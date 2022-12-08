《復常炒D乜》澳門擬隨內地放寬防疫大行齊唱好 濠賭股再落鑊要博邊隻好？

內地昨日(7日)午後公布進一步放寬防疫措施的「新十條」，港股「反高潮」衝高後極速回落，收市大跌逾600點，近日熱炒內地復常的板塊都由升轉跌，其中濠賭股亦未能幸免終結多日升勢，不過今早(8日)賭股隨大市再度炒上，其中永利澳門(01128)升逾一成半表現最標青。濠賭股那麼快重拾升勢除因多間大行近日齊唱好大升目標價外，亦可能與澳門政府正研究跟隨內地放寬防疫措施有關，不知現時可否再追入呢？

(永利澳門網頁截圖)

國務院公布優化防疫新十條 澳門今介紹最新防控措施



國務院聯防聯控機制昨日下午公布優化防疫「新十條」，進一步放寬防疫措施，內容包括允許居家隔離、叫停大規模常態化檢測，對於跨地區流動人員也不再查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢，禁止鎖門焊門等過度防疫封控手段等。至於入境人員隔離政策何時調整，國家衛健委新聞發言人米鋒回應，入境管理將依法依規加快推進，進一步優化完善。另外，內地新冠疫情已連續第10日回落，昨日全國新增本土確診及無症狀感染合計21165宗，按日再減一成六。

澳門方面，社會文化司司長歐陽瑜日前表示，愈來愈多數據顯示現時Omicron變異株致病能力弱，將跟隨內地，研究逐步放寬防疫措施，但強調有規劃地放開政策並不等同於「躺平」，呼籲大眾爭取時間盡快接種疫苗。而據《澳門日報》報道，澳門特區應變協調中心今日下午5時將召開疫情記者會，介紹最新疫情及澳門各項最新防控措施。

花旗：料中場收入2024年完全恢復 首選金沙銀娛



另方面，近日濠賭股獲多間大行唱好，其中花旗發表報告指，預計明年澳門新的酒店供應和基礎設施改善將推動當地中場博彩總收入(GGR)增長，令行業EBITDA恢復至疫情前水平約36%，EBITDA復甦將帶動2024年的行業債務與EBITDA比率下降至約4.3倍。料澳門2023財年的GGR按年增長172%至1150億澳門元，但相信是保守的預測。2024財年GGR預測維持在1880億澳門元，預計中場收入將在2024年完全恢復到疫情之前的水平。

在博彩股中，花旗首選金沙(01928)和銀娛(00027)，目標價分別由26元及58.5元，升至32元及67.5元；永利目標價亦由7.2元升至9.8元，新濠(00200)則由8.4元升至11元，美高梅(02282)由6.3元升至9.65元，全維持「買入」評級。其中料美高梅將其母公司在拉斯維加斯取得成功的非博彩活動帶到澳門後，長遠將獲得市場份額。惟將澳博(00880)評級由「買入」降至「中性」，建議減持，因憂慮最近上葡京高級管理人員離職後，其增長速度或會受到影響，但目標價仍由3.65元升至4.45元。

大摩：料盈利較疫情前更強勁 偏好金沙目標價升至27.5元



摩根士丹利則指，由於賭牌問題解決，澳門博彩股於11月走高，行業年初至今表現跑贏恒指逾三成，但目前市值較2019年底的疫情前水平仍低42%。重新開放和更容易旅行將是澳門賭業明年的關鍵主題，料可令行業收入於2024年正常化。另因內地奢侈品零售額持續上升、強勁的積壓需求、中場佔比由疫情前的六成升至九成，以及有約兩成員工成本可永久節省，預期行業於疫情後的盈利將較疫前更為強勁。



大摩偏好金沙多於銀娛，予金沙「增持」評級，目標價由19元升至27.5元；予銀娛「與大市同步」評級，目標價由47元升至52.5元。同時偏好永利澳門及新濠博亞(MLCO)多於澳博及美高梅，予永利澳門「增持」評級，目標價由5元升至8元；予澳博「與大市同步」評級，目標價由3元升至4.5元；予美高梅「減持」評級，惟目標價由4元升至6元。

瑞銀：內地政策或帶動澳門放寬防疫 維持看好賭業首選金沙

另瑞銀指，內地進一步放寬防疫措施是即將重新開放的跡象，而且其放寬的步伐較該行預期的明年次季為早，雖然澳門仍有新冠確診個案，惟內地的政策或會帶動澳門當局放寬防疫措施。同時最近恢復的電子簽證和即將出現的旅行團，料可在全面通關前支持澳門的博彩總收入，維持對澳門賭業正面看法，首選金沙和新濠博亞。

摩通近日亦上調濠賭股目標價，銀娛由56元升至60元，金沙由24元升至30元，美高梅由5.7元升至7.5元，永利由7元升至8.5元，均予「增持」評級。另新濠由7元升至7.3元，澳博由3.5元升至4.2元，均予「中性」評級。

林家亨：暫不宜追入濠賭股 輸錢機會逾九成

不過，國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，幾隻濠賭股昨日都升穿保歷加通道頂線，凡升穿就算不全沽也應沽出一半，因按以往統計輸錢機會逾九成。事實上，濠賭股10月尾曾跌穿保歷加通道底線，其中銀娛當時跌穿34元，現時升穿50元才追貨已太遲，暫時應按兵不動，不宜倉卒追入。林家亨提醒，投資股票應有紀律克服自己的貪婪及恐懼。

若由10月尾起計，濠賭股累積升幅的確驚人，其中永利及美高梅都升逾1.5倍，新濠亦升逾一倍，金沙及澳博升逾八成，銀娛升46%。不過，無阻濠賭股今日再炒上，永利半日再飆16.09%收報9.02元，成交5.05億元；金沙則升7.23%報25.2元，成交8.38億元。另銀娛升5.22%報52.4元，美高梅升10.24%報8.29元，新濠升12.34%報8.65元，澳博升7.18%報4.48元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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