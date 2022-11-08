黃瑋傑：港股氣氛好轉兼成交配合 恒指重上萬七在望

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

港股氣氛好轉，上日不只企穩十、二十天線，高位更重上16800點水平。參考黃金比率分割，首關反彈0.236倍約萬七點，以現市況判斷重上此水平難度高嗎？北水續流入兼成交維持逾千億，港股終見起色喜迎反彈浪？內地國家網信辦指會對互聯網平台企業依法依規開展日常監管，加上有傳國資傳媒入股快手(01024)，短片平台發展處處受限，科網股發展難如以往屢見突破？市場漸棄高增長型股份的同時，唯獨生物科技股等高Beta股份仍受市場青睞，惟生科股大多仍未有盈利，投資此板塊又有甚麼策略平衡回報及風險？

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