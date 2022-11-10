銀娛永利業績勝預期獲大行祝福 惟受累內地疫情升溫股價照跌

銀河娛樂(00027)及永利澳門(01128)公布業績，受疫情及旅遊限制拖累，上季均錄得經調整虧損，惟兩間博企同獲大行唱好，指業績勝預期。然而，隨著內地新冠疫情不斷升溫，加上中央一再重申「動態清零」不動搖，濠賭股今日(10日)全線下跌。

(銀河娛樂網頁截圖)

銀娛上季經調整EBITDA轉蝕5.8億元 收入減半賭收跌75%



銀娛第三季淨收益總額20.34億元，按年跌52.5%，按季跌16.1%；經調整EBITDA虧損5.81億元，而上年同期為盈利5.03億元，而上季為虧損3.84億元。按管理層基準計算的博彩收益總額為9億元，按年跌75%，按季跌34%。期內博彩業務淨贏率偏低，令經調整EBITDA減少約2000萬元。過去12個月經調整EBITDA為6.53億元，按年跌81%，按季跌62%。截至9月底止，公司現金及流動投資達225億元，淨現金為193億元，核心負債大致維持不變於3億元。



銀娛主席呂志和表示，嚴峻的疫情令旅遊限制從第二季度延伸至第三季度，更導致娛樂場於季度內關閉12日，對訪客量、收益和利潤都構成影響。不過，自今年11月1日起內地恢復智能簽注，訪澳旅行團亦預期快將復辦，預計有關安排能帶動市場的訪客量和收益。展望中至長期，公司對澳門的未來仍然充滿信心，但新冠肺炎疫情反覆可能會影響日後的財務表現。

瑞信：銀娛受惠成本控制業績勝預期 予目標價49.5元

瑞信發表報告表示，銀娛第三季經調整EBITDA轉蝕5.81億元，優於市場原預期轉蝕6.99億元，相信是因集團具紀律及有效的成本控制。另看好銀娛穩健的資產負債表，料可以抵禦近期行業波動，以捕捉未來的行業復甦趨勢，重申「跑贏大市」評級及目標價49.5元。雖然行業挑戰依然存在，但未來將可迎來潛在的積極消息面，包括內地重新開放電子簽注和訪澳旅行團、11月中下旬潛在批出賭牌許可，將可能會提供支持。



永利上季虧損增至2.4億美元 經調整EBITDA轉蝕6561萬美元



永利澳門控股股東Wynn Resorts公布第三季業績，當中包括永利澳門財務數據，永利期內經營收益總額約1.16億美元，按年下跌62.9%，經營虧損由上年同期9367.3萬美元增至期內約1.61億美元，公司擁有人應佔虧損淨額由1.8億美元增至2.42億美元。經調整後的物業EBITDA虧損6561.4萬美元，去年同期盈利1017.3萬美元。其中永利皇宮經調整後的物業EBITDA由上年同期盈利1210萬美元轉為虧損2180萬美元，澳門娛樂場酒店度假村經調整後的物業EBITDA虧損由上年同期190萬美元增至4380萬美元。

永利指，澳門目前若干旅遊相關限制及條件仍然生效，使到訪人數持續減少並影響公司財務業績。鑑於疫情後潛在擴散或緩和的程度及時間，以及遏制措施的實施或放寬尚不確定，管理層無法預測日後公司的物業會否全部或部分關閉，亦無法合理估計對公司未來經營業績、現金流量或財務狀況的影響，但相信恢復內地居民電子簽注的利好，會在未來幾個月浮現。

瑞銀：永利業績勝預期看7.3元 大摩：經調整EBITDA符預期

瑞銀認為，永利雖然錄得經調整虧損，但博彩收入按季跌幅較澳門整體博彩收入少，業績算是較預期好，租戶零售額亦回復至疫情前74%水平，相信即使在零收入的環境下，資金仍足以支持10個月營運，維持「買入」評級，目標價7.3元。

摩丹士丹利則指，永利第三季經調整後物業EBITDA虧損6600萬美元，若計入700萬美元壞帳，虧損應為7300萬美元，符合該行預測，但優於市場預測的9500萬美元虧損，維持目標價6.5元及「增持」評級。





花旗維持11月賭收預測40億澳門元 大和料賭牌招標成催化劑

另外，花旗近日發表報告指，透過行業渠道了解，澳門今年11月首6天博彩收入為5億澳門元，即日均收益為8300萬澳門元，較10月日均收益1.26億澳門元低。澳門近期博彩收入放慢，相信是反映珠海和澳門爆發新冠疫情導致旅客到訪低迷，在澳門進行了兩輪大規模全民檢測，錄全數陰性結果，加上考慮當局近期恢復受理內地居民到訪澳門的電子簽注會帶來的積極影響，目前維持澳門11月博彩總收入預測40億澳門元不變。

大和則指，上周澳門博彩股受憧憬內地退出清零刺激，上漲20%至33%，料賭牌重新招標將成為下一個催化劑，在短期重新評級方面，看好美高梅(02282)及新濠博亞，而長期首選則為金沙(01928)及銀娛。此外，截至11月6日，本月博彩總收入收益率為8300萬澳門元，但可能無法反映整個月趨勢，仍然預計博彩總收入和旅客量將在11月底前出現顯著改善。另中信里昂指，對於重新開放，其投資偏好順序為餐飲、旅遊和澳門博彩，在澳門博彩業中更傾向金沙和銀娛，分別予目標價24.7及58.9元，同予「買入」評級。

內地昨增8824宗本土新冠 國務院重申動態清零不動搖

內地新冠疫情繼續擴散，昨日新增本土確診及無症狀感染合計8824宗，按日再增8%，續創4月30日以來逾半年新高。廣東省仍為疫情重災區，單日新增本土確診及無症狀感染合計3007宗，繼海珠區之後，荔灣區、番禺區昨起嚴格控制人員流動。廣州除南沙區、從化區和增城區外，全市中小學今日起暫停面授。北京則新增34例本土確診病例和61例無症狀感染者，大幅收緊防控，北京百貨大樓、雍和宮等多個商場和景區暫時關閉，多家醫院部分門診停診。另重慶市新增本土確診及無症狀感染合計756宗，渝北區、兩江新區分別發布加強社會面管控的通告，重慶11個中心城區將實行一天一次區域核酸檢測。

國務院聯防聯控機制上周六(5日)召開記者會，國家衛健委新聞發言人米鋒指，當前內地仍然面臨境外疫情輸入和本土疫情傳播擴散的雙重風險，防控形勢依然嚴峻複雜，要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖。

銀娛今日跌1.74%收報42.25元，永利則跌1.5%報3.93元，金沙跌2.1%報16.8元，美高梅跌1.61%報4.28元，新濠(00200)跌2.35%報4.99元，澳博(00880)跌0.98報3.03元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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