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林家亨：北水回歸後港交所有望再借勢挾上　短線購買力充裕

06/10/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　港股上日跟隨外圍急彈逾千點，除收復十天線外，亦重上萬八點大關，北水仍缺席下，大市成交重上逾千億。惟指數急彈同時，9天RSI亦由17的極超賣水平、一舉抽升至近50，恒指短線急回風險大嗎？借勢炒上的港交所(00388)，始終難逃跟足指數回調的命運？比亞迪(01211)最新與德國汽車租賃公司SIXT簽署合作協議，SIXT將向比亞迪採購至少10萬架新能源車，帶動比亞迪上日急升近一成。惟比亞迪近期股價仍受股神巴菲特沽貨陰霾困擾，200元大關又能否企得穩？

 

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