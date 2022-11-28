  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

人行降準幅度無驚喜趁消息出貨　內銀比內房更值博

28/11/2022

　　人行上周五(25日)收市後宣布將於12月5日降準0.25個百分點，共計釋放長期資金約5000億元(人民幣．下同)，不過早於上周三(23日)召開的國務院常務會議上，國務院總理李克強已提出適時適度降準，而最終降準幅度卻不及預期最多降0.5個百分點，上周已炒高的內銀及內房股借勢回吐。不過，內銀股或更受惠降準，因降準不但向市場釋放更多資金，也可降低銀行資金成本，有助提升內銀淨息差，而內房銷售能否在中央連串支持措施下出現反彈，始終令人懷疑。

 

(Shutterstock)

 

全面降準0.25個百分點　釋放資金約5千億人幣

 

　　人行宣布，12月5日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點(不含已執行5%存準率的金融機構)。本次降準後，金融機構加權平均存準率為7.8%，共計釋放長期資金約5000億元。人行有關負責人表示，此次降準目的是保持流動性合理充裕，保持貨幣信貸總量合理增長，落實穩經濟一攬子政策措施，加大對實體經濟的支持力度，並增強金融機構資金配置能力，降低其資金成本，支持受疫情嚴重影響行業和中小微企業。


　　市場早前大都預計人行降準0.25至0.5個百分點，釋放資金5000億至10000億元，但不排除會部分置換於12月16日到期的5000億元中期借貸便利(MLF)。人行上一次全面降準是在今年4月，當時降準0.25個百分點，釋出長期資金5300億元。

 

花旗：內地貨幣寬鬆空間變小　降息可能性降低

 

　　花旗銀行發表報告表示，考慮到對資金成本的節約，本次降準為12月貸款市場報價利率(LPR)下調創造空間，尤其是5年期品種的報價。但從中期來看，貨幣寬鬆空間較小。隨著中國進入後疫情時代，人行會更加謹慎行事，降息的可能性正在降低。第三季度貨幣政策執行報告顯示，人行開始關注後疫情時代的通脹風險。若中國不再施行動態清零，家庭部門開始釋放疫情期間累積的過度儲蓄，通脹壓力將加劇，明年CPI可能會試探3%的「紅線」。


　　民生銀行首席經濟學家溫彬則認為，在短期內政策利率保持穩定和此次降準幅度較小下，預計不足以帶動12月LPR調降，進一步降融資成本仍有賴於後續MLF利率下調和銀行負債端成本下行。而本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.8%，離5%僅差2.8個百分點。為避免當利率到零後傳統的貨幣政策傳導機制失效，貨幣政策的空間尚需珍惜。

 

中金：緩解銀行流動性壓力　摩根資管：內房銷售未改善宜審慎


　　至於今次降準對內銀及內房有多大利好，中金稱，人行降準主要是維護資金市場與債券市場穩定，緩解銀行的流動性壓力，並支持穩增長發力。而近期房地產行業供需兩端政策和宏觀政策不斷出台，短期可望提振信心和改善預期，中長期亦可帶動銷售、投資等基本面指標逐步企穩，預計房地產行業明年基本面指標將整體表現穩健，全國商品房銷售面積和金額或同比增長2%和5%。降準表明穩增長政策加碼，金融支持房地產行業能夠改善資產質量預期，降息對息差的壓力亦較小。由於現時銀行估值和倉位處於歷史底部，有望繼續修復。

 

　　摩根資產管理環球市場策略師周奐彤認為，4月降準已顯示對整體經濟的幫助未算太顯著，因此除降準外，市場仍會觀察內地會否有更多救市措施。而內房的三支箭藍圖早前已先發兩支，成功扭轉對行業較悲觀的預期，令投資者相信人行會救經濟，釋出利好訊號，但內房銷售仍未出現大幅改善，短期宜審慎。金融板塊則值得留意，行業股份相對歷史估值依然相對地便宜，價值類股份明年仍會較成長型股份有更多上升空間。

 

高盛：大量MLF到期抵銷降準影響　關注內房銷售會否反彈

 

　　另高盛指，今年底和明年初將看到大量MLF到期，部分抵銷降準的影響。不過，在內地確診個案增加和防疫措施收緊之際，此次降準有助提振市場對經濟增長的信心。同時，增加對大型私人開發商的貸款也將會有助恢復對房地產行業的信心。然而，內房預售仍是開發商現金流的主要渠道，因此最終仍要關注銷售是否會穩定或出現反彈。隨著為應對疫情而加強防疫控制，預計到今年底和明年初，整體經濟活動增長將繼續疲軟，政策制定者將維持寬鬆政策立場。匯證則預計降準將為銀行釋放更多流動性以支持發展商，惟基本面和市場信心仍然需要時間恢復。

 

花旗：郵儲行招行工行最受惠　瑞信：疫情及內房資產質量更關鍵

 

　　此外，花旗表示，人行宣布降準25個基點，釋放5000億元基礎貨幣，將提振內地銀行業2023財年的淨息差0.4個基點及盈利0.15%，郵儲銀行(01658)、招行(03968)和工行(01398)或是主要受益者。

 

　　瑞信則認為，降準對內銀的積極影響可能來自於更穩定的債券市場和銀行的理財產品管理凈值，更穩定的資金來源和更低的融資成本，但現階段銀行股表現關鍵驅動因素仍然是疫情封控措施和內房資產質量。

 

溫傑：只降25點子令部分投資者失望　惟應可減輕內銀負擔

　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，國務院總理李克強上周初也已表示會適時降準，上周市況已某程度反映，而今次只降25點子，對部分投資者來說有些失望，10月「三頭馬車」經濟數據都有些放慢，11月數據應會更差，因內地疫情仍在反彈中。不過，內銀要揼錢救內房，降準應可減輕內銀負擔，而降準和降息有頗大分別，所謂存款準備金率即放在銀行的錢有多少不借出去，比率愈高貸款出去的金額愈小成本也愈大，故降準可幫助銀行減輕壓力。而所謂降息是指降LPR，就算12月不降料明年第一季也會降，先降準後降息應該會繼續出現。

 

　　內銀及內房股今日均普遍回吐。內銀方面，郵儲行跌3.47%報4.45元，招行跌3.45%報35元，工行跌1.82%報3.78元，中行(03988)跌1.83%報2.69元，農行(01288)跌1.96%報2.5元，建行(00939)則跌2.34%報4.59元。至於內房，碧桂園(02007)跌5.81%報2.92元，龍湖(00960)跌5.03%報20.75元，中海外(00688)跌3.22%報19.84元，潤地(01109)跌3.07%報33.2元，雅居樂(03383)跌7.31%報2.41元，富力(02777)跌6.74%報1.8元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此

 



其他降準/內房+內銀股相關新聞：
《神州金融》商銀個人養老金業務未同步落地，華夏等公募開放認購
《異動股》潤地跌逾５％失守２５０天線，報３２﹒５元
內地一線城市掀反封控示威，重磅股拖累恒指低開５７３點抵萬七

【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

270.000

異動股

02007

碧桂園

2.920

異動股

01810

小米集團－Ｗ

9.340

更多滬深港通

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 02007 碧桂園
  • 2.920
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 9.340
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.200
  • 00493 國美零售
  • 0.173
股份推介
  • 00762 中國聯通
  • 4.100
  • 目標︰$5.00
  • 06655 華新水泥
  • 7.740
  • 目標︰$8.69
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.720
  • 目標︰--
  • 02325 雲康集團
  • 15.680
  • 目標︰$17.50
  • 03331 維達國際
  • 18.940
  • 目標︰$19.70
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 139.400
  • 00005 滙豐控股
  • 45.600
  • 00388 香港交易所
  • 279.000
報章貼士
  • 01818 招金礦業
  • 8.660
  • 目標︰$9.90
  • 06655 華新水泥
  • 7.740
  • 目標︰$8.69
  • 02318 中國平安
  • 41.850
  • 目標︰$48.00
熱炒概念股
即時重點新聞

28/11/2022 16:36  《盤後部署》恒指尾段跌幅收窄，美團短線料於148元遇阻力

28/11/2022 14:55  【高息定存】恒生一周美元定存高達10厘，大新12個月5.2厘

28/11/2022 16:12  【國安立法】終院駁回律政司反對黎智英聘外籍大狀上訴申請

28/11/2022 16:31  《本港經濟》出口貨值連跌六個月，十月跌幅擴至10.4%遜預期

28/11/2022 16:46  信貸資料平台開始運作，壹賬通等三家信貸資料服務機構正式獲選

28/11/2022 17:47  【北水炒Ｄ乜】淨流入６６﹒３８億元，買盈富沽騰訊

28/11/2022 08:15  【大行炒Ｄ乜】美團第三季經調整虧轉盈，遭三行降目標價！

25/11/2022 18:11  《嚟緊炒Ｄ乜》大家樂下周派中期業績，技術走勢不俗小注炒一轉

28/11/2022 16:29  《財資快訊》美電跌報７﹒８１２４，美元兌人幣軟報７﹒２００２

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》單日陽性破4萬　降準失靈A場軟　避險升溫人幣跌
人氣文章

新聞>財經熱話

人行降準幅度遜預期齊借勢回吐　內銀比內房更值博　
人氣文章

新聞>生財有道

【高息定存】恒生一周美元定存高達10厘　大新12個月5.2厘
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

疫下高中生英文詞彙發音大退步 75%無信心應考DSE 半數日均補課2小時
人氣文章

時事要聞

近13萬人錯誤標籤藥物過敏 無法用盤尼西林 護士評估最快1日「去標籤」
人氣文章

健康解「迷」

中風年輕化 | 年紀最細廿幾歲！每年逾1萬人中風入院！醫生：勿誤信溶血針流言，錯過治療黃金時間！
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

男人最痛：勃起功能障礙、早洩、性慾低！生理定心理影響？簡單自我測試，用郵票一試就知？一些破壞精子生活小習慣要戒！
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

莫非有「危」就真的有「機」？世貿中心變身名牌商場就會有運行？
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

拍賣生意難做，二、三線拍賣行如何生存？大部分拍假！拍假有兩個層次，不要高估自己眼力！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
一翻風就關節疼痛、僵硬？每日食呢4種超級食物，有效抗炎減少關節痛！每日食幾多？
人氣文章
等了3年！馬拉松比賽團再出發！期望未來一團接一團，能去的地方都應該去！
人氣文章
世界盃 | 捱夜睇世界盃唔夠瞓會分泌飢餓素！刺激食欲愈睇愈餓更易肥！營養師推介睇波健康小食
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2022 18:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/11/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事28/11/2022
《神州經脈》單日陽性破4萬　降準失靈A場軟　避險升溫人幣跌
人氣文章財經熱話28/11/2022
人行降準幅度遜預期齊借勢回吐　內銀比內房更值博　
人氣文章生財有道28/11/2022
【高息定存】恒生一周美元定存高達10厘　大新12個月5.2厘
人氣文章市場動向28/11/2022
新興市場綠色債券潛力不可小覷
人氣文章FOCUS28/11/2022
【FOCUS】「存亡牌」效用遞減　民進黨遭滑鐵盧
人氣文章財經熱話28/11/2022
現有6博企全獲續牌大行齊唱好　惟濠賭股表現分歧銀娛曾插半成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金