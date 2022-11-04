人幣大漲中概股急升 阿里京東「雙11」頻報喜 邊隻更值博？

人幣大幅反彈，A股抽上，恒指亦重上萬六點，中概股升勢更見凌厲。在今年「雙11」正式開鑼前，市場擔心在內地疫情持續及經濟受挫下是次購物節的表現會現隱憂。不過，阿里巴巴(09988)及京東(09618)早前預售期間已稱銷售理想，往後正式開賣更接連報喜，刺激股價今日(4日)同飆逾一成，表現暫時不相伯仲。隨著昨晚(3日)第一波銷售落幕，而第二波售賣期則要到11月10日至11日，不知哪一隻更值博呢？

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阿里：華為手機首日成交增逾1.6倍 淘寶直播觀看人次增6倍



阿里巴巴表示，天貓雙11第一波售賣期(10月31日晚上8時至11月3日晚上)開場後1小時內102個品牌成交額過億元人民幣，其中國際品牌佔比逾40%。消費電子方面，華為手機於首日(10月31日)相較去年11月1日成交額增長逾160%。華為、小米(01810)、榮耀、Vivo、OPPO手機品牌，開場後1秒成交額破億元人民幣。家電方面，國產品牌海爾、美的、小天鵝和TCL於開場後1秒成交額破億元人民幣，其中海爾於開場後5分鐘成交額破10億元人民幣。服飾方面，開場後1小時超過2000個服飾品牌成交額超越去年全日，其中波司登(03998)40分鐘實現銷售額破億元人民幣。美妝方面，開場後不到4小時，雅詩蘭黛、海藍之謎、蘭蔻和珀萊雅的官方直播間成交額突破1億元人民幣。



此外，淘寶直播觀看人次同比去年第一波售賣首個小時(11月1日凌晨0時至1時)增長600%，腰部主播交易額同比增長250%。今年天貓雙11預售階段在10月24日晚上8時開始，第一波售賣期過後，第二波售賣期為11月10日晚上8時至11月11日晚上。

京東：首日累售商品超5.5億件 首28小時售家電逾1500萬件

京東亦發布雙11戰報，從10月31日晚上8時至11月1日24時，京東累計售出商品超5.5億件，成交額前20的品牌中，中國品牌佔比達80%；中小企業和商家在京東11.11贏得增長契機，近5萬中小品牌成交額同比增長超100%，近7萬中小商家成交額同比增長超100%。

京東稱，首28小時售出家電商品超1500萬件，整體成交金額超去年11月11日全天；家電全品類優惠補貼總額超20億；PLUS用戶成交金額按年增長超50%。TCL電視、美的冰箱、海信空調等家電品牌28小時成交金額按年增長超100%。手機品類方面，蘋果、小米、華為、榮耀、OPPO、iQOO、一加(Oneplus)前4小時成交額按年增長超210%。開門紅28小時，超過800個海外品牌按年增長超過100%，超過140個跨境進口細分類目按年增長超過100%。京東免稅業務整體成交額年增長33倍。

購物優惠條款簡單著重直播帶貨 惟因疫情封控面對物流問題

值得留意，今年雙11不再於午夜12時正式開售，而是在更方便消費者的晚上8點展開，購物的優惠條款亦轉趨簡單，大多推出單純的打折優惠。天貓及淘寶就提供跨店滿減優惠，每滿300元減50元，每滿200元減30元，又在兩波銷售期首日增設首4小時殺勁減優惠、每晚8時開搶111元限量紅包(滿300元可用)，以及提供新人優惠。同時，電商平台亦投放更多資源於直播帶貨上，令市場期望在加大對直播業務的投放下，內地購物節可復甦。大行亦對電商看法正面，其中美銀發表報告，料京東阿里第三季盈利表現將有改善。



不過要留意因疫情封控升級，今年雙11商家要處理棘手的物流問題。據內媒《財新》取得的一份由速遞公司提供的「全網暫停派送網點匯總」表格顯示，截至11月1日，全國共有3228個末端網點因疫情管控暫停派送，涉及安徽、福建、廣東、河南、內蒙古、重慶等29個省市，部分城市更因疫情管控升級而一刀切暫停所有包裹攬收。有商家擔心，如果用戶下單後因為管控發不了貨申請退款，會導致大量商品滯留倉庫。

林嘉麒：雙11未必可為京東帶來厚利 阿里銷售前景更佳

元宇證券基金投資總監林嘉麒則指，阿里及京東今年雙11策略不同，阿里天貓今年主打如李佳琦、張柏芝等人氣直播主，若直播期間銷量多確可帶動整體銷情；京東則主打豐厚優惠，如京東電器推出「巨超值」百億補貼，京東科技則聯同多間內銀在全國23個地方發放千萬數字禮包。京東方面，今次雙11銷情應可帶動銷量增長但未必帶來巨大利潤，集團今年用過百億做補貼，而過去幾個月全國家電銷售數字卻極波動，其中9月更負增長6%，對主打家電的京東情況不理想，網上銷售前景未必如阿里般穩打穩紮，故今次京東應以極短炒策略操作，若到雙11完結前見到更多銷售數字，阿里升幅可能較大，值博率較高。

阿里半日升12.06%收報70.6元，成交37.76億元；京東則升12.46%報171.5元，成交13.7億元。其他科技股亦急升，嗶哩嗶哩(09626)升16.27%報84.35元，快手(01024)升15.08%報41.6元，騰訊(00700)升9.3%報242元，美團(03690)升8.62%報153.7元，小米升5.59%報9.63元，百度(09888)升7.05%報81.2元，網易(09999)升8.59%報98.6元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉







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