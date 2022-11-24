《午市前瞻》恒指料試16800 支持民營房企發債不代表能賺錢

恒生指數半日收報17614，升90點或0.52%，主板成交500.47億元。恒生中國企業指數報5975，升30點或0.52%。恒生科技指數報3579，升23點或0.67%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及碧桂園(02007)；騰訊控股收報283.2元，升1.2元或0.43%，成交27.51億元；美團收報137.4元，跌1元或0.72%，成交16.24億元；碧桂園收報2.62元，升0.27元或11.49%，成交15.42億元。龍湖(00960)升9.01%，收報20.45元，成交4.18億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及碧桂園。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW(09988)；阿里巴巴-SW收報76.1元，升0.7元或0.93%，成交12.9億元。

(龍湖網頁截圖)

張智威：恒指短線訊號轉淡

隔晚美國聯儲局公布會議紀錄顯示多名官員認為有空間開始減慢加息步伐，美股感恩節前成交淡靜，道指升95點。港股繼續靜局，早段高開逾100點後即回落，更一度轉跌。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指技術走勢上跌穿上升軌，短線訊號轉淡，或有機會回落至11月11日上升裂口頂部16829。但他亦指，聯儲局放鴿有助紓緩大市沽壓，故認為恒指難以大跌，最多亦只跌到16829。

龍湖能賺錢但不算多



國務院總理李克強於國務院常務會議提到，須加大對民營企業發債的支持力度，推動民營企業在內的社會資本投資，對逾期未兌現承諾的地方予以通報，對確實無法按期開工的項目予以調整，內房股受刺激炒高。



張智威指內房股近期彈力十足，不宜馬上高追，如碧桂園(02007)由1元彈至現時仍有超過兩倍升幅，建議想入手可待回落至20天線附近再部署。他解釋，如今政府鼓勵民營房企發債，但解燃眉之急並不代表民營房企的盈利能力即時提升，故即使現時中央多次提及鼓勵發債，也不宜長期持有民企內房股。



龍湖(00960)身為少數仍能賺錢的民營房企，但張智威都不建議持貨太久，因為即使純利仍有升幅，但仍賺得不多，加上內地疫情反覆，而且整體內房債息高企，不宜過於樂觀，同樣建議回落至20天線才考慮入手短炒。

龍湖近期升破50日線後，今早最多升近14%。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文： 經濟通通訊社市場組



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