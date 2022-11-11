《嚟緊炒Ｄ乜》下周派季績兼具「雙11」概念 京東物流跟炒一轉

京東物流(02618)下周五(18日)派發截至9月底止第三季度業績，加埋「雙11」概念，只要消息稍為正面，唔排除會炒番轉。



京東物流於去年5月由京東集團(09618)分拆上市，上市價為40.36元，京東物流主要在內地提供供應鏈解決方案及物流服務，主力為客戶提供訂制的供應鏈解決方案，涵蓋快速消費品、服裝、家電及家具、汽車及生鮮等行業。

(京東物流網頁截圖)



中期虧損收窄毛利增逾倍 營業額增21%



截至今年6月30日止上半年度業績，京東物流錄得股東應佔虧損收窄至14.62億元人仔，整體毛利增長1.1倍至36.35億元人仔，毛利率上升2.5個百分點至6.2%。期內，集團營業額增長20.9%至586.23億元人仔。截至今年6月30日止，集團現金及現金等價物為274.23億元人仔，租賃負債151.75億元人仔。



走勢方面，執筆時恒指升逾千點，成交金額逾千億元，京東物流急漲逾一成，企於12.8元水平，睇返日線圖走勢，京東物流今日現小陽燭隨大市向上，10天線與20天線幾近重疊，相信很快會出現第一個黃金交叉利好訊號，由於走勢現頭肩底回升，現價買入風險不大。



突破頭肩底頸線阻力 首站上望14.9元



另外，國家衛健委公布進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，科學精準做好防控工作的通知，取消入境航班熔斷機制，對密切接觸者，將「7天集中隔離+3天居家健康監測」管理措施調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」。對於股市而言，無疑是利好消息，對京東物流亦如是，該股現光棍大陽燭向上，明顯突破頭肩底頸線阻力，首站上望100天線約14.9元，次站挑戰250天線約19.3元，升越250天線的話，則望空而上，重返上市價40.36元，回報已相當和味矣，跌穿12元(現為10天線及20天線水平)則止蝕。

京東物流今日(11日)飆升15.49%收報13.42元。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：錢駿

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