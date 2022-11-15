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憧憬內地再放寬防疫　傳新賭牌主須投資千億　濠賭股餐飲股獲追捧

15/11/2022

　　雖然內地新冠肺炎確診連續幾日超過一萬宗且有上升趨勢，但當局為經濟考慮，開始逐步放寬防疫，繼上周發布「優化防疫二十條」後，官媒發表文章也只強調堅定落實「外防輸入、內防反彈」，並未再提及「動態清零」，市場憧憬內地將進一步放寬防疫，另傳澳門政府與博企達成協議，博企須投資千億澳門元，對濠賭股而言亦屬正面消息。今日(15日)賭股及餐飲股受追捧，其中金沙(01928)及海底撈(06862)都升逾半成，澳博(00880)及九毛九(09922)飆一成。

 

(Shutterstock)


官媒稱堅定落實外防輸入內防反彈　惟沒提動態清零


　　官媒《人民日報》昨日(14日)發表署名「仲音」文章，表示要堅定不移落實上周四(10日)中共中央政治局常委會會議提出的「外防輸入、內防反彈」總策略，以及上周五(11日)國務院聯防聯控機制公布進一步優化疫情防控的「二十條措施」，並強調進一步提升防控的科學性、精準性，「確保疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」，惟全文並未提及「動態清零」。


　　值得一提，除政治局常委會會議提到優化防控工作的二十條措施外，中國疾控中心官員上周六(12日)召開新聞發布會表示，防疫調整是基於對病毒新的特點，以及前期邊防控、邊研究、邊總結、邊優化的實踐，在基於數據、證據的基礎上所做出的，並不表示集中隔離作用的必要性在降低，但未來亦不排除再對隔離措施進行進一步優化調整。

 

里昂料餐飲博彩股受惠內地重開　薦買海底撈金沙銀娛


　　里昂上周發表報告指，內地防疫措施放鬆但步伐緩慢，惟料部分受疫情嚴重影響的內地消費行業，業務將會恢復增長，料放寬政策將從城市層面開始，然後擴展到跨省，最終擴展到跨境旅行，投資喜好次序依次為餐飲、旅遊和澳門博彩，將會受惠於內地重新開放。

 

　　餐飲行業方面，推薦海底撈，目標價為18元，維持「買入」評級，海底撈暫未有任何大型開店計劃，明年每間分店收入料按年增24%，放寬政策有助於市場反映其增長潛力。澳門博彩方面，隨著中場板塊持續增長以及現有賭牌料獲續期，看好金沙及銀娛(00027)，目標價分別為24.7元及58.9元，均予「買入」評級。

 

傳澳門政府與博企達協議　銀娛金沙皆投資逾200億

 

　　澳門博彩股除受惠內地防疫放鬆外，本身另有消息。據澳廣視葡文澳門電台報道，澳門當局已與競投新一個10年的澳門博彩特許經營權的公司達成協議，在特許經營期內的投資總額約1000億澳門元。雙方上周五(11日)召開會議，並於會上就預期投資額達成共識，其中銀娛、金沙各投資逾200億澳門元，其他公司將投資近150億澳門元。報道又稱，澳門當局主要關注非博彩元素的投資，而特許經營商將繼續支持澳門格蘭披治大賽車、音樂節等本地活動，並將國際活動帶到澳門，以及計劃開設博物館。

 

摩通：協議內容符預期　料現有6家博企全獲續牌

 

　　摩通發表報告指，傳聞中的協議內容符合該行預期，並且可能較市場預期的要好，視之為行業逐漸積極發展，賭企在續牌過程中將不會有重大的負面意外。協議沒有提及當局公布續牌結果的時間，但根據報道，政府重申不會批出新土地作博彩業發展，這反映相關投資將主要用於改建或重建項目，以及非博彩業項目。這種水平的投資應被現時6家賭牌持有企業所接受，問題是雲頂集團在澳門並沒有任何資產，意味集團如獲發賭牌，就必須收購現存資產，從而產生額外的資本開支，預期現有的6家賭牌持有企業將全獲續牌，雲頂唯一可行的方案是股權投資或採用合資企業結構。


　　高盛早前則指，賭牌競投人須在非博彩活動方面投入金錢及資源，此舉反而有助紓緩市場對日後獲得牌照的營運商需要承擔巨大資本開支的憂慮。以10年牌照，1至20億美元非博彩開支計，只相當於營運商2019年度每日營運支出的5%至28%，開支可控。預測自由行局部恢復下，澳門入境旅客人次將恢復到2019年疫情前的40至50%水平，每日賭收恢復到50至60%水平，重申金沙「確信買入」評級。

 

黃瑋傑：投資國際活動消息正面　金沙銀娛料最受惠

 

　　另輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，雖未知1000億澳門元有多少是投資於本地及國際活動，但消息屬正面，因舉辦多些國際活動吸引多些旅客去澳門，博彩業預期也會受惠，有多些國際旅客亦可減輕對內地旅客賭客的依賴。預計這些活動以吸引中場賭客居多，有別於貴賓廳賭客，而金沙銀娛中場較強，受惠相信較大。

 

　　濠賭股今日普遍上升，金沙半日升5.66%收報19.8元，銀娛升2.19%收報46.6元，永利澳門(01128)升9.8%報4.93元，澳博升10.37%報3.62元，新濠(00200)升7.56%報5.83元，美高梅(02282)升6.65%報5.13元。餐飲股同現強勢，海底撈升8.65%報17.34元，九毛九升10.35%報17.7元，呷哺呷哺(00520)升7.84%報7.15元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

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