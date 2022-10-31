澳門疫情再起珠澳通關措施收緊 濠賭股急跌後倒升已屆低吸時？

近日澳門新冠肺炎疫情再起，繼上周清零兩個月以來首度再現本地個案，更有於美高梅中國(02282)旗下娛樂場任職的女莊荷確診須暫停營業，全澳居民也須連續3天每日快測，而珠澳兩地通關防疫措施亦再度收緊，另內地四省一市本來即將恢復赴澳團隊遊，現也可能出現變數，今早(31日)濠賭股曾全線下挫，其中金沙中國(01928)及銀河娛樂(00027)都曾跌逾4%，不過半日卻全線倒升收市，可能因濠賭股近期股價已跌得過急，正如有大行指已屆長線吸納之時，另內地宣布明日(1日)起恢復受理內地居民赴澳門旅遊智能簽注，亦對股價帶來剌激。





(截自美高梅中國網頁)

美獅美高梅莊荷確診遭封控 全澳居民連續3天每日快測

一名在美高梅中國旗下路氹美獅美高梅娛樂場任職的43歲女莊荷確診新冠病毒，她上周三至周五(26至28日)曾於不同時段返回娛樂場。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，對她的工作地點採取措施，包括娛樂場、酒店餐廳、附設於酒店內的商店等暫停營業，以及暫停接收新入住客人，直至另行通知。另娛樂場、酒店工作人員及酒店住客周日至周二(10月30日至11月1日)就地隔離。此外，她兩名兒子均在列為密切接觸者後確診，他們住處所在的北區永康街麗華新村一座已列為紅碼區，住戶只准進入不准外出。

當局又表示，為預防社區傳播，全澳居民昨日(30日)起連續3天每日須進行一次家居快速抗原檢測，之後上載到健康碼。如果沒按時完成程序，翌日的健康碼會轉為黃色。

澳門清零兩個月上周斷纜 珠澳出入境須持24小時核檢證明



另外，廣東珠海市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發布通告，自昨日(30日)18時起，所有經珠澳口岸入境、出境人員均須持24小時內核酸檢測陰性證明，措施暫定5天。如疫情穩定，從11月5日零時起，出入境人員恢復持48小時內核酸檢測陰性證明通關。珠澳口岸其他疫情防控措施保持不變。

值得一提，澳門當局上周三(26日)已通報一名澳門居民確診新冠病毒，是澳門清零兩個月以來首度再現本地個案。澳門政府當日收到珠海市部門通知，一個十混一核酸檢測樣本呈陽性，其中8人在澳門，覆檢後發現一名66歲澳門女子呈陽性，她居住的大廈被圍封，列為紅碼區，其經常出入重點區域人士須於10月26日、27日及28日每天進行一次核酸檢測。





澳門當局：恢復團隊遊需待內地通知 至今情況樂觀



另方面，據報內地四省一市即將恢復赴澳旅行團，澳門衛生局亦已制定防疫指引，提供建議給旅行社有關行程注意事項，有澳門傳媒關注進展會否受疫情影響，澳門旅遊局傳播及對外關係廳長劉鳳池表示，當局暫未收到團隊遊取消的通知，仍需等待內地文旅部正式通知。澳門衛生局長羅奕龍則稱，是次澳門病例源頭清晰，傳播鏈明確，待區域性核酸、流行病學調查及3天全民抗原檢測完成後，當局會再作評估，至今情況樂觀，目前赴澳團隊遊準備工作良好，有關部門正與內地溝通協商中，亦已為團隊遊恢復後出現突發情況做好應對預案。

雖然未知是否快將恢復赴澳團隊遊，但內地宣布明日(1日)起啟用智能電子簽注設備，受理居民赴澳門的旅遊簽注申請，審批後現場製發旅遊簽注，惟新安排不適用於來自疫情中高風險地區或有中高風險地區旅居史的人員。國家移民管理局表示，內地居民赴澳門旅遊需求增多，措施為進一步便利申請，亦是支持澳門經濟適度多元發展的重要舉措。

大和：股價回落提供長線吸納良機 首選金沙銀娛



近日濠賭股受疫情反覆拖累，股價反覆下挫，但大行看法不算太差，其中大和發表報告指，雖然中共二十大未能緩和投資者對內地疫情清零政策的憂慮，但估計政策會繼續有所放鬆，而近期濠賭股股價回落，相信會為長線投資者提供吸納良機，繼續喜好以中場為中心及具有更多非博彩元素的企業，首選金沙及銀娛，評級同為「買入」。不過，澳門在黃金周過後的訪客及賭收放緩情況持續，本月初至23日的日均賭收只約1.3億澳門元。



摩根士丹利則指，金沙是澳門博彩行業中首選股，因其中場業務量大、續牌風險較低，且估值相對銀娛更具吸引力，惟將金沙目標價由22元下調至21元，以反映2023年EBITDA預測下調30%至9.38億美元。大摩又提到，要留意金沙的流動性，其第三季度業績錄虧損，推動淨債務增至81億美元，另公司有一筆15億美元未償還信貸融資於2023年7月到期。而對於整個行業發展，大摩分別下調今明兩年的博彩總收入(GGR)預測17%及3%，以反映澳門及內地於第四季以至明年首季旅遊限制或持續。

金沙半日升4.42%收報13.7元，最多曾跌4.73%低見12.5元；銀娛升2.98%報36.25元，最多曾跌4.69%低見33.55元。美高梅亦升2.89%報3.2元，永利澳門(01128)升4.92%報3.2元，新濠(00200)升5.05%報4.16元，澳博(00880)升4.13%報2.52元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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