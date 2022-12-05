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溫傑料比亞迪銷量可達全年目標　惟仍受股神沽貨拖累不宜中長線部署

05/12/2022

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　恒指上周二至四（29—1日）累升逾1400點後轉跌60點，屬健康調整或轉勢先兆？外界預料為配合本周一至三（5—7日）悼念前國家主席江澤民活動，本周前期或有較少市場消息，周二（6日）A股停市三分鐘，對港股走勢有甚麼影響？北水上月淨流入量較10月大削逾三成，對後市有何啟示？比亞迪(01211)新能源車交付量連續三個月破廿萬輛，惟股價仍持續受壓，始終難敵股神巴菲特沽貨陰霾？中央續出招撐內房，惟重點放在保交樓而非多建房，政策利好因素又能否傳導至家電股嗎？

 

 

 

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