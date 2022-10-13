積極進軍海外市場兼銷量創新高 比亞迪可博短線反彈

大市跌跌不休繼續尋底，惟昨日(12日)午後在汽車股帶動下一度轉升，「二十大」前車股先行反彈，難免令人聯想會否再有利好汽車或新能源車措施出台，其中比亞迪(01211)及理想汽車(02015)都看似跌唔落有不錯升幅，難道已率先見底？比亞迪近期動作多多，積極進軍海外市場，兼且內地新能源車銷售9月保持強勁增長，比亞迪月銷量更突破20萬輛再創紀錄，而股神似乎亦不急於在股價低殘時沽貨，或可博其短線反彈重上200元關。

(比亞迪網頁截圖)

比亞迪擬印度建第二間工廠 老撾日本泰國市場亦見進展

據內媒從比亞迪相關負責人獲悉，比亞迪印度分公司考慮在印度建第二間工廠，並將在適當時候對外公布。集團早前在印度新德里召開品牌發布會，宣布正式進入印度乘用車市場，並發布第一款高端純電SUV「元PLUS」，計劃明年在印度銷售1.5萬輛。目前比亞迪已在印度21個城市建立24家經銷商展廳，並計劃明年前達53家。

另比亞迪近日在老撾發布「元PLUS」海外版「ATTO 3」。比亞迪表示，早在2009年就開始布局老撾市場，今年首9個月向老撾累計交付360輛電動車，在其純電動車市場佔有率排第一。今年較早時比亞迪又表示，將從明年開始在日本銷售電動車，並計劃在泰國建新廠每年生產15萬輛汽車。

此外，日前上海企事業單位環境信息公開平台官網數據顯示，比亞迪擬投資500萬元人民幣建設上海比亞迪有限公司擴建項目。內媒引述比亞迪內部人士透露，擴建項目所處的上海比亞迪工廠，所產電池主要供向聯想、三星、蘋果等。

乘聯會：9月新能源乘用車銷量增83% 比亞迪首次超20萬輛



另方面，內地新能源汽車銷售9月份保持強勁增長，比亞迪銷量創新紀錄。中國乘用車市場信息聯席會周二(11日)公布，包括純電動和混合動力車在內，內地9月份新能源乘用車銷量達61.1萬輛，按年增長83%，其中比亞迪汽車銷量首次超過20萬輛，繼續領跑新能源乘用車市場。

中汽協數據則顯示，9月汽車產銷分別完成267.2萬輛和261萬輛，環比增長11.5%和9.5%，同比分別增長28.1%和25.7%，其中新能源汽車9月銷量70.8萬輛，同比增長93.9%。

高盛料新能源車銷售保持增長 重申比亞迪確信買入評級



高盛發表報告指，根據內地最新汽車銷售數據估算，預期中央政府在今年公布的促進新能源車消費政策累計投放1500億元人民幣，當中約40%屬傳統燃油車稅務減免，60%屬電動車補貼，相當於行業整體銷售額約5%，並成功扭轉內地今年汽車銷售表現，由原本錄得單位數跌幅轉為持平。高盛又上調今年內地整體乘用車銷售增長預測至5%，並預期至2025年新能源車滲透率將升至48%。不過，由於政策令需求提前釋放，高盛下調未來兩年預測，惟料新能源車銷售保持增長，明年至2025年增長將介乎10至20%，重申比亞迪、理想汽車及中升控股(00881) 「確信買入」評級，維持目標價不變。

另匯證指，由於估值和支持增長的寬鬆政策，離岸中資股仍具吸引力，不過宏觀不利因素短期內可能繼續打壓市場情緒，挑戰包括新冠疫情，房地產危機的金融外溢風險以及資本外流，維持恒生指數今年底19110點的目標不變，首選股包括比亞迪、騰訊(00700)、李寧(02331)、金沙(01928)、中海外(00688)和新地(00016)。

林家亨：比亞迪單車盈利大為改善 理想第四季業績肯定差



今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指比亞迪股價技術走勢上有改善，基本面方面公司亦一直保持行業銷量第一，9月全中國新能源車銷量61萬輛，單是比亞迪已佔20萬輛，市場滲透率達32%，致單車盈利大為改善。比亞迪今年1月每輛車只賺約3000元(人民幣．下同)，以9月銷量計則逼近9000元，現時9款車中有5款車「啖啖肉」，其中兩款亦開始有盈利，相比蔚來(09866)每賣一輛車蝕6萬元，小鵬(09868)蝕5萬元，理想蝕兩、三萬元，比亞迪今年料賺100億元以上，盈利按年升230%。此外，在二十大前個多月，中央已宣布2023年繼續有新能源車補貼，證明其支持新能源車發展，相信二十大後也不會改變。

不過，林家亨仍看淡理想汽車，他指因理想CEO之前透露新車「L8」是代替以前銷量很好的理想ONE，致使人人轉買「L8」，理想ONE銷量插水。「L8」用四汽缸引擎的確比理想ONE的三汽缸優勝，惟兩款引擎由不同廠商供應，而「L8」所用引擎最快11月才可量產交付，致訂購客戶11月尾才收到車，中間出現兩個半月真空期，理想第四季業績肯定差，料最快明年中才有機會轉虧為盈，股價料仍低沉。

比亞迪半日升0.31%收報195.6元，最多升2.15%至199.2元，連升兩日，累升3.55%。理想亦升1.11%報82.1元，同樣連升兩日，累升8.03%。惟小鵬跌2.47%報37.55元，蔚來跌2.52%報100.4元，吉利(00175)跌2.26%報9.95元，長汽(02333)跌3.91%報7.37元，廣汽(02238)則升0.55%報5.48元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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