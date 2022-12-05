傳內銀須助還境外債民企內房興奮 降準今生效內銀仍造好

繼之前連發三箭放寬內房融資限制，有消息稱中國監管機構要四大內銀向部分優質民營房企提供離岸貸款，助其償還海外債務，另多家內銀廣州分行對個人房貸推出延期還貸服務，寬限期最多達18個月，縱然內地樓市11月沒甚起色，也無阻今日(5日)民營房企再度落鑊，傳有份受惠的龍湖(00960)更飆17%，華潤置地(01109)及中海外(00688)等國企內房反而偏軟。另人行降準今日生效，內銀普遍仍造好，其中招行(03968)及郵儲行(01658)表現最標青，均升逾半成。

(龍湖集團網頁截圖)

傳監管要四大行向房企提供離岸貸款 助償還海外債務



據《路透》報道，中國監管機構要求中行(03988)、建行(00939)、工行(01398)及農行(01288)四大行在本周六(10日)前向部分優質房企提供以國內資產做擔保的離岸貸款，用以償還海外債務。報道又引述消息人士表示，被譽為中國民營房企「五朵金花」的旭輝(00884)、碧桂園(02007)、龍湖、美的置業(03990)和新城發展(01030)將躋身首批獲得貸款資格的名單中。四大行將分別挑選幾家優質房企，並將在第一批貸款中發放3到4筆貸款。在第一批試行完成後，還將擴大範圍納入更多銀行。隨後有內媒向一間TOP5的內房企業證實了上述消息。

此外，據內媒報道，多家內銀廣州地區分行對個人房貸推出延期還貸服務，即在相應期限內不上報徵信逾期，寬限期限由1個月至18個月不等，普遍在3至6個月之間。據悉，加入暫緩房貸的銀行包括工行、建行、農行、中行、交行(03328)、興業銀行(滬：601166)、廣州農商行等。



百強房企11月銷售仍低迷 料全年業績同比降逾40%

雖然獲內銀力撐，但內房整體銷售暫仍延續低迷表現，克而瑞研究中心發布數據顯示，11月百強房企實現單月銷售操盤金額5589.8億元(人民幣．下同)，環比微降0.3%，同比下降25.5%，降幅較9月、10月基本持平。今年前11個月，百強房企銷售操盤金額為57894.7億元，同比下降42.6%。

分析指，近期雖然市場政策端和企業融資端釋放利好，但企業銷售端受制於市場整體需求和購買力，表現仍相對低迷。預計百強房企全年業績的同比降幅將保持在40%以上。公開披露年度目標的規模上市房企中，多數企業截至11月末的目標完成率不足80%，不少房企甚至不足70%，絕大多數企業前11月的目標完成度均大幅低於去年同期。





中指院：11月百城房價跌幅擴大 樓市企穩需時

另外，內地房價尚未觸底，中指研究院近日發布《百城價格指數報告》顯示，11月百城房價跌幅擴大。數據顯示，百個城市新建住宅價格環比下跌0.06%，跌幅較10月擴大0.05個百分點，且已連續5個月下跌；二手住宅價格已連續7個月下跌，環比下跌的城市數量為75個。

中指研究院指，從市場表現來看，新建住宅方面，受經濟下行壓力加大、多地疫情反覆等因素影響，11月重點城市成交規模環同比繼續下降，市場仍面臨較大壓力。二手住宅方面，多地掛牌量明顯增加，11月百城二手住宅價格環比跌幅持續擴大，且核心一二線城市房價普遍下跌。整體來看，樓市寬鬆政策逐漸顯效，但短期內疫情形勢日趨嚴峻，經濟下行壓力有所加大，內地樓市企穩或仍需時日。

大摩：料樓市明年下半年才反彈 看好潤地中海外龍湖

摩根士丹利近日亦發表報告指，預計內地將有更多寬鬆政策共同發力，支持實體房地產市場復甦，但受新冠疫情影響，可能要到2023年下半年樓市銷售才會出現反彈。近期眾多政策出台後，民營開發商的流動性壓力變得較小，並避免高質素企業陷入違約，可是銀行會選擇性予財務穩固的企業提供便利，故對整個內房業僅有少許利好。內地監管當局將維持「房住不炒」的原則，惟短期語調或會稍為放鬆，從而回復消費者情緒。



大摩補充指，內地疫情爆發令市民擔心收入和工作不穩，拖慢內房銷售復甦。預計內地明年春天會重新開放，但由於發展商缺乏土儲，料銷售前景依然疲弱。雖然發展商最艱難時期應已過去，但在經濟重開和銷售復甦實現前保持中性看法。預計國企發展商的市佔率將會增加，於中期預售額、盈利增長、回報率及派息仍優於大市，看好土儲豐富及較低風險的國企內房，如華潤置地及中海外，分別予目標價41.3元及24元，均予「增持」評級，同時對風險回報較高的優質民企如龍湖(00960)看法更正面，予龍湖「增持」評級，目標價29.2元。





惠譽：違約房企融資仍困難 穆迪：銀行資產質量受影響

另評級機構惠譽指，由於監管機構發力加速項目交付，第三季內地上市房企的營收中值按年持續改善，其中國有房企按年增長領先。近期新政使有償付能力的民營房企獲得了有針對性的資金支持，因此交樓速度從第二季的低谷實現快速進展，但違約房企仍難以獲得更多的信貸。預計有償付能力的民營房企，尤其是龍頭房企，將更多地受益於「三支箭」政策。違約房企在獲得「保交樓」用途之外的新融資方面繼續面臨挑戰，因為債權人仍擔心其償付風險，且住房銷售疲軟背景下，「白武士」投資者將慎選投資標的。

另一評級機構穆迪表示，由於中國房地產行業的持續低迷和經濟放緩，中國金融體系穩定性面臨的風險愈來愈高，較小型銀行最容易受到影響。房地產行業風險已經影響銀行的資產質量，分析師預計未來幾個月銀行業涉房貸款不良率將保持在高位。

人行降準釋放5千億人幣 光大證券：銀行營收明年有望回升

另值得留意，人民銀行下調金融機構存款準備金率0.25個百分點今日生效，降準後，金融機構加權平均存準率為7.8%，共計釋放長期資金約5000億元人民幣。



光大證券認為，隨著前期一系列穩增長政策落地顯效，房地產市場需求側逐步修復，市場化有效信貸需求得以提振，銀行體系信貸擴張仍有抓手，市場對「寬信用」仍可報以期待；銀行息差在2023年集中重定價過後收窄壓力將趨緩，「量增價穩」將對利息收入形成支撐。同時，投融資環境轉暖預期下，銀行非利息收入有望回暖。多重因素提振下，銀行業營收明年有望企穩回升。

內房股今日表現分歧，民營內房普遍急升，龍湖升17.12%報26元，碧桂園升8.77%報3.1元，旭輝升23.85%報1.35元，美的置業升4.22%報11.86元，新城發展升8.53%報3.69元，富力地產(02777)升12.97%報2.09元，寶龍地產(01238)升28.1%報1.55元，雅居樂(03383)升10.4%報2.76元；惟國企內房普遍下跌，潤地跌0.6%報33.4元，中海外跌0.49%報20.15元，越秀地產(00123)跌1.47%報9.41元。內銀股方面，建行升1.07%報4.71元，工行升0.79%報3.85元，中行升0.37%報2.71元，農行升1.19%報2.55元，交行升1.61%報4.41元，中信銀行(00998)升1.18%報3.44元，招行升8.83%報41.9元，郵儲行升6.84%報4.84元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇