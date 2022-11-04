傳內地將放寬防疫措施 零售消費股懶理疫情升溫照炒上

近日屢傳內地將放寬防疫措施，可能在未來幾周甚至未來幾天會有微調，又有指明年3月將開關，零售消費股懶理內地疫情持續升溫，回吐一日後今日(4日)再度炒上，其中李寧(02331)及海底撈(06862)都飆逾一成。

(Shutterstock)

洪灝：據聞中央已設委員會檢視開關可能性 目標明年3月

思睿資產管理集團(Grow Investment Group)合夥人、知名分析師洪灝近日在推特發文稱，據聞中央已經成立一個籌備重新開放的委員會，由中央政治局常委王滬寧領導，該委員會正在檢視來自美國、香港及新加坡有關新冠疫情的數據，評估重新開放的可能性，目標是明年3月開放。不過，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上回答有關問題時指不了解這一情況。



有「新興市場之父」之稱的麥樸思(Mark Mobius)則於早前接受《彭博》訪問時表示，中國首三季財政赤字達七萬億元人民幣，創歷史新高。由於中國經濟陷入困境，政府急需資金，可能到今年年底就會放鬆動態清零防疫政策，防疫雖然會在口頭上持續，但實際情況將有所不同。安聯中國基金主管經理Anthony Wong亦表示，中國或許會在6個月內重新開放，目前是買入旅遊和休閒板塊股票時機。

野村：或未來幾周對防疫措施微調 惟積極效果有限

野村發表報告指，市場近日憧憬中國於2023年3月後開始放鬆清零防疫政策的可能性正在加大，離岸市場開始根據猜測以進行股票交易活動，擬採取的措施包括將入境人員的隔離期從「7+3」縮短為「5+3」，取消國際客運航班的熔斷機制，並將風險指定從三個級別簡化為兩個級別。北京雖然可能會在未來幾周內甚至未來幾天內對新冠疫情措施進行一些微調，但在疫情惡化情況下，料市場對大幅放鬆清零政策的預期應該會有所緩和。



野村又表示，中央政府在明年3月完成換屆，但即使到了那時，重開的具體時間和形式也仍可能存在不確定性。中國明年3月後難免進入一個困難時期，如果緩慢開放防疫限制，投資者可能相當失望並減少投資，消費需求亦因封控而持續疲弱，但若當局實質性放棄動態清零，由於多數民眾長期隔絕病毒，感染率很可能在短時間內飆升。就算中國屆時防疫政策放寬，但可能產生的積極效果將非常有限，因為今年中國的防疫措施經歷幾輪放鬆，但結果並不鼓舞人心。

昨增本土新冠3871宗創半年高 惟鄭州實施有序解封



內地疫情則持續升溫，昨日(3日)新增本土確診及無症狀感染合計3871宗，按日增逾兩成，創今年5月8日以來半年新高。其中河南省鄭州市過去幾日新增本土陽性個案維持三位數，鄭州市政府副秘書長李慧芳在昨日召開的疫情防控發布會上稱，全市新發新冠感染者人數仍處高位，防控形勢依然嚴峻；下一步會推進降級、解封有序實施，對連續七天無異常小區、有風險人員小區、有新發病例小區實施分類管理，有序恢復社會秩序。



高盛大降體品股盈利增長預測 削李寧目標價三成至65元



今日體品股爆升，惟高盛近日發表報告指，面對巨集觀經濟疲弱，以及行業推出更多折扣去庫存，內地體育行業增速將放慢，下調2022至2024年體品股盈利增長預測最多41%，預期內地體育用品市場2022至2026年年複合增長率僅12%，較早前預測有所下調，預期今年增速將放慢至1.3%，但估計明年受惠於低基數，將出現較顯著的反彈。

高盛將相關股份目標價平均下調15%至46%，維持「買入」評級，其中李寧及安踏體育(02020)目標價分別下調30%及25%，最新分別看65元及95元，李寧繼續列確信買入名單，維持行業首選看法。另特步國際(01368)目標價亦下調15%至10元。滔搏(06110)及寶勝國際(03813)目標價亦大幅下調26%及46%，分別看6.4元及0.77元。

不過，李寧今日照升12.4%收報49.4元，安踏則升8.06%報77.8元，特步升10.8%報7.59元。內地餐飲股亦急升，其中海底撈升10.13%報15.22元，九毛九(09922)升9.31%報15.5元，呷哺呷哺(00520)升16.38%報5.33元。另蒙牛乳業(02319)升7.76%報30.55元，潤啤(00291)升5.74%報45.1元，青啤(00168)升6.7%報66.1元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看