《嚟緊炒Ｄ乜》中國燃氣同內房「魚菜共生」 現價不妨小注買

中國燃氣(00384)下周五(25日)派發截至9月底止6個月中期業績，截至今年3月底止年度，中國燃氣錄得股東應佔溢利減少26.9%至76.62億元；整體毛利減少13.1%至157.39億元，毛利率下降8個百分點至17.8%，相信下周五派發的成績表不會有突飛猛進的增長。它是一家天然氣運營服務商，主要在內地從事投資、建設、經營城市燃氣管道基礎設施，向居民和工商業用戶輸送天然氣和液化石油氣，建設及經營加油站及加氣站等。



過去一年，內房的經營環境有幾理想，大家有目共睹，而城市燃氣管道接駁與內房發展息息相關，兩者好似魚菜共生系統入面的魚同菜一樣，互相依賴。

(中國燃氣網頁截圖)



可接駁居民用戶數5300萬戶



截至今年3月底止，中國燃氣累計於全國30個省、市、自治區取得660個擁有專營權的管道燃氣項目，並擁有32個天然氣長輸管道、533座壓縮/液化天然氣汽車加氣站、106個液化石油氣分銷項目。集團所有燃氣項目可接駁居民用戶數5300萬戶。



今年3月底，集團持有銀行結存及現金約100億元，總借貸約561億元，流動比率為1.02倍，淨資產負債比率(淨借貸除以淨資產)為64%。



技術走勢方面，日線圖顯示，中國燃氣早輪創出近期新低6.94元後回升，10天線升越20天線出現黃金交叉利好訊號，今日股價一度升越50天線，可惜無功而回，投資者不妨於現水平小注買入，首站以100天線約10.2元為目標，升穿則上望250天線約11.4元，上越此關則以周線圖100周線(約18元)為最終獲利目標，最後防線為20天線(現約8元)，跌穿此位打靶。

中國燃氣今日(18日)跌2.48%收報8.64元，最多曾升3.8%高見9.2元。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：錢駿

【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情