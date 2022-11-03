美猛加息英鎊走弱匯控渣打下挫 港銀勢加P地產股受壓

美國聯儲局於本港時間今日凌晨(3日)一如預期第四度大幅加息75基點，並重申對抗通脹決心，暗示不會那麼快結束加息周期。本來利息上調息差擴闊有助匯控(00005)及渣打(02888)等利息收入上升，但美國繼續猛加息令英鎊走弱，加上歐美經濟堪憂，足以抵銷加息對這類英資銀行的利好作用，匯控及渣打今日都跌逾2%，另聯儲局大幅加息，增加港銀調升最優惠利率(P)壓力，加重供樓一族負擔，樓價難免持續受壓，部分地產股也顯著下跌，其中新世界(00017)急跌逾4%。

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鮑威爾放鷹美元走強英鎊下跌 林家亨：下月加息幅度要看CPI

聯儲局宣布加息0.75厘，令基準貸款利率達到3.75厘至4厘，是2007年11月以來最高，但市場更關注主席鮑威爾的會後聲明，他提到之後兩次議息會議可能討論放緩緊縮步伐，但暗示不會如外間期望般盡快結束加息周期，更表示最終利率將高於此前預期，且經濟軟著陸機會收窄。分析指，鮑威爾語氣相當強硬，顯示聯儲局在打擊通脹方面仍有一段路要走，而聯儲局會期對應的隔夜利率掉期價格下跌，意味著加息0.5厘是12月會議最可能發生的情況。聯儲局鷹派立場提振美元，美匯指數急升至近兩周高位，報112.12。英鎊兌美元跌0.8%，報1.1382。歐元兌美元跌0.55%，報0.9817。

(《開市Good Morning》節目截圖)

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，聯儲局12月有機會只加息0.5厘，但要留意本周五(4日)公布的美國失業率及11月10日公布的CPI數據，CPI若不跌反升，加息0.75厘機會就很大。目前所有外國大行如巴克萊、野村及德銀等仍預期12月會繼續加息0.75厘，但美國大行如美銀、高盛及花旗等則預期只加0.5厘。

星展：港銀本周很難不加P 經絡：對樓市心理影響大於實際衝擊

聯儲局再度大幅加息，勢令港美息差進一步擴闊，增加本港銀行調升最優惠利率(P)壓力，加重供樓一族負擔。在聯儲局9月議息後，匯豐便帶頭將P上調0.125厘，由5厘升至5.125厘，其他銀行亦陸續跟隨。星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡指，1個月銀行同業拆息(HIBOR)已升至3.2厘，以H按息率一般H加1.3厘計，名義上H按按息已4.5厘，遠超2.875厘的封頂息，故港銀本周很難不加P，惟對大型銀行而言，加P成本不低，因同時要上調港元儲蓄存款利率，港銀本周可能傾向先將P調高0.125厘，然後再觀察港元拆息走勢。東亞銀行(00023)首席經濟師蔡永雄則指，基於接近年底，大型銀行若在今次議息後不加P，恐怕被其他同業搶存款，且銀行一向重視年底存款升跌，都希望客戶資金不會流失太多。

另經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，1個月HIBOR一直處於3厘以上，意味所有香港銀行做的按揭都無錢賺，但P除了樓按外，亦會影響其他貸款業務，業界為保持競爭力亦不敢貿然加P。至於加P對樓市影響，曹德明認為心理影響大於實際衝擊，假設以500萬元借貸、還款期30年，即使P再加0.25厘，等於每月供樓貴了600元多，對上車族負擔未有想像中大，而樓價後市主要視乎經濟前景，目前信心疲弱，估計買家仍審慎。

匯控：美國加息不利英鎊前景 當地經濟未來數季會輕微衰退

值得留意，雖然利息仍在上調，息差擴闊該有利匯控的利息收入持續上升，惟匯控上周公布第三季業績時，財務總監邵偉信指，美國加息不利英鎊前景，而當地經濟轉差基本情景下估計未來數季會出現輕微衰退，故就此相應預先減值，而第三季就內房風險減值4億美元，由於市場信心依然疲弱，估計未來減值仍會增加。不過，他重申有信心明年首季度恢復派發季度股息，亦有信心明年有形股本回報率(RoTE)可達12%以上。

匯控及渣打等英資銀行始終較受歐美經濟及英鎊走勢影響，中銀香港(02388)可能是更佳選擇，富瑞最近發表報告就指，中銀香港今年第三季提取減值準備前經營溢利107億元，按年增長34%，表現優於該行預期12%。至於收入大致符合該行預期，更佳的淨利息及費用收入抵銷了交易收入的下跌。富瑞重申中銀香港為行業首選，維持「買入」評級，目標價35元。

中原樓價指數連跌三周 穆迪料未來半年樓價跌5至10%

另方面，香港住宅價格今年已下跌近一成，利率上升料將令樓價持續受壓，不利地產股。中原城市領先指數CCL上周報168.21點，創246周新低，重返2018年2月水平，按周跌0.17%，以及連跌三周共1.41%。而受利率上升因素影響，中小型住宅樓價跌幅較豪宅明顯。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，CCL估計2022年底前達到160點低位，另因恒指急挫及同期拆息向上，對樓價的影響料於11月下旬數據反映。





國際信貸評級機構穆迪近日發表報告預測，未來6個月香港住宅樓價將下跌5至10%，原因包括香港宏觀經濟復甦緩慢、利率上升和資本市場表現疲軟等因素。不過，穆迪指，雖然樓價下跌將影響房企的銷售和現金流，但其資本結構將不會變化，多元化的業務構成可抵銷房地產行業盈利能力下降的影響。

匯控半日跌2.54%收報40.35元，渣打亦跌2.6%報46.75元，其他銀行股有部分反而逆市造好，中銀香港升0.82%報24.6元，東亞(00023)升0.8%報7.6元，惟恒生(00011)跌1.53%報109.8元。部分地產股亦下挫，新世界跌4.44%報15.48元，長實(01113)跌2.12%報43.85元，新地(00016)跌1.09%報86.4元，惟恒地(00012)無升跌報19.96元，信置(00083)升0.93%報8.66元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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