會引發市場恐慌，要政府解釋為何措施不會對英國的財務狀況不利。渣打銀行和加拿大皇家銀行則認為，政府政策失誤削弱市場對英鎊信心，英鎊到年底將較現水平回落10%。

 

匯控研出售加拿大業務　傳考慮分拆印尼業務上市

 

　　另方面，近日不時傳出匯控分拆或出售業務消息。天空新聞(SkyNews)引述消息報道，集團正研究出售匯豐加拿大業務，並已委任摩根大通尋找潛在買家，估計相關資產總值約70億美元(約550億港元)。發言人回應，匯控有定期評核各地區業務，現時正就匯豐加拿大業務作策略檢討，其中一個可行方案是將100%股權全數出售，惟目前仍在初步階段，暫未有定案。值得一提，匯控去年已宣布將出售或關閉在美國的大眾市場零售業務，現若再出售加拿大業務，標誌大幅縮減北美業務。

 

　　另據《路透》引述消息報道，匯控正考慮分拆印尼業務上市，將在未來數周決定是否在年底前開展IPO，而集資規模則要視乎市況。2009年匯豐收購了印尼銀行Bank Ekonomi Raharja，並於2017年將當地業務與其合併，今次IPO主要是為了履行匯豐在Ekonomi Raharja收購時作出的監管承諾。

 

熊麗萍：英鎊難言會轉升　匯控現難分拆業務上市


　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，英鎊敏感股料今日會隨英鎊反彈，不過其股價除了視乎英鎊走勢，歐洲業務比重大亦會有較大影響，而英鎊也要再看究竟是否只是短線反彈，會否跌至1：1水平，市場亦擔心第四季英國及歐洲經濟。

 

　　就匯控有意出售加拿大業務消息，熊麗萍指，過去幾年匯控都是靠亞洲業務盈利補貼歐美虧損，故市場對其出售亞洲以外業務即時反應正面，但英鎊難言會轉升，英國縱使撤回減稅方案，如何收拾爛攤子仍不知。匯控要重上之前平台區近50元難度高，出售業務進展或較快，而分拆業務上市可增加在市場融資渠道，但在現時投資環境下不容易，相信是較長遠的事，暫未對股價有幫助。

高盛：信貸前景不確定下調港銀盈測　惟籲買匯控渣打中銀

 

　　另外，高盛發表報告指，對衰退的擔憂及利率上升，把投資者的注意力從淨息差回升轉移至信貸擔憂，對於本港銀行，任何潛在的負面事件有可能在企業層面上發生，但個人資產負債表在整體水平上仍相當穩固，看好中銀香港(02388)，予「買入」評級，列入「確信買入」名單，目標價42.8元，另亦予匯控(00005)及渣打(02888)「買入」評級，目標價分別為75元及83元。

 

　　不過，高盛將本港銀行明年及2024年的每股盈利預測下調5%及3%，認為信貸風險和成本是可控的，但鑑於信貸前景的不確定性，投資者可能尚未完全把加息對淨息差及股東權益回報率(ROA)的影響反映股價內。

 

　　匯控半日升5.95%收報42.75元，最多升7.06%至43.2元；渣打則升7.11%報51.98元，最多升8.45%至52.6元。至於其他銀行股，恒生(00011)升2.63%報120.9元，中銀香港(02388)升3.3%報26.6元，東亞(00023)升6.61%報8.87元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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