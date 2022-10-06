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油組大幅減產油價三連漲　高盛上調預測至110美元　中海油四連升

06/10/2022

　　本周國際油價在油組減產預期帶動下一直上漲，最終石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)會議決定下月起每日減產200萬桶，加上美國原油庫存下降，以及俄羅斯威脅進一步減產，推動原油價格昨日(5日)連續第3天上漲，升至3周以來高位，不過今日(6日)早市「三桶油」中只有中海油(00883)繼續造好。高盛將今年第四季油價預測上調至110美元，不知中海油還有多少上升空間呢？

 

(中海油網頁視頻截圖)

 

OPEC+下月起每日減產200萬桶　美將釋放1000萬桶戰略儲油

 

　　OPEC+昨日(5日)舉行會議後，宣布從11月起每日減產200萬桶原油，是2020年新冠疫情爆發以來最大減產幅度，推動油價大漲。紐約期油上漲1.24美元或1.4%，至每桶87.76美元，是3周以來最高收盤價。布蘭特期油上漲1.57美元或1.7%，至每桶93.37美元。

 

　　美國總統拜登對OPEC+的決定表達失望，美國能源部將於11月釋出1000萬桶戰略儲油，控制國內油價，拜登又指令能源部長探討額外回應行動，以在短期內繼續增加本土石油生產，並促請美國能源企業繼續增產壓抑油價。

 

美國上周原油庫存降幅遠超預期　俄羅斯威脅減產

 

　　美國上周原油及成品油庫存降幅均遠超預期，也提振了油價。美國能源信息署(EIA)公布，截至9月30日當周原油庫存連降兩周，按周續降135.6萬桶至4.292億桶，市場原預期轉增205.2萬桶；汽油庫存按周續降472.8萬桶，遠超市場預期降133.4萬桶；蒸餾油庫存亦連降兩周，且按周降幅擴至344.3萬桶，遠超市場預期降136.7萬桶。

 

　　此外，俄羅斯副總理Alexander Novak表示，美國和其他國家限制俄國石油價格的行動，可能導致俄國暫時性減產，並重申俄國不會向任何對俄國石油實施價格上限的國家出售石油。

高盛：庫存枯竭油價或飆升　將第四季預測上調至110美元

 

　　高盛發表報告指，OPEC+於11月起每日減產200萬桶石油，並指由於巨集觀擔憂加劇，承認需採取積極措施來穩定市場，另認為市場上閒置產能太少，為激勵適當投資，油價需要更高。高盛也長期認為石油市場的緩衝(庫存和備用產能)仍然極低，提升油價是短期內增加庫存及提高中期供應能力的關鍵可行解決方案。鑑於目前全球石油庫存枯竭狀況，油價飆升風險仍存。如果庫存完全耗盡，價格飆升的可能性會更高，須作出破壞需求手段以達致再平衡，屆時每桶油價可能再升超過30美元，目前將今年第四季及明年首季的油價預測保守上調每桶10美元，分別至每桶110及115美元。

 

　　不過，City Index金融市場分析師Fiona Cincotta指，部分OPEC+國家目前的實際產量已低於目標產量，使得本次達成的新減產目標可能「雷聲大雨點小」，對油價提振有限。另Path Trading Partners首席市場策略師Bob Iaccino指，考慮到全球潛在的衰退前景，需求預計將會急劇下降，紐約期油可能跌至每桶65美元。


林家亨：美可不斷增產油價上升有限　中海油升越10元應食胡

 

　　國農證券董事總經理林家亨則於今日《開市Good Morning》節目指，美國及歐盟雖威逼俄羅斯要以指定下限價格售賣原油，但只屬經濟上脅迫，對油產供應及需求沒太大影響，而油組減產美國便會不斷增產，美國頁岩油成本只約60多美元，在現時80多元油價下仍有盈利，故料油價不會有太大上升空間，只維持在80至100美元，不要期望中海油可升至保歷加通道頂線約10.4元，若持貨升至10元以上應先食胡。

 

　　另要留意，在市場等待周五(7日)公布的美國非農就業數據前，有「小非農」之稱的9月美國ADP就業人數增加20.8萬人，高於預期，顯示就業市場仍強勁，支持聯儲局繼續推行鷹派政策，市場預料未來加息不會放緩，美匯指數大幅反彈1.04%，報111.21。先前正是由於美國加息和美元走強，以及市場擔心全球經濟衰退，油價從3個月前的120美元拾級而下。

 

　　中海油今日半日再升1.33%收報9.9元，連升4日，累積升幅6.45%。中石油(00857)則無升跌報3.37元，中石化(00386)跌0.57%報3.47元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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