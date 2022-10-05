比亞迪9月銷售佳兼獲採購合約飆一成 大行唱好瑞信看$400

新能源車股先後公布上月銷售數據，其中比亞迪(01211)銷量升1.5倍至20萬輛，除繼續拋離造車新勢力「蔚小理」外，表現更遠比美國電動車巨頭特斯拉(Tesla)好，穩坐全球新能源車第一把交椅，數據公布後亦獲大行唱好，其中瑞信予目標價400元。另比亞迪昨日(4日)與德國汽車租賃公司SIXT簽署合作協議，SIXT將向其採購至少10萬輛新能源車，比亞迪今日(5日)一洗頹勢飆近一成。

(比亞迪網頁截圖)

9月銷量升1.5倍至20萬輛 德租車公司將購10萬輛車

比亞迪本周一(3日)公布9月汽車銷量約20.1萬輛，按年升1.5倍，遠超市場預期；今年首9個月汽車銷量約118.5萬輛，按年增1.6倍，其中第三季銷量達53.71萬輛。而Tesla近日公布的銷量數據卻令市場失望，第三季全球累計交付量34.4萬輛，不及市場預期的35.8萬輛，前三季累計交付約90.8萬輛，股價於周一下挫逾8%，創近4個月最大單日跌幅。

另外，比亞迪昨日與德國汽車租賃公司SIXT簽署合作協議，SIXT將在未來6年內向比亞迪採購至少10萬台新能源車。車輛將於今年第四季開始交付，包括目前在歐洲最新推出的元PLUS等多款車型，第一階段合作市場包括德國、英國、法國及荷蘭。SIXT表示，此次合作對SIXT實現車隊70至90%的電動化目標具有里程碑意義，期待與比亞迪共同努力推動汽車租賃市場電動化。

大摩：9月銷量勝預期不難達全年目標 瑞信：料季度純利升3倍

摩根士丹利發表報告指，比亞迪9月銷量增長勝預期，首9個月銷量達118萬輛，佔全年目標的66%。比亞迪需每月平均銷量達20.5萬輛汽車才可達成全年目標，基於良好的產品組合及新產出加快，上述銷量數字不難達到，予「大市同步」評級，目標價300元。

瑞信則指，比亞迪今年9月銷量創紀錄達20.1萬輛，按年升151%及按月升15%，表現稍好過預期，主要由於部件供應增加。以第三季計，比亞迪銷量按年增160%及按季增52%至近54萬輛，同時產品組合有改善，因此預期集團季度純利或可按年提升300%至51億元人民幣，維持「跑贏大市」評級，目標價400元。

理想9月交付按月升逾倍至逾萬輛 小鵬按年跌19%至8468輛

造車新勢力亦已公布9月數據，其中理想汽車(02015)8月交付量跌至不足5000輛後，9月交付量按月回升逾倍至11531輛，按年升63%，當中新車款「理想L9」佔10123輛。蔚來(09866)9月交付10878輛，按年升2%；小鵬汽車(09868)9月交付進一步跌至8468輛，按年跌19%。另上周掛牌的零跑汽車(09863)9月交付11039輛，按年升1.7倍。



總結第三季，理想汽車累計交付26524輛車，較公司早前下調後的季度交付目標2.55萬輛多，但仍不及原先的2.7萬至2.9萬輛預測，不過理想汽車總裁沈亞楠預告「理想L8」10月1日已在全國零售中心展出，將在11月啟動交付。另蔚來第三季交付31607輛汽車，按年增29.3%，創下季度交付量新高。小鵬汽車第三季交付29570輛，按年只增15%，惟預告新推出的旗艦SUV「G9」將於10月下旬大規模交付。

熊麗萍：比亞迪不太受競爭影響 只擔心股神減持



駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，有關電動車利好政策如減稅等已出台，大方向不會變，電動車股已非純看政策，最實際看銷售成績，尤其會否面對因競爭加劇而減價的問題，近日造車新勢力急跌正因擔心競爭，比亞迪相對銷售問題不大，仍為電動車股首選，而最令人擔心仍是股神減持，包括減持到何時及以甚麼模式減持，但因比亞迪質素好，如持貨不多肯捱價可續持有，如進取些210元以上可先行減持，待回落至180至190元才買入。

比亞迪今日收市升9.27%報209.8元，成交21.21億元。理想汽車則升5.98%報95.65元，蔚來升7.98%報134元，小鵬跌1.09%報45.4元，零跑汽車跌4.34%報25.35元。至於其他汽車股，吉利(00175)升6.88%報11.5元，長汽(02333)升2.8%報9.18元，廣汽(02238)升3.03%報5.78元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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