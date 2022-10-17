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周大福經營數據對辦獲大行唱好　惟受制入境措施及通關彈唔起

17/10/2022

　　周大福(01929)公布第二季度經營數據，零售值按年增26%，內地及港澳同店銷售均上升，符合市場預期，大行大多唱好，其中大摩更予目標價19元，但亦有大行看淡，麥格理就只看11.4元，加上市場料特首李家超本周三(19日)公布施政報告時不會將入境安排放寬至「0+0」，且有指香港與內地不可能在二十大後立刻通關，本地零售股今日表現一般，餐飲股更普遍下跌，周大福則股價波動，曾一度升逾2%，也曾跌近半成，最終收市只升不足1%。

 

(資料圖片)

 

周大福次季零售值按年增26%　內地港澳同店銷售均升

 

　　周大福截至2022年9月30日止第二季度，零售值按年增長26%；內地零售值增長27.8%，香港、澳門及其他市場亦升11%。期內內地同店銷售按年增3.4%，同店銷量跌2%；香港及澳門同店銷售升8.5%，同店銷量跌9%。當中受惠於穩定的本地消費需求，香港的同店銷售於季內增長21.2%，澳門則由於季內收緊社交距離措施及遊客減少，令同店銷售錄得28.6%跌幅。


　　集團季內於中國內地淨開設581個零售點，至9月底止內地有75.3%的周大福珠寶零售點以加盟模式經營。另季內於香港關閉3個周大福珠寶零售點，而其他市場則開設1個周大福珠寶零售點。

 

摩通：市場低估利潤率上升空間　予目標價19元

 

　　摩通發表報告表示，周大福第二財季內地同店銷售按年增長約3%，港澳市場則升約9%，大致符合該行預期。集團管理層指，內地的同店銷售在10月首兩周減弱至按年跌10%，這是導致集團股價在過去一周回調的主要原因。然而，考慮到預期其核心營業收益利潤率將會上升，市場低估了其利潤率上升空間。此外，雖然近期市場疲弱，集團並未改變其2023財年的全年盈利指引，料2023財年盈利可錄雙位數增長。另並不擔心周大福的銷售增長，因其近期同店銷售疲弱，或會被高於預期的新店開業部分所彌補，使其有望實現全年指引，重申「增持」評級，目標價為19元。

 

　　富瑞則指，周大福將於下月公布截至9月底止中期業績，雖然近期同店銷售趨勢受新冠疫情反彈影響，但第二財季之同店銷售仍大致符合預期，相信公司內地市場份額上升。另周大福上半財年新開933間店舖，全年度開店目標上調至1200至1300間，加上特許店業務的經營槓桿，將有助抵銷因黃金產品比重較高令毛利率下跌，維持「買入」評級及18元目標價不變。

 

國泰君安：經營數據符預期　中金：淨開店超預期


　　另國泰君安稱，周大福發布第二財季主要經營數據，單季度零售值同比上升26%，季內同店環比持續改善，下沉拓店持續發力驅動零售值增長，整體表現符合預期，維持「增持」評級，目標價17.71元。中金稱，周大福第二季淨開店超預期，並上調全年淨開店目標，維持「跑贏行業」評級，目標價17.02元。

 

　　國盛證券則維持周大福「買入」評級，指其作為珠寶首飾行業龍頭，渠道端加快低線城市拓展速度，產品端優化研發設計，同時重視消費者觸達。花旗亦維持周大福「買入」評級，目標價維持17.8元；中銀國際維持「買入」評級，目標價由14.5元上調至15.5元；大摩維持「增持」評級，目標價維持16.5元。

高盛：疫情及宏觀經濟存不確定性　予目標價14.6元

 

　　此外，高盛指，受壓抑需求和更積極的品牌推廣帶動，周大福第二季度內地同店銷售按年增3.4%，較疫情前高約41%。同店銷售的增長勢頭在7月尤其強勁，按年增長20%，但8至9月則錄倒退，而因去年的高基數和近期的防疫限制，國慶假期間錄約19%跌幅。而香港及澳門同店銷售升8.5%，表現相對穩定。


　　高盛又提到，周大福管理層上調內地淨開設零售點目標，並維持同店銷售和盈利指引，而其「Wonderful Life」系列產品具潛力且加速滲透帶來穩健回報，但在疫情和宏觀經濟仍存在較大不確定性下，對集團下半財年的同店銷售表現仍持保守看法，維持「中性」評級，目標價14.6元。麥格理亦維持「中性」評級，目標價11.4元。

實施「0+3」後輸入個案升　施政報告料不會放寬至「0+0」

 

　　另方面，有本地傳媒引述政府消息指，特首李家超本周公布施政報告時一定不會有「0+0」措施，而當局亦未有討論入境檢疫措施由「0+3」至「0+0」之間有中途方案，港府目前的策略是以「0+3」作為防疫基礎，然後研究為不同的大型活動提供更多豁免措施，以吸引更多商務旅客來港，激活香港經濟。此外，《南華早報》引述消息人士指，李家超近日與政府主要官員會面，討論如何宣傳入境檢疫「0+3」，料短期內不會放寬入境檢疫安排，即使放寬限制，仍將堅持對抵港人士進行檢測。


　　事實上，李家超上周已表示，實施「0+3」後，輸入個案由100多宗上升至近400宗，增加超過兩倍，須留意社區的變異病毒株等不確定因素，而社區上不守規的情況持續，出現假「免針紙」。他又指，放寬酒店檢疫是相當大的轉變，會留意數據變化及疫情變化，繼續努力放寬最大活動空間；政府同時爭取與內地及外地通關，兩者並非排斥，若能管控本港疫情，商討通關的基礎就會更強。

 

譚耀宗：期望二十大後香港與內地立刻通關不實際


　　全國人大常委譚耀宗則在電台節目表示，相信內地會堅持動態清零的抗疫政策，期望在二十大後香港與內地立刻通關是不實際，但適度增加前往內地配額會合乎港人期望。

 

　　周大福今日收市升0.7%報14.42元，最多曾升2.65%至14.7元，但亦曾跌4.75%低見13.64元。其他零售股升跌不一，莎莎國際(00178)跌0.89%報1.11元，周生生(00116)升0.77%報7.86元，佐丹奴(00709)跌0.71%報1.39元，利福(01212)升0.22%報4.56元。本地餐飲股則普遍下跌，大家樂(00341)跌1.5%報9.18元，大快活(00052)跌1.53%報9.68元，敘福樓(01978)跌1.11%報0.89元，譚仔國際(02217)跌0.99%報2.01元，太興(06811)跌3.23%報0.9元。

 

 (經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此

 

 

 

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