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《嚟緊炒Ｄ乜》大家樂下周派中期業績　技術走勢不俗小注炒一轉

25/11/2022

　　大家樂(00341)於下周一(28日)公布截至9月底止中期業績，在目前疫情持續之下，相信投資者對其中期業績不會有過高期望。

 

(資料圖片)


　　大家樂主要於香港及內地經營連鎖式速食餐飲業務、快餐廳、機構飲食業務和特式餐廳及食品製造及分銷業務。速食業務包括以「大家樂」及「一粥麵」品牌經營快餐連鎖店，以及經營不同種類食肆；機構飲食包括以「泛亞飲食」和「活力午餐」經營機構和學童膳食；休閒餐飲品牌包括「意粉屋」、「利華超級三文治」、「上海姥姥」及「米線陣」。


　　大家樂截至3月底止去年度業績，純利倒退94%至2121萬元，整體毛利增長46%至5.48億元，毛利率上升1.7個百分點至7.3%；於今年3月底，集團之現金及現金等值項目為15.86億元，借貸為10.8億元，流動比率為1.2倍。


疫情嚴峻不利餐飲股


　　過去3年，由於疫情嚴峻，對大家樂這類以餐飲為主公司相當不利，雖然政府推行保就業，多少會帶來一點幫助，但保就業過後，市場真正經營環境才見真章。


　　執筆時，大家樂以小陽燭向上，一度上越10天線，可惜無功而回，9RSI回升至62水平，相信短期內有望挑戰250天線(約11.95元)水平。由於大家樂近期成交疏落，相信是反映目前經營環境欠理想，即使技術走勢不錯，但切記，小注怡情，現水平小注買入，再上以250周線約16元為最終獲利目標，跌穿50天線約10.2元止蝕。

 

大家樂今日(25日)升1.25%收報11.32元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：錢駿

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