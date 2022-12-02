上月賭收遜預期無阻濠賭股節節上升 憧憬內地放寬防疫可趁回落買入？

濠賭股近日受原有6間博企全獲續牌消息刺激，加上憧憬內地放寬防疫，股價已連升多日，雖然昨日(1日)公布的11月博彩收入數據不及市場預期，但仍無阻其升勢。隨著內地疫情有放緩跡象，濠賭股今日(2日)曾再急升，惟高位開始遇沽壓，部分半日收市倒跌，惟昨日爆升一成的美高梅(02282)及永利澳門(01128)仍升逾2%，可否趁賭股回落炒一轉呢？

(資料圖片)

澳門11月博彩收入跌55.6% 今年收入或創18年低

澳門博彩監察協調局公布，澳門11月份博彩收入29.99億元(澳門元．下同)，按年下降55.6%，遜於市場預期，按月跌23.1%。今年首11個月，博彩收入387.16億元，按年跌50.9%。值得留意，如果12月博彩收入少於53億元，全年收入將創18年低，而根據花旗預測，12月博彩收入只有35億元。

(《開市Good Morning》節目截圖)

瑞信：受制防疫措施仍面臨挑戰 惟復甦預期下可低吸

瑞信發表報告指，澳門11月賭收雖然低過市場預期的36億元，但符合該行預期。日均賭收按月跌21%至1億元，相對於10月份為1.26億元。儘管自11月1日起恢復內地居民赴澳門旅遊的電子簽證，惟鑑於內地疫情加劇，澳門賭收並無改善。受累內地尤其廣東省防疫措施，近期日均賭收更由1.6億元降至6000萬元。在防疫措施及禁止跨境賭博的影響下，相信濠賭股仍面臨挑戰。

不過，瑞信指，在包括恢復旅行團、內地進一步開放及更新賭牌的正面消息影響下，有利市場情緒並推動復甦預期，建議對濠賭股趁低吸納，當中偏好金沙(01928)及銀娛(00027)，目標價分別為18.5及49.5元，評級同為「跑贏大市」。美高梅、澳博(00880)及永利澳門則予「中性」評級，目標價分別為3.9元、2.8元及4.4元。

內地本土新冠個案連續4日回落 廣州連跌10日

另外，內地新冠疫情連續第4日回落，昨日全國新增本土確診及無症狀感染合計34772宗，按日再減近3%。其中一線城市廣州市本土新增病例持續下降，廣東省衛健委通報，廣州市昨新增陽性5839例，較前一日的6312例減少逾7%，連續第10日下降。此外，深圳市新增陽性175例，較前一日的228例降逾兩成。另一直轄市重慶新增陽性6536例，較前一日的6639例略減，已連續第4日下降。

中央發出放寬防控信息 多個省市防疫措施鬆綁



近日內地多地民眾示威抗議當局過度防疫，中央發出放寬防控信息。國務院副總理孫春蘭前日(30日)及昨日在國家衛健委召開座談會表示，隨著Omicron病毒致病性減弱、疫苗接種的普及，中國疫情防控面臨新形勢新任務，要以人民為中心，防控政策持續優化，落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求。《人民日報》昨亦發文指，近期群眾反映問題非針對疫情防控，而是防控措施層層加碼，強調封控管理要「快封快解、應解盡解」。

內地多個省市防疫措施陸續鬆綁。除了廣州大部分地區解除臨時管控，重開多個場所之外，另一個疫情重災區重慶前日起中心城區亦分區分類逐步開放，密切接觸者符合條件可居家隔離。河南鄭州則解除流動性管理，轉入常態化疫情防控。沒外出需求的北京居民也不用再參加社區核酸篩查，醫院不得拒絕無48小時核酸陰性結果的患者進入。

溫鋼城：美高梅不宜高追 銀娛可回至45元買入短炒



iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，近日濠賭股節節上升，原因是個別博企如美高梅等獲續牌後有條件做投資，令市場有些憧憬，另濠賭股正熱炒內地疫情放緩及清零政策放寬憧憬，近日就有消息指副總理孫春蘭見了很多部委正討論如何放寬，惟長者接種疫苗佔比偏低，一旦放寬或復常，影響較大，現時中央正催谷長者打針。

溫鋼城續指，金沙及銀娛股價多是區間上落，美高梅則一頂高於一頂，但不宜急於追貨。預計美高梅今年盈利跌24%，明年則增長八成，銀娛盈利預計要倒退258%，惟明年料增長4倍，因此兩隻股份不是差太遠。銀娛48元至50元阻力大，短炒可回落至45元才買，如中長線持有宜跌至40元才考慮；金沙則可先食一半胡，待回落至20元才再買。

美高梅半日升2.24%收報5.93元，最多曾升6.9%至6.2元；永利澳門升2.61%報6.69元，最多曾升7.67%至7.02元；金沙半日跌0.23%報21.4元，最多曾升4.43%至22.4元；銀娛亦跌0.41%報48.1元，最多曾升2.38%至49.45元。澳博則升0.53%報3.82元，新濠(00200)升1.53%報6.65元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉







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