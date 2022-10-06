憧憬二十大後放寬入境兼逢國慶旅遊熱 中資航空股借勢高飛

中共「二十大」定於今個月16日在北京召開，近日本港建制圈盛傳二十大後內地將放寬入境檢疫措施，且料會對香港及外國同步放寬，放寬步伐或視乎內地特效藥研發進度，另現正值國慶假期，有內媒報道料逾780萬人次乘飛機出遊，刺激一眾旅遊相關股今日(6日)飆升，其中三隻中資航空股都升逾半成。

(Shutterstock)

傳由「7+3」放寬至「3+4」等 正臨床試驗數隻特效藥

據《星島日報》專欄文章指，建制圈盛傳二十大後內地將放寬入境檢疫措施，由現在的「7+3」略為放寬至「5+2」、「4+3」或「3+4」，但無論如何放寬，一定不會立即免檢疫隔離入境，香港亦不會有特殊待遇。然而，一旦檢疫時間縮短，健康驛站的流轉增加，香港到深圳的入境配額亦會隨之增加。雖然港府正與廣東省在商討「逆隔離」措施，但實際推行卻困難重重，港府內部對最終能否推行亦不樂觀。



消息又稱，內地正在臨床試驗數隻特效藥，當臨床試驗成功，便可將特效藥分發給患者，避免患者令醫療系統負荷，屆時會是放寬防控的機會，才可能推行免檢疫通關。





譚耀宗：現階段細節只能「靠估」 惟料對香港外國同步通關

此外，早前全國人大常委譚耀宗已引述內地朋友指，二十大後香港與內地通關政策有機會放寬。譚耀宗接受《香港01》查詢時指，現階段大家對通關內地的細節只能「靠估」，不過由於內地未召開二十大已見放寬政策趨勢，例如在封控方面已經沒有採用過往「一封就封一大片範圍」的做法，因此可合理預期檢疫日數會愈放愈寬，具體步伐要視乎內地特效藥研發進度，而香港始終是國家政策調整的「試點」，相信如日後內地對香港大幅度開關，面向外國也會同步。另全國僑聯副主席盧文端昨日(5日)在報章撰文指有關說法並非空穴來風，預計中央會於二十大後採取有力措施，對外推介本港形象，增加本港與各地交流合作的支持。



立法會議員田北辰則指，香港對內地而言是一個「先行先試」的角色，香港早前放寬檢疫政策，必定有內地開綠燈，只要香港放寬至「0+3」後疫情仍能保持穩定，相信內地必然因應自身醫療系統能力調整防疫政策，不過，他強調口罩是最後底線，暫時未有放寬條件。中華廠商會會長史立德也表示，香港與外國「復關」，對內地向外恢復通關有「先行先試」及參考性的作用。另經民聯立法會議員林健鋒表示，聽到一些朋友表示二十大後內地檢疫措施會有些調整，但實際如何要視乎未來數周的消息，惟相信內地與香港的檢疫要做到「零隔離」，以目前形勢來看是奢望。

張智威：要放寬至「0+0」才見效力 不宜有太大憧憬

信誠證券聯席董事張智威於今日《hot talk 1點鐘》節目指，近期航空及旅遊相關股已升了不少，已反映內地放寬入境措施的憧憬。就算在二十大後真的放寬，若不是放寬至「0+0」效力也不會太大，如入境要戴口罩及下載「安心出行」用「紅黃藍碼」，旅遊人士也未必願意來港，另香港放寬至「0+3」後新增流入人次也不見很多，內地料也如此。總之如非一整套做法一次過徹底改變，吸引性及幫助亦有限，對相關股份不宜有太大憧憬。

(《hot talk 1點鐘》節目截圖)

料逾780萬人次國慶乘飛機出遊 廣州杭州南京等最熱門



另方面，《羊城晚報》近日報道，據航班數據公司《飛常準》數據顯示，臨近國慶，國內客運航班量已從5000班次以下開始逐步回升，日均執行航班量超7000班次，預計國慶假期間(10月1日至7日)日均執行客運航班量或在1萬班次以內，按年下降兩至三成，而國慶出行高峰期集中於假期首末日，民航旅客運輸量預計超780萬人次。



旅遊OTA(網路旅行社(Online Travel Agent))平台也預測，國慶期間北上廣以及華東城市市民的本地遊、周邊遊需求更為旺盛，在「2022國慶周邊遊熱門目的地TOP10」榜單中，廣州、杭州、南京、珠海、上海、北京等目的地的熱度排名靠前。

國航(00753)收市升6.94%報6.78元，南航(01055)升6.25%報4.59元，東航(00670)漲5.74%報2.95元，國泰航空(00293)亦升3.48%報8.63元。其他旅遊相關股亦熱炒，攜程(09961)升4.51%報240.8元，東瀛遊(06882)升7.22%報1.04元，縱橫遊(08069)升5.59%報0.17元，莎莎(00178)升8.47%報1.28元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此



其他航運股相關新聞：

【新冠肺炎】ＨＫＡＯＡ：國泰面臨空前人員短缺，令票價居高不下

【新冠肺炎】林健鋒：內地與香港檢疫「零隔離」現時看似奢望

【新冠肺炎】旅發局料「０＋０」後旅客難Ｖ形反彈，將斥１億推廣

【新冠肺炎】傳二十大後內地放寬入境，惟香港或無特殊待遇





【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看