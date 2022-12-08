內地加強監管鋰業 贛鋒天齊跑輸大市 惟獲花旗祝福或可追落後

港股經昨日(7日)急跌後，今日(8日)重現升勢再挑戰高位，很多股份都累積龐大升幅包括新能源車股，不過近月鋰電池股受內地加強監管，鋰價略為回落影響，股價大幅落後，其中贛鋒鋰業(01772)自10月尾低位計還可累升近三成，天齊鋰業(09696)則原地踏步。近日兩股獲花旗唱好，仍予100元以上目標價，有分析亦料目前供需仍緊張，料鋰價續於高位運行，鋰電池股或可追落後。

(截自天齊鋰業網頁)

內地嚴查鋰電產業囤積居奇 有鋰企因環保調查停產

內地目前成為全球新能源汽車產銷最大市場，也因車載電池需求猛增，直接帶動近年國際鋰價狂飆。為防止市場脫序並影響新能源汽車產業發展，工信部、市監總局上月18日聯合發布通知，要求各地市場監管部門要加大監管力度，嚴格查處鋰電產業上下游各種囤積居奇、哄抬價格、不正當競爭等行為，以維護市場秩序。

此外，當局高度重視鋰渣帶來的環保問題。上月尾永興材料(深:002756)發公告指，江西省高安市在日常監測中發現錦江水源水質異常，生態環境部門正在上下游開展調查工作，集團全資子公司永興新能源為配合環保調查，對碳酸鋰冶煉生產線予以臨時停產。另鞍重股份(深:002667)及康隆達(滬:603665)近日披露，旗下生產線因修路臨時停產。在此消息影響下，永興材料股價連番急跌，今年以來累計跌幅超過30%，整個鋰礦板塊同樣表現不佳。

碳酸鋰價格仍呈回落走勢 惟多數機構指供需仍緊張



另方面，本周碳酸鋰價格仍然呈現回落走勢。截至今日電池級碳酸鋰國內混合均價價格為57.8萬元人民幣/噸，與12月4日均價58.7萬元人民幣/噸相比下降了1.53%。工業級碳酸鋰價格則為55.9萬元人民幣/噸，與12月4日57.1萬元人民幣/噸相比下降了2.1%。在此之前，中國電池級碳酸鋰價格一路創高，上月中旬站上60萬元人民幣/噸大關，相當於2020年6月平均4.1萬元人民幣/噸價格的近14倍，相較今年2月初36.4萬元人民幣/噸上漲約65%。

多數機構卻認為，目前供需格局依舊緊張，預期後市鋰價仍將高位運行。在早前召開的高工鋰電年會上，高工鋰電董事長張小飛預計，明年上半年碳酸鋰價格大概率維持在52萬元人民幣以上；下半年開始供需關係緩解，預計維持45萬元人民幣以上；到了2024年，才有望降至40萬元以下。另中信期貨表示，澳洲鋰礦公司Pilbara第12次鋰精礦拍賣價格再破紀錄，加上四川斯諾威礦業股權拍賣備受關注，對鋰價上漲有明顯推動作用。

花旗：鋰價縱回落鋰電股仍吸引 升贛鋒目標價至126.6元



花旗近日發表報告指，由於預計明年新能源車銷售減弱，市場認為鋰價將會較今年下跌。由於寧德時代提前減產，內地碳酸鋰價格可能在11月中旬達到每噸59.8萬元人民幣時已見頂，而目前的現貨價格為每噸57.8萬元人民幣。惟相信在明年3月或第二季前，信用證價格不會有太大的下行空間。即使按照該行對明年的保守價格預測，即每噸4萬美元，相關股票仍具吸引力。



另花旗指，由於天齊垂直整合的業務模式，料能減低下行周期受到的影響，因為預計碳酸鋰價將比鋰輝石價更早下跌。長遠而言，贛鋒可能會因其強勁的生產擴張和更多的鋰儲量而有好表現。贛鋒目標價由115.4元升至126.6元，天齊目標價則由126元下調至115元，均維持「買入」評級。

天齊估值偏低預測市盈率僅4.3倍 贛鋒涉內幕交易被罰款



雖然花旗略為下調天齊目標價，但看來比贛鋒更抵買。天齊是全球最大的鋰開採運營商，市佔率高達38%。全球五大電芯鋰離子電池製造商，有3家是天齊的客戶；全球前十大正極製造商，有6家是天齊客戶。2022財年首三季天齊營收246.5億元人民幣，按年激增5.4倍，純利159.81億元人民幣，按年飆升29.2倍。彭博綜合券商預測，天齊全年賺214.8億元人民幣，升4.9倍，預測市盈率僅4.3倍，市帳率2.2倍。而贛鋒今年預測市盈率為6.9倍、市帳率3.05倍。

另贛鋒近日有負面消息，集團公告因涉嫌內幕交易江特電機(深：002176)股票，將被江西證監局罰沒442萬元(人民幣．下同)，公司董事長、總裁李良彬將被處罰60萬元並給予警告，時任董事會秘書歐陽明將被處罰20萬元並給予警告。贛鋒鋰業表示，目前生產經營正常，將吸取教訓，強化內部治理規範，惟此事可能會對贛鋒鋰電的分拆上市產生影響。上月24日，贛鋒鋰業曾公布，擬籌劃分拆控股子公司贛鋒鋰電在深圳證券交易所上市。

贛鋒及天齊今日仍跑輸大市，贛鋒升1.4%收報68.6元，成交4.1億元；天齊則升0.78%報64.4元，成交1.29億元。恒指升3.38%收報19450點。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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