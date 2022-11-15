螞蟻整改有進展阿里借勢飆一成 騰訊績前追落後同爆升

港股今日(16日)繼續高歌猛進，科技股再成升市火車頭，恒生科技指數飆逾7%，連之前一直跑輸大市的騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)也起動，股價飆逾一成。消息面上，阿里旗下螞蟻集團整改有新進展，螞蟻消金增資逾百億元人民幣，另阿里今年「雙11」雖沒公布商品交易額(GMV)，但仍有券商唱好。騰訊及阿里將分別於明日(16日)及後日(17日)公布季績，雖未知業績表現如何，但今日皆先行借勢追落後。

(資料圖片)

螞蟻消金增資削至百億人幣 杭州國資成第二大股東

阿里巴巴關聯公司螞蟻集團旗下螞蟻消金整改有新進展，除獲現有股東增資，又引入新股東，各方合共注資105億元人民幣註冊資本將進一步增至185億元人民幣。現有股東魚躍醫療(深：002223)發布公告顯示，螞蟻消金的增資方案已經確定，包括螞蟻集團、杭州金投數字科技、舜宇光學(02382)、傳化智聯(深：002010)、魚躍醫療、重慶農信投資等多家公司參與本輪增資的股權認購。惟螞蟻消金本輪增資金額較去年12月末提出的220億元人民幣大減一半。

今年1月部分公司收到螞蟻消金的通知，稱增資方案需進一步調整，時隔10個月終迎來重大進展。和此前相比，認購主體有所變化，中國信達以及重慶渝富資本不在其中，新增了杭州金投數字科技、傳化智聯和重慶農信投資。完成增資交易後，螞蟻消金將有12名股東，前五大股東分別為螞蟻集團、杭州金投數字科技、南洋銀行、舜宇光學和傳化智聯，持股比例分比為50%、10%、6.49%、6%和5.01%，其中杭州金投數字科技由國有獨資企業杭州市金融投資集團有限公司持股54.03%。

中信証券：天貓仍是年終消費主陣地 予阿里目標價141元



另方面，雖然阿里今年沒公布「雙11」具體商品交易額(GMV)，但仍有券商唱好。中信証券發表報告表示，根據阿里官方數據，今年天貓雙11仍然實現交易規模按年持平。天貓依然作為年終用戶集中消費和商家經營主陣地，穩居雙11綜合電商平台份額第一。內地未來電商大促將核心聚焦消費者體驗優化、商家經營賦能以及平台生態的不斷豐富，淡化GMV，追求健康可持續的高質量增長，對阿里中長期數字化商業服務能力持相對樂觀的態度。此外，今年以來互聯網行業政策持續釋放積極訊號，疊加2023財年基本面修復的預期，公司估值壓制正逐漸得到緩解，予目標價141元及「買入」評級。



交銀國際則指，內地電商平台淡化「雙11」的GMV，企業回歸經營效率，而天貓服飾、美妝、手機疲弱，家電穩定，和618趨勢一致。淘寶直播內容分發機制向抖音靠攏，引入抖音頭部主播，但跨平台經驗複製還需要時間和平台磨合。內地電商平台目前估值處於歷史低位，隨著經濟恢復訊號逐漸確立，對標傳統零售行業，預計電商公司估值回升的機會率大。

中信証券料騰訊廣告業務回暖 處價值投資區間看330元



騰訊於績前亦獲中信証券唱好，中信証券預計商業化變現進程加速有望帶動騰訊廣告業務回暖，預測搜索結果廣告至2027年有望帶來70億人民幣左右增量收入，商業化彈性較大。預計隨著經濟恢復和疫情得到有效控制，視頻號、搜一搜商業化加速推進，重磅新遊戲上線，以及成本持續優化，公司業績有望逐步恢復增長。當前騰訊股價已進入價值投資區間，核心業務保持較強競爭優勢，中長期仍有持續上行空間，維持「買入」評級，目標價330元。



另綜合市場預測，騰訊第三季非通用會計準則(Non-GAAP)純利料介乎254.5億至365.42億元人民幣，中位數為302.57億元人民幣，較去年同期倒退4.7%。第三季收入預測中位數為1412.06億元人民幣，按年微跌0.8%。

黃瑋傑：騰訊績前宜沽出 阿里雲遭搶佔市場份額

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目表示，騰訊兩項主要業務遊戲及廣告於現時經濟環境下表現疲弱，近日股價也跑輸恒指，恒指上周五(11日)已於50天線之上收市，騰訊昨日(14日)仍收於50天線之下，業績公布前宜先沽出減低風險，業績如不太差可再吸納。至於阿里，其股價比騰訊更落後，之前11月4日反彈最高見76.2元，昨日最多只升至73.7元，且無法收復50天線。阿里本身股價積弱，再加上無「雙11」催化劑，而國家統計局每月公布的社會消費品零售銷售數據都可見，受疫情、經濟環境及消費降級影響，網上銷售增速放慢，料電商業務有一段時間都只會低增長或持平，新業務雲業務又面對中移動(00941)及中電信(00728)等電訊營運商搶佔市場份額，市場份額已由六成跌至四成以下，往後還有可能繼續跌，相信阿里股價會繼續跑輸。

阿里今日收市大漲11.05%報78.9元，同系阿里健康(00241)亦漲14.4%報5.72元。騰訊昨日北水淨買入21.3億元，為北水淨買入最多港股，今日則升10.51%報288元。其他科技股也普遍上升，京東(09618)升8.27%報217.4元，快手(01024)升10.71%報52.2元，美團(03690)升6.33%報166.4元，百度(09888)升9.36%報97元，小米(01810)升5.01%報10.9元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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