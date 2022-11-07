紫金入股招金成第二大股東 美元走弱金價急升 兩股齊飆一成

紫金礦業(02899)(滬：601899)公布，將斥約43.95億港元向復星國際(00656)附屬豫園股份(滬：600655)收購招金礦業(01818)20%股權的H股，成為招金礦業的第二大股東，加上國際金價在美元走弱下升近3%，刺激兩股飆升一成，有分析料明年美國聯儲局將結束加息，疊加黃金需求增加，金價有望上漲，金礦股或可再吼。

紫金收購招金20%股權，成招金第二大股東。(紫金網頁截圖)

紫金：黃金資源量將增188噸 成招金第二大股東可實現協同



紫金礦業指，擬通過大宗交易方式，以每股H股6.72元收購招金礦業約6.54億股H股(即20%股權的H股)，每股作價比上周五(4日)收報6.84元折讓約1.75%。交易完成後，按20%權益計算黃金資源量將增加188噸，權益礦產金年產量增加約4噸等，並成為招金礦業第二大股東，可發揮雙方優勢，提升企業運營質量和管理效率，實現協同。交易金額佔集團去年度淨資產5.72%，收購的資金來源為公司自籌。

值得留意，紫金礦業近月積極收購金礦，上月中旬便公布出資39.845億元人民幣收購山東瑞銀礦業30%股權，新增黃金權益資源儲量168.7噸。瑞銀礦業間接持有山東省萊州市三山島北部海域金礦100%權益，紫金指，海域金礦為近年國內最大金礦，保有黃金資源量562.37噸，每噸平均品位4.2克。其後紫金又出資3.6億美元(約25.59億元人民幣)收購加拿大上市公司IMG所持RGM95%的A類股份股權和100%的B類股份，RGM擁有南美最大在產金礦之一的蘇里南Rosebel金礦項目。

紫金早前已收購蘇里南在產金礦項目。(紫金網頁截圖)

美就業數據或使儲局軟化鷹派立場 美匯大跌金價升2.8%

另方面，美國勞工部上周五(4日)公布的10月就業報告反映勞動市場好壞參半，其中非農就業人數增加26.1萬，比市場預估增加19.3萬人高出甚多，失業率上升至3.7%也高於預期。Kitco.com高級分析師懷科夫表示，這份報告意味經濟復甦不會強到導致聯儲局更加激進收緊貨幣政策，也不會弱到引發對美國陷入經濟衰退的更多擔憂。



投資者擔憂有關數據會促使聯儲局在未來軟化鷹派立場，美匯指數於紐約尾盤大跌1.91%至110.78，提振了金價和其他大宗商品的行情，紐約期金大升2.8%或45.7美元，收報每盎司1676.6美元，倫敦期銅亦收漲7.1%。

分析師料明年儲局結束加息 金價將升至1712.5美元



金價自今年3月上旬升破每盎司2000美元後一路走跌，主要因聯儲局持續緊縮貨幣政策，降低黃金這類非孳息資產的吸引力。惟據《路透》的一份調查，分析師預估明年平均金價為每盎司1712.5美元，理由是聯儲局料將結束這輪緊縮循環，不再進一步加息，從而提高投資者對黃金的興趣。

此外，凱投宏觀(Capital Economics)在最新展望報告中表示，美元走強使得在美國以外購買以美元計價的黃金變得更昂貴，但如果全球經濟增長持續放緩，那麼風險偏好的改變將導致美元明年觸頂走軟，支持金價。另相信聯儲局的鷹派立場不會維持太久，預測到明年底金價將上漲至每盎司1700美元。默克投資公司(Merk)總裁兼投資長Axel Merk早前指，隨著市場對利率的預期持續變動，在可見未來金價走勢將持續波動，然而長期來看黃金仍具有保護投資組合且保值的作用。

世界黃金協會：上季全球黃金需求增28% 恢復到疫前水平



金價近期創逾兩年半新低，而連續7個月下跌的趨勢亦創下50多年來最長連續下跌紀錄，令不少投資者蠢蠢欲動。近日世界黃金協會(WGC)發布的《全球黃金需求趨勢報告》顯示，2022年第三季全球黃金需求總量(不包括場外交易)同比增長28%，達到1181噸，其中以中國等亞洲國家為主的各國央行出於外匯儲備多樣化的目的購買了近400噸黃金，是去年同期的四倍多。截至9月底止一年內黃金需求已恢復到疫情前水平，而央行購買量更達673噸，超過自1967年以來任何一年的全年購買量。



事實上，在亞洲買黃金不僅是抵制通脹手段，同時亦是一種民間習俗。六福集團(00590)早前公布運營數據，今年7至9月黃金產品同店銷售同比大增62%，集團稱由於金價偏軟，黃金產品於香港市場銷情暢旺。周大福(01929)也披露了季度經營數據，中國內地、港澳及其他市場的黃金產品銷量都有增長，其中黃金首飾及產品類別在內地的同店銷售升了9.4%。

紫金今日收市升10.26%收報8.92元，最多升12.36%高見9.09元；招金礦業則升9.65%報7.5元，最多升17.11%高見8.01元。另其他金礦股亦造好，中國黃金(02099)升5.25%報20.65元，靈寶黃金(03330)升7.23%報0.89元，山東黃金(01787)升0.93%報13.02元，SPDR金ETF(02840)升1.66%報1222.5元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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