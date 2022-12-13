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【復常炒D乜】銀行保險受惠經濟復甦　中銀香港友邦隨時發力追落後

13/12/2022

　　內地近期持續放寬防疫，除消費、航空及濠賭等股份受惠外，銀行及保險股相信亦可得益於內地逐步復常令經濟復甦，高盛最新報告就指內地復常可提振香港本地生產總值(GDP)達7.6%，香港銀行股中，中銀香港(02388)一向較受大行看好，另有券商指在內地放寬防疫下，友邦保險(01299)估值可望快速修復。中銀香港10月底起只累升了約半成，今日(13日)升逾2%，隨時發力追落後。此外，雖然市場預計美國聯儲局即將放慢加息步伐，但料短期不會暫停加息，港銀必跟隨，利好銀行淨息差收入，其他銀行股也可留意。

 

(Shutterstock)

 

高盛指內地復常港GDP可提振7.6%　凱基亞洲薦買中銀香港友邦等

 

　　中國內地若果重新開放，香港在亞洲區內可能最受惠。高盛最新發表報告指，隨著內地取消防疫限制並重啟經濟，將推高對進口和海外旅遊的需求，對香港GDP提振效果達7.6%，是區內最大受益者。彭博經濟研究則指，內地遊客可能在明年中便重返香港，假若時間能發生在明年第二季，將提振香港明年的經濟增長至接近3%的水平。

 

　　此外，凱基亞洲昨日(12日)發布2023年市場展望，認為中港股市明年催化劑主要有疫情封控減少、中央繼續推出刺激經濟措施及美聯儲加息有望見頂，恒指基本情境下目標為21100點，樂觀情境下可見23300點，焦點股包括中銀香港(02388)、友邦保險(01299)、太古A(00019)和中電信(00728))等。

中金：中銀香港為港銀首選　內地放寬防疫友邦估值可快速修復

 

　　中銀香港於港銀中一向較受大行看好，中金早前發表研究報告，維持其「跑贏大市」評級，目標價32.38元，列為香港銀行股首選。中金認為，從中短期來看，利率上行有助帶動中銀香港業績得到改善，而公司內房敞口風險可控，截至上半年底，78%敞口為國企客戶，信用成本表現顯著優於同業。而其基本面改善不止是來自本輪加息周期，均衡的收入結構、穩健的資產質量及獨特的戰略定位，均是未來盈利能力進一步提升重要來源。


　　中金亦維持友邦保險「跑贏行業」評級，目標價108元。中金指，不同於中資壽險，疫情是壓制友邦估值重要因素，隨著相關防疫政策落地，預計公司估值有望快速得以修復。另美銀證券在保險業中亦優先選擇友邦，指其是保險公司中最平衡和最具韌性，東盟保險市場的較快復甦令友邦與內地同行相比顯得獨特，予「買入」評級，目標價91元。

 

摩通：匯控渣打受惠利率上升　中信證券：經濟轉暖恒生價值再現


　　除中銀香港外，其他香港銀行股又可否考慮呢？摩通近日發表報告，維持匯控(00005)「增持」評級，指基於對未來息口走勢預期，及早前公布的加拿大業務出售計劃所帶來的額外資本釋放，目標價由64元上調至66元。摩通又指，雖然市場對公司資本情況存在擔憂，但相信其基本面仍然穩固，中期收入增長將受到利率上升前景所支持。摩通同時上調渣打(02888)2023及24財年每股盈利預測3%，以反映對利率前景看法，予目標價78元，維持「增持」評級。

 

　　中信證券則首予恒生銀行(00011)「增持」評級，目標價145元，表示公司長期積累的聲譽、客群和久經檢驗的經營理念均維持良好，股東回報及投資價值久經檢驗，而當前香港疫情優化進程良好，同時內地民營房企近期融資政策大幅好轉，預計公司資產品質壓力高峰將過，待地產貸款風險出清以及地區經濟轉暖，投資價值將再次彰顯。

東亞料美議息後港銀最少加息0.25厘　明年將進一步加息

 

　　值得留意，本周進入超級央行周，除美國聯儲局外，歐洲央行及英倫銀行也將議息，料普遍追隨美國加息幅度。東亞銀行(00023)首席經濟師蔡永雄預計，12月聯儲局議息會議將再加息0.5厘，明年首季將再加息兩次，聯邦基金利率將至少升至約5厘並橫行一段時間。香港亦正式步入新一輪加息周期，但至今利率升幅仍低於美國，預期12月議息會議後，香港銀行將最少加息0.25厘，明年香港銀行料也會跟隨美國進一步加息。

 

　　中銀香港半日升2.58%收報25.8元，友邦則升1.06%報85.9元。另恒生亦升1.19%報127.6元，渣打升0.35%報57.05元，匯控跌0.84%報47.2元，東亞升0.86%報9.42元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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