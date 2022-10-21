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《嚟緊炒Ｄ乜》比亞迪料第三季純利升逾三倍　短線值博

21/10/2022

　　10月以來港股略為反彈後，即再次向下再創紀錄新低，恒指更於10月20日創下16010的逾13年新低。受大市拖累，不少優質股份跟隨捱沽，比亞迪(01211)亦是其中之一。

 

(比亞迪網頁截圖)


銷量一枝獨秀　有一定提價空間


　　比亞迪最新發表盈喜，預期今年前三季純利最少91億人民幣，較去年同期增加最少2.72倍；單計第三季，預期純利最少超過55億人民幣，亦較去年同期增加最少3.33倍，更多於首兩季純利的總和。公司解釋主因新能源汽車銷量在經濟環境不佳下保持強勁增長，更持續創下歷史新高，緩解上游原材料價格上漲帶來的盈利壓力。


　　比亞迪身為內地新能源汽車龍頭，盈利能力一向高於後起之秀，即使面對百花齊放的新能源車市場，比亞迪一直站得住腳。比亞迪今年中期毛利率為13.51%，去年同期為12.76%；雖然對比其他新能源車股毛利率並非突出，但比亞迪銷量一枝獨秀，比起「蔚小理」等新勢力每月銷量可以10倍計，亦已足夠支持盈利表現，以其市佔率及顧客忠誠度，相信亦有一定提價空間。


積極拓展海外業務　料股神低位不會減持


　　比亞迪近年都積極拓展海外業務，近期便於印度新德里舉行發布會，正式宣布進入印度汽車市場之餘，同時發布高端純電SUV元PLUS，印度分公司亦已計劃於印度興建第二間工廠。除印度之外，比亞迪今年開始打入日本以及歐洲市場，市場進一步擴展。


　　比亞迪遭股神巴菲特減持後，股價一直下試低位，但自從跌穿200元後，都未有巴菲特進一步減持消息出現，市場估計巴菲特不會於太低位沽貨。建議可於188元附近買入，上望210元，跌穿170元止蝕。

 

比亞迪今日(21日)升0.36%收報195.4元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：王嘉恒

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