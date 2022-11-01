  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

阿里京東「雙11」銷售報捷　股價曾飆逾半成

01/11/2022

　　內地「雙11」購物節昨晚(31日)正式開鑼，兩大電商平台阿里巴巴(09988)旗下天貓及京東(09618)銷售均報捷，其中天貓首小時102個品牌成交破億，京東家電產品1分鐘成交破10億，阿里及京東股價今日(1日)都曾飆逾半成，但看來是因科技股今日普遍急升多於因雙11銷售理想，事實上兩間公司早前已公布預售反應熱烈，正式開賣表現好應在市場預期內，不過最近有大行看好兩間公司第三季業績會有改善，或有助股價從低位反彈。

 

(天貓網頁截圖)

 

天貓首小時102品牌成交過億人幣　直播觀看年增6倍

 

　　「天貓雙11」第一波銷售昨晚8時開啟，銷售1小時，102個品牌成交額過億元(人民幣．下同)，其中國貨品牌佔比過半。黑鹿、挪客、牧高笛、森寶、未及、佳奇等國貨品牌首小時成交額均超過去年11月1日全日，其中積木品牌「未及」僅用10分鐘成交額便超過去年雙11全周期。另開賣首小時內淘寶直播場觀同比增速6倍，「腰部主播」交易額同比增速2.5倍。


　　其實，天貓雙11預售階段在10月24日晚上8時已開始，阿里表示，預售首日美妝行業在4小時內誕生52款銷售破億元的美妝單品，以及誕生4家總銷售額破10億元的品牌 ，另超過100個男裝品牌預售首4小時成交已超越去年預售首日全日。此外，預售首4小時新能源車充電樁的預售額按年增長9%，零跑汽車(09863)預售首5分鐘成交額已超過去年預售首日全日。

 

淘寶香港站預售金額及訂單量錄高雙位數增長

 

　　此外，阿里巴巴淘寶香港站推出升級大件家具服務、全新支付服務，以及滿額跨境段包郵及升級退貨等，以進一步加強香港消費者購物體驗。淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅透露，隨著香港市場的消費者對雙11愈來愈熟悉，消費信心日漸增加，更願意購買如大型家具等複雜的產品類目，客單價錄得持續穩定增長。自10月24日雙11的預售活動開始後，香港消費者的預售金額和訂單數量均錄高雙位數增長。


　　天貓及淘寶亦提供跨店滿減優惠，每滿300元減50元，每滿200元減30元，多買多減不設上限。第一波銷售期於昨晚8時展開至11月3日，第二波將於11月10日晚上8時至11日進行，將在兩波銷售期首日增設首4小時殺勁減優惠、每晚8時開搶111元限量紅包(滿300元可用)，以及提供新人優惠。

 

京東家電類1分鐘成交破10億　多個品牌手機1秒成交破億


　　京東雙11全球熱愛季亦於昨晚8時正式啟動，美的、海爾、聯想等家電品類1分鐘成交金額破10億元，10分鐘整體成交額同比增長超40%。蘋果、小米、華為、榮耀、iQOO品牌手機在開門紅中成交額1秒破億元。安徽、湖北、甘肅等地成交額增速領跑全國。

 

　　京東雙11預售早於10月20日晚上8時開啟，京東公布，家電整體預售訂單金額按年增長近50%，其中海爾、美的、小天鵝、TCL、容聲、海信、格力等家電大牌預售訂單金額按年增長超70%。另在10月24日晚上8時開啟1小時，京東新百貨美妝品類預售訂單額按年增長超10倍。年齡層方面，「00後」消費人均件數按年增長19%，「銀髮族」消費人均件數按年增長47%，縣域和農村市場預售訂單額佔比增長17%。

 

美銀：中國上季商品網上零售額增7%　料京東阿里盈利有改善

 
　　值得留意，近日有大行就京東及阿里第三季業績發表報告，不算看得太差，其中美銀證券指，國家統計局公布第三季商品網上零售額按年增長7.1%，較第二季的3%大幅改善，但7至9月的數據仍未重回雙位數增長，而最近幾周增加疫情封鎖措施及旅行限制，可能影響10月的消費情緒。預期京東第三季美國通用會計準則下(GAAP)的經營利潤率2.3%，相對於去年同期的1.2%有改善，維持對其2024年的每股盈利預測，但將2022至23年的預測適度下調，目標價由302元降至279元，維持「買入」評級。

 

　　美銀證券又指，據統計局數據，估計阿里本地零售市場交易總額(GMV)將由今年第二季(2023財年首季)下跌中單位數，改善3個百分點至第三季((2023財年次季)下跌2.5%，另預計其各業務的持續成本控制，將支持第三季盈利表現，維持「買入」評級，並上調2023至25財年每股盈利預測，惟目標價由153元降至144元，主要反映其公開投資的價值更新。

 

大摩：京東第四季收入增長指引將成股價催化劑

 

　　此外，摩根士丹利近日發表報告指，京東將於11月公布第三季業績，第四季的收入增長指引將成下一個股價催化劑，預期集團第四季的收入增長最少可達到第三季的水平，而任何高於該行預設的基礎情境，都可能推動股價向上，維持對京東美股「增持」評級及目標價55美元。


　　不過，高盛早前發表報告指，由於中國嚴格的防疫措施，令全國網上零售增長疲弱，預計阿里、京東等各大電商公司第三季收入增長較弱，當中京東料增10%、阿里料增4%，第四季更可能錄得零增長，但隨著成本控制，利潤率有望提升。另料「雙11」將比以往激烈，因為傳統電商公司將面臨短片平台的競爭，刺激各方大手促銷。高盛分別降阿里及京東目標價8%及16%至134元及325元，維持「買入」評級。

　　阿里半日收市升4.07%報63.95元，最多升7.57%至66.1元；京東則升3.45%報150.1元，最多升6.27%至154.2元。至於其他科技股，美團(03690)升6.89%報133.4元，騰訊(00700)升5.16%報216.2元，小米(01810)升1.25%報8.92元，百度(09888)升2.86%報77.25元，網易(09999)升4.45%報89.4元。

 

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉




【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

143.700

異動股

00700

騰訊控股

229.600

異動股

02269

藥明生物

38.300

更多滬深港通

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 142.900
  • 00700 騰訊控股
  • 228.400
  • 02269 藥明生物
  • 38.250
  • 01299 友邦保險
  • 63.850
  • 00884 旭輝控股集團
  • 0.400
股份推介
  • 03320 華潤醫藥
  • 5.700
  • 目標︰$6.00
  • 00819 天能動力
  • 8.130
  • 目標︰$8.47
  • 00883 中國海洋石油
  • 9.750
  • 目標︰$11.00
  • 00270 粵海投資
  • 5.500
  • 目標︰$7.00
  • 01839 中集車輛
  • 4.910
  • 目標︰$6.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 228.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 67.150
  • 00005 滙豐控股
  • 40.800
  • 00388 香港交易所
  • 226.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 142.900
報章貼士
  • 00268 金蝶國際
  • 13.340
  • 目標︰--
  • 02388 中銀香港
  • 24.200
  • 目標︰$25.30
  • 03898 時代電氣
  • 34.100
  • 目標︰$40.00
熱炒概念股
即時重點新聞

01/11/2022 13:54  恒指午後突破即市頂位，升幅擴大至逾625點

01/11/2022 13:14  澳門10月博彩收入跌10.7%，首10個月挫逾50%

01/11/2022 11:34  【外圍經濟】澳洲儲備銀行加息0.25厘至2.85厘，符合預期

01/11/2022 09:54  李家超:金融投資峰會缺席嘉賓只屬少數，相信影響不大

01/11/2022 09:41  李家超料香港金融科技周逾萬人出席，上月入境數字按月升1.6倍

01/11/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５２﹒１５億元，買騰訊沽中海油

01/11/2022 08:28  【大行炒Ｄ乜】瑞信升瑞聲評級至跑贏大市，降招行目標至４１﹒７

01/11/2022 11:40  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９４，美元兌人幣漲報７﹒３１２５

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】ECB遇通脹攔路虎 歐洲街頭怒火升溫
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里京東「雙11」銷售報捷　股價曾飆逾半成
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》反彈先看10天線 龍湖穩健惟政策未明暫勿沾手
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

掹車邊演偶像劇 張繼聰拍《季前賽》與鏡仔共患難
人氣文章

娛樂情報

群星玩盡萬聖節 孫慧雪神還原綾波麗
人氣文章

吾港吾知．吾港吾知

【8萬富Yo篇(下集)】阿妹Kathy最終攞到幾多獎金走？用錦囊Call Out神秘嘉賓，對答勁爆笑！但佢好似係嚟搞事？到底幫唔幫到阿妹？
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

活在書堆裏：拿出「慢讀」的時間，在低壓喧鬧下，覓得一道通向光的出口
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

全黑西裝是最高階的造型挑戰？讓電影世界的殺手主角示範，黑色西裝的時尚秘密！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

飽受經痛煎熬？美國最新研究：與多吃致炎食物有關！避免這5款引起經痛的致炎食物！哪些食物可減少經痛？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
核酸檢測｜自費檢測今日起設「標準」及「特快」兩級制收費！須持安心出行「檢測登記碼」方可免費做檢測？邊類人可獲豁免？（附預約連結）
人氣文章
食物經油炸點解唔健康？甚至產生有毒物質？因為發生了這3件事！
人氣文章
中風年輕化！港大研究發現18至55歲發病率飈升逾30%！減風險要奉行「三低」飲食
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/11/2022 15:24
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/11/2022 15:25
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/11/2022 15:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/11/2022 15:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章FOCUS01/11/2022
【FOCUS】ECB遇通脹攔路虎 歐洲街頭怒火升溫
人氣文章財經熱話01/11/2022
阿里京東「雙11」銷售報捷　股價曾飆逾半成
人氣文章財經熱話01/11/2022
《午市前瞻》反彈先看10天線 龍湖穩健惟政策未明暫勿沾手
人氣文章財經熱話01/11/2022
【藥股反彈】醫藥股升勢見頂未？
人氣文章大行報告01/11/2022
【大行炒D乜】券商點睇內銀股　一click就知道
人氣文章香港要聞01/11/2022
李家超：金融投資峰會逾200位嘉賓出席　缺席只屬少數
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金