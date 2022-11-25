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獲內銀打救兼憧憬降準　內房升勢持續水泥股跟升　可跟炒一轉？

25/11/2022

　　內地近期密集式出台撐內房政策，除發布支持房地產「金融16條」，六大內銀亦先後與多間內房簽署戰略合作協議，授出信貸額度達12750億人民幣，加上憧憬人民銀行快將降準，內房股連升多日，今日(25日)普遍再升，水泥股亦跟升，不過有大行預料內房升勢或短暫，除非銷售穩步改善，而政策能否短期提升水泥需求亦成疑，不知內房股及水泥股升勢能否持續，可否跟炒一轉呢？

 

(華潤水泥網頁截圖)

 

六大內銀向房企授信逾1.2萬億人幣　對開發貸款予以展期

 

　　人行、銀保監近日發布《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，從保持房地產融資平穩有序、積極做好「保交樓」金融服務等六個方面提出16項具體措施。措施公布後，交通銀行(03328)、農業銀行(01288)、中國銀行(03988)、工商銀行(01398)、建設銀行(00939)、郵儲銀行(01658)相繼與房企簽訂戰略合作協議。據報，郵儲行、工行、中行和交行對各間房企授予的信貸額度累計已達12750億人民幣。

 

　　其中工行同12間全國性房地產企業，以總對總方式簽訂戰略合作協議，提供意向性融資總額達6550億人民幣。這12家全國性房企包括中海外(00688)、華潤置地(01109)、萬科(02202)、龍湖(00960)及碧桂園(02007)等，不過恒大(03333)和融創(01918)未在授信對象之內。另據內媒引述銀保監會表示，國有銀行早前已建立合資格房企「白名單」，對暫時遇到困難房企的開發貸款給予展期等安排。

 

摩通料內房升勢或短暫　除非銷售穩步改善


　　摩通發表報告指，「金融16條」方向積極，展示內地政府急於緩解開發商流動性，惟不能單靠此舉，民企內房便可走出困境。相信內房板塊股價升勢或短暫，因主要是受到情緒推動，預計在銷售穩步改善前，升勢不會延續下去，但仍看好國企包括中海外、潤地、華潤萬象生活(01209)、保利物業(06049)及中海物業(02669)。星展銀行則預期，六大國有銀行將會向更多未違約房企提供融資，措施主要利好國資背景房企，以及財務健康的民營房企。光大證券估計，隨著疫情好轉及政策逐步見效，房地產行業供需有望回暖，並看好優質龍頭內房前景。

 

　　另國際信貸評級機構惠譽認為，在融資方面，中央短期政策推動非常正面，但中期仍有待新屋銷售大範圍復甦，房地產企業流動性才會持續改善，預計明年內地房地產銷售按年持平至下跌5%。惠譽大中華區房地產評級主管金泰倫指，置業人士信心仍與就業前景及對大環境經濟憂慮有關，而政府扶持房地產政策仍然放在保交樓，穩定置業人士情緒，對於優質房地產商有較大支持，到現在仍未看到對受財困的房地產企業採取大規模搶救行動，如果有關房企債券展期後，銷售仍未復甦，下一步可能需要引進國企股東。

 

人行短期或全面降準　引導銀行針對性放貸予內房

 

　　另方面，總理李克強本周二(22日)主持國務院常務會議時提出「適時適度降準」，有分析指，由於內地新冠疫情反彈，人行最快數日內宣布放水救經濟。官媒《中國證券報》則於今日頭版引述專家表示，加大金融支持實體經濟力度，降準的必要性和緊迫性在提升；報道又引述業內人士預計，全面降準落地概率較大。中金公司分析師林英奇預計，降準幅度為0.25至0.5個百分點，釋放資金5000億至10000億人民幣。


　　高盛指，此時釋出降準訊號，反映近日疫情惡化的衝擊，人行要及時出手扶持經濟。中信証券亦提到，內地資金面趨緊，以及疫情、地產政策預期轉變，導致近來債息抽升，貨幣政策需要對實體經濟保持支援，故有必要降準。ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈指，單靠降準增加流動性，對內地經濟難產生支持，估計人行會有配套措施如再貸款等工具，引導銀行針對性放貸予中小企和內房企業。

 

溫鋼城：樓價轉升內房才可轉勢　潤泥跌至3元才抵買

　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，內房過去貨如輪轉，投地借錢起樓賣樓花，而樓花按金本應放在銀行，但銀行讓其用來再發展，將債務愈滾愈大，中央現要銀行也要孭數，免息貸款予內房，但現時樓市信心感覺有些土崩瓦解，只因有限價政策，樓價未至於大跌，不過也變成有價無市，70大中城市指數無論新樓舊樓都錄得跌幅。樓房與股票一樣，愈減價愈無人買。內房問題要解決，首要看樓價是否開始由跌轉升。現時買內房股就只是博政策可立竿見影，料內房股價仍趨波動，因最大問題仍是缺錢，早前一反彈即有內房配股，故炒買要做好止蝕及控制注碼。其中碧桂園股價低殘仍配股反映資金缺口很大，而配完股也可以再配，料升至3.5元會有阻力，其股價極波動，跌至2元也有可能。

 

　　至於有關內房政策利好作用可否傳導至水泥股？溫鋼城指，要先做到樓房去庫存，現時很多樓房不是爛尾就是起好沒人買，賣完所有舊貨再起需時多久亦難料，而近期很少聽聞內地有拍地，未拍地未勘探談何起樓？水泥股現時只是借消息炒上，不能看得太樂觀。水泥股早前確實跌了很多，華潤水泥(01313)往績市盈率僅3倍，預測市盈率居然有6.5倍，可見市場對其盈利不看好，預期今年少賺六成，明年才稍為企穩，現價不算很平，預測市盈率起碼回落至5倍，即股價跌至3元才抵買。而如果想買水泥股，華潤水泥比中建材(03323)好，因其最好估值可到10倍，中建材則只到8倍。

 

匯證：16條措施將刺激房產需求　升海螺潤泥中建材評級

 

　　值得一提，匯證早前發表報告，上調中資建築材料股的目標價，將海螺水泥(00914)及中建材評級由「持有」升至「買入」，海螺目標價由25元上調22%至30.5元，中建材目標價維持7.8元。華潤水泥評級則由「減持」上調至「持有」，目標價由3元上調33%至4元。匯證指，今次上調目標價是因應行業投資氣氛有改善，由於板塊估值已跌至歷史低位，再下跌空間有限，而內地推出「救地產16條」措施，將刺激房地產需求，水泥股的反彈將於短期內持續。

 

　　水泥股雖獲匯證唱好，但要留意水泥行業庫存偏高，產銷情況不理想，即使內房回暖，庫存壓力都要慢慢清，加上大型基礎項目受疫情影響而停工，都對水泥業有影響。惟水泥股今日再隨內房造好，華潤水泥升2.27%收報4.05元，中建材則升0.47%報6.45元，海螺升1.49%報27.2元。內房方面，碧桂園升9.54%報3.1元，龍湖升3.8%報21.85元，中海外升2.6%報20.5元，華潤置地升2.09%報34.25元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城詳盡分析，請按此

 

 

 

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