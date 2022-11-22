國泰10月載客量激增獲大摩唱好 惟人手問題堪憂欲升乏力

國泰航空(00293)近日公布10月載客量激增的同時，預告今年全年將錄重大虧損，不過預期下半年業績較上半年有顯著改善，且可達至經營正現金流，並能實現今年底將客運力恢復至疫情前水平三分一的目標。國泰又形容公司經營已由「求存」轉向「復甦」，並宣布向合資格駐港員工加薪3.3%，以及派發相當於一個月薪金作特惠金。雖然公司看來正向全面復甦邁進，更獲大摩唱好予目標價10.7元，但近日股價疲弱，今日(22日)曾逆市升逾1%，惟最終回軟收市，可能在變相發盈警下，為挽留人才既加薪又發雙糧，令市場多少有些戒心。

(資料圖片)

10月載客量按年增逾4倍 惟料全年錄重大虧損

國泰航空上周五(18日)公布，10月份載客40.09萬人次，較2021年同月增加424.5%，但相比疫情前2019年10月的水平下跌85.4%。收入乘客千米數按年上升416.6%，但與2019年10月相比則減少80.1%。乘客運載率增加44個百分點至73.6%，以可用座位千米數計算的運力按年增加108%，與2019年10月相比下跌79%。



顧客及商務總裁林紹波表示，港府於9月底撤銷抵港人士的強制檢疫要求後，市民外遊意欲顯著上升，而隨著日本於10月11日放寬入境旅遊限制，前往當地的旅遊需求激增。已於10月增加往返亞洲各地，特別是日本多個航點的航班班次，亦恢復航班服務往來馬德里、米蘭、班加羅爾、杜拜和加德滿都。預料直至今年底的旅遊需求將持續改善，而聖誕期間的旅遊需求亦見正面。預期集團航空公司及附屬公司的下半年業績表現會較上半年有顯著改善，整體達至經營正現金流，然而集團聯屬公司預期將錄龐大虧損，集團亦將於2022年度錄得重大虧損。

國泰：年底客運力可達疫前三分一 擬未來兩年聘四千員工

另林紹波表示，集團早前公布在10至12月底會增加約3000班客運航班，並將能實現於今年底將客運航班運力恢復至疫情前水平約三分一的目標。預計明年底可運作相當疫情前70%的客運航班運力，目標於2024年底恢復疫情前的客運運力水平，較國際航空運輸協會(IATA)就亞太區航空交通的預測更快。

國泰主席賀以禮則指，開放邊境是復常關鍵之一，從營商角度希望盡快再放寬防疫措施，但最終放寬與否要由政府決定，而國泰計劃未來一年半至兩年招聘4000名前線員工包括700名機師，形容正穩步推進招聘計劃，對國泰的長遠發展有信心。

駐港員工加薪3.3%兼發雙糧 推進恢復向政府派優先股股息

國泰又形容公司經營已由「求存」轉向「復甦」，國泰航空行政總裁鄧健榮向員工發內部通告，宣布按合資格駐香港員工的底薪平均加薪3.3%，並且派發相當於一個月基本薪金作特惠金。

另方面，國泰於2020年向政府發行195億元優先股集資，但至今已拖欠4次派發優先股股息合共逾11億元。賀以禮被問及何時恢復向政府派優先股股息時指，現時仍然有很多變數，但重申國泰目前的現金狀況健康，在改善現金流及節省成本方面取得成果，不再有「燒錢」情況，國泰正按部就班推進恢復向政府派優先股股息的計劃，相信政府會收到良好回報。

黃瑋傑：業務正復甦股價卻沒跟不宜買 為搶人手恐增營運成本



輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，國泰股價已走在復常之前，藉炒復甦今年直到9月一直都跑贏大市，但到真的取消熔斷機制，真的增加了航班，真的很多人都說要去旅行後，股價卻不升反跌，反映股價已跑先過復甦。如果業務正復甦而股價卻沒跟上，現時買入亦難賺到錢。

黃瑋傑續指，國泰在營運上也非完全沒挑戰，航空業做生意不容易，經濟差或疫情嚴重時航班飛不到沒收入，現時可恢復航班又發覺不夠人手。國泰在過去兩三年疫情下裁減了不少人手，航空公司再請人不同於一般服務業，空中服務員特別機師需要一定培訓熟練後才可用，其他航空公司同樣要為復甦做準備增聘人手，為搶人就要加薪出花紅，這些都會增加營運成本。

大摩料香港航空運力復甦較慢 惟予國泰目標價10.7元

國泰股價欲升乏力，摩根士丹利發表最新研報指，與一些本地市場需求強勁的地區相反，香港的航空運力在2020年至今年上半年期間嚴重扭曲，預期運力復甦步伐仍然較慢，到今年年底料只恢復到疫前的30%水平，至明年底也只回升至70%至75%。不過，鑑於供應緊張和通脹成本上升，來自區域內和國際同業間的競爭有限，重申國泰「增持」評級，目標價10.7元。

大摩又指，大多在需求端方面的擔憂均已體現在國泰現價上，其遠期市淨率低於其自1999年以來的歷史平均水平，在供應緊張下，集團的單次航班收益有可能回到歷史高位；估計國泰的市值比區內同業折讓41%，情況並不合理。其現價已反映市場對消費增長以及航空貨運需求可能出現疲軟的擔憂，但尚未反映其盈利表現可能超出市場預期的上行機會。

國泰今日收市跌0.7%報7.31元，曾升1.5%至7.44元，連跌5日，累計跌幅4.69%。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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