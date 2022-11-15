《午市前瞻》專家指大市強勢毋需估頂 餐飲股海底撈好抵撈

恒生指數半日收報18257，升637點或3.62%，主板成交1097.26億元。恒生中國企業指數報6234，升255點或4.27%。恒生科技指數報3796，升242點或6.81%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報285.6元，升25元或9.59%，成交94.99億元;阿里巴巴-SW收報78.9元，升7.85元或11.05%，成交74.12億元;美團收報168.7元，升12.2元或7.8%，成交41.59億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

(海底撈網上截圖)

聶振邦：大市有力再破18500



內地防疫政策疑似有轉向跡象，官媒由過去強調「動態清零」，轉為多次提及「外防輸入、內防反彈」，並未再提及動態清零，恒指上午最多曾升近600點，觸及18200水平。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指現時勢頭強勁，上周五突破50天線後走勢向好，認為暫時毋須估頂。未來兩日繼續穩守18000，即可進一步上望18500。



海底撈破橫行區後市看好



11月以來內地消息面轉趨正面，防疫方向亦有所放緩，餐飲零售等復甦概念股連日熱炒，海底撈(06862)及九毛九(09922)今日強勢突破250天線。聶振邦指海底撈現價的確較為吸引，以6月時高位約19.5元計，現價入手潛在升幅有約一成。



雖然九毛九同樣突破250天線，但他指海底撈於15至17元區間橫行多時，如今成功突破17元區間頂部，預期之後升幅將較九毛九為大，指海底撈與九毛九同樣可作短炒，但海底撈突破橫行區後訊號利好，料升幅會更大，故較推薦海底撈，目標上望7至8月高位約20至20.5元水平。



聶振邦亦提及走勢強勁的呷哺呷哺(00520)，提到股價於去年9月高位約8.1元水平有較大阻力，建議有意入手者可於7至7.2元入手，但三股比較仍首選海底撈。





海底撈今早曾升近10%， 創逾兩個月新高。(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文: 經濟通通訊社市場組



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