內地防疫新十條出台機票搜索量飆升 中資航空股逆市造好仍可吼？

內地一如早前所傳於今日(7日)宣布十條新的新冠肺炎防控措施，惟近日熱炒的復常股，包括濠賭股及餐飲股在午後都由升轉跌，大市亦急速下挫，只有中資航空股仍堅挺，已連升3日，可能與措施出台後，旅遊平台機票搜索量飆升有關，加上11月內地出入境旅客量激增，多家航空公司擬增開多條航線，另國際油價連日急跌亦利好航空股。再者，近日有多家券商唱好行業將迎來復甦，指航空公司已屆價值重估時候，未知其股價升勢能否持續呢？

(Shutterstock)

優化防疫新十條今出台 同程：機票搜索量飆逾4倍

國務院聯防聯控機制今日宣布十條新的新冠肺炎防控措施，作為11月公布的優化防疫20條的補充措施，提出不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢。中共中央政治局昨日(6日)舉行會議，提到要優化疫情防控措施。此外，官媒《新華社》發布評論文章指最困難的時期已經走過，現在奧密克戎病毒致病力在減弱，中國的應對能力在增強，為持續優化完善防控舉措奠定了基礎，提供了條件。

新十條出台後，同程旅行(00780)平台大交通綜合搜索量快速上漲，機票瞬時搜索量較前日同一時段上漲438%，攜程(09961)平台上的機票瞬時搜索量亦猛增160%，其中春節前夕(臘月二十五-除夕)的機票搜索量暴漲至3年以來最高點。另攜程表示，截至今日12時，本周內2023年出行搜索熱度較去年同期(2021年搜索2022年)上漲超過900%。在今日上午發布元旦假期安排後的兩小時內，攜程機票、酒店產品搜索量環比前一日同時段增長分別達到6倍與7倍。

另於12月4日至5日，「航班管家」平台機票搜索量按月增超3.2倍，其中最熱門的城市為海南三亞，近期入港機票預訂量增3.3倍。而據《上海證券報》從飛豬平台了解，截至12月5日，重慶、鄭州、濟南、上海及杭州等熱門城市的出港機票預訂量按周翻倍增長。機票搜索量和預訂量激增也推動機票價格上升。同程旅行數據顯示，過去一周機票平均價格按周上漲30%達到750元人民幣，比今年國慶黃金周平均價格上漲約16%。

11月出入境旅客量同比增逾倍 國航南航擬增多條國際航線



近期在防疫政策持續優化下，旅客出行的需求和信心逐步增加。「航旅縱橫」數據顯示，11月國內航空公司的出入境旅客量超26.5萬人次，環比增長約18%，同比增長近110%。近日多家航空公司相繼發布12月國際航班開通或恢復運行的消息，如國航(00753)(滬：601111)新開或復航北京至約翰內斯堡、重慶至迪拜等多條國際航線，又計劃新開或復航重慶至胡志明市、天津至東京成田等航線。自12月1日起，南航(01055)(滬：600029)也計劃增加多條國際及地區航線。另冬春航季(2022年10月30日至2023年3月25日)，國航和南航分別計劃執行52條、42條航班，環比上一個夏秋航季(3月27日至10月29日)國際航線數量大幅增加。



首創證券發表研報指，供給端來看，短期相關補貼、支持政策支撐航空業發展，而冬春航季換班計劃數量較疫情前增長，航司擴大運力為航線恢復奠定基礎。需求端來看，防疫措施的調整呈現政策利好因素，航空需求拉升在望，當前國內航線修復情況良好，國際航線亦有望在防疫政策調整後反彈，給予行業「看好」評級。光大證券則指，隨著新冠疫苗及治療技術不斷推進，未來兩年航空客運需求必將逐步恢復，相關公司價值重估是確定性事件。

摩通：憧憬中國重開旅遊復甦 升三大航空股目標價



摩通早前發表報告指，市場對中國重開邊境的樂觀情緒愈來愈強烈，內地冬春航班顯示呈現恢復趨勢，國際航班將在未來6個月內翻倍，而國內航班將保持平穩。考慮到第三季業績和對旅遊復甦的最新看法，維持內地三大航空股「增持」評級，國航目標價由7.4元升至7.6元，東航(00670)(滬：600115)由3.6元升至3.8元，南航由5.5元升至5.6元。不過，仍傾向於內地機場多於航空公司，因為前者的資產負債表和商業模式更加健康，更多是由跨境旅行推動，內地航空公司則更著重政策支持，包括對內地業務的補貼，股份方面首選北京首都機場(00694)及國航。

不過，瑞信指，在重新開放的憧憬下，內地航空股今年表現具韌性，預計在冬季流感季節和3月初的兩會後可能會進一步放寬相關政策，相信現價已反映短期利好因素，調低內地三大航空股目標價，國航由6.4元降至5.5元，維持「中性」評級；東航由3.7元降至2.8元，南航由5.5元降至4.1元，評級均由「跑贏大市」降至「中性」。

國際油價再跌逾3%連跌三日 跌至近一年低位

另要留意，燃油成本是航空公司最主要的成本支出之一，國際油價大幅波動將對航油價格和燃油附加費收入產生較大影響，進而影響航空公司業績。而原油期貨已連續第3日收低，接近1年低位，其中紐約期油昨跌3.5%，收每桶74.25美元；布蘭特期油跌4%，收每桶79.35美元。

國航今日收市升4.27%報6.59元，最多升20.25%高見7.6元，連升3日，累升8.75%；東航升6.31%報3.2元，最多升17.28%高見3.53元，連升3日，累升15.11%；南航升2.13%報4.8元，最多升11.7%高見3.25元，連升3日，累升9.34%。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

其他航空股相關新聞：

【新冠肺炎】優化防疫新十條出台，同程：機票搜索量飆近４倍

《異動股》憧憬防疫新十條出台，中資航空股起飛，國航曾升２０％

《異動股》國航（００７５３）漲近２０％，報７﹒５８元





加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇