中國鐵塔獲三大電訊商租用通訊鐵塔股價飆升 電訊股同受惠可吼

全球共享鐵塔龍頭中國鐵塔(00788)獲三大主要股東中移動(00941)、中電信(00728)及中聯通(00762)往後5年租用其通訊鐵塔及相關資產，涉2065億元人民幣，今日(14日)股價最多飆兩成，半日仍升約13%。三大中資電訊股雖股價變動不大，但料有關協議有助節省資本開支及更高效建設移動網絡，且中金近日發表報告，看好國企電訊股可受惠價值重估，股價隨時再現上升動力。

(中國鐵塔網頁集團宣傳片截圖)

租用通訊資產共達2065億人幣 三大電訊商：有助節省資本開支



中移動公布，向中國鐵塔租賃通訊鐵塔及相關資產，明年日常關連交易預計上限金額1000億人民幣。中電信亦向中國鐵塔租賃通訊鐵塔及相關資產，明年度關聯交易預計年度上限為710億元人民幣，其中相關資產租賃費及租賃負債利息費用於明年度上限為190億元人民幣。中聯通亦批准與中國鐵塔簽署商務定價協議及服務協議，當中鐵塔租賃確認使用權資產價值約355億元人民幣。有關協議有效期均為5年，自明年1月1日開始，於2027年12月31日結束。



中移動指，透過共同使用通訊鐵塔及相關資產，將得益於共享資源的優勢，同時有助於節省資本開支。中電信則指，有關協議有利於精準把握數字經濟發展機遇，更加高效建設移動網絡，加快發展綠色低碳數字信息基礎設施，有效節省資本開支和運營成本，進一步實現降本增效。中聯通指，有關協議有助於其更快速、更精準和更高效建設5G/4G網絡，節省資本開支和運營成本；同時，通過共同使用通訊鐵塔資產，預計長遠將受益於高效化運營和共用資源優勢，助力其發展新型數字信息基礎設施能力。

(中國鐵塔網頁集團宣傳片截圖)

中國鐵塔：將提升客戶服務標準調高折扣 明年收入料保持增長

中國鐵塔表示，與中移動、中聯通及中電信訂立的服務框架協議，較2018年協議有若干修訂，包括調高若干折扣、調整客戶服務標準及公司義務等。提升客戶服務標準及調高若干折扣預期將進一步提高公司在競爭對手中的競爭力；對新建鐵塔標準建造成本地區系數及若干省份存量塔類產品折扣的調整更好地反映2018年協議實施過程中發現的各省的不同情況。

根據中國鐵塔初步評估，公司於2023年自新協議項下擬進行之交易所獲得的收入預期與2022年基本持平，而於2023年的總收入預期較2022年仍將保持增長，2023年營業收入利潤率與2022年相比基本保持穩定。

方正證券：中國鐵塔經營業績發展良好 予推薦評級

方正證券早前發表報告，予中國鐵塔「推薦」評級，指公司深入實施「一體兩翼」發展戰略，強化資源統籌共用能力，堅持科技創新驅動，經營業績保持良好發展態勢，運營商業務實現穩定增長，兩翼業務增勢強勁。隨著5G室外連續網路覆蓋的廣度和深度不斷拓展，公司通過共用已有塔類資源助力運營商實現5G快速部署，同時三大運營商5G小基站規模集採落地，面向室內細分場景的5G覆蓋與建設開始提速，推動室分業務高速增長。公司初步形成「5G+室分」雙引擎的增長格局，成為運營商業務穩定增長動力保障，進一步鞏固在通訊基礎設施建設運營市場的主導地位。

業績方面，中國鐵塔今年首三季收入686.82億元人民幣，按年增6.3%；盈利63.99億元人民幣，按年增21.7%；EBITDA按年增0.4%至474.6億元人民幣，EBITDA率為69.1%。花旗發表報告指，中國鐵塔業績符預期，樂見其股息率達4.5厘。預期受益5G網絡擴張，雙翼業務收入將恢復雙位數增速，惟第三季EBITDA利潤率下跌，維持「中性」評級，目標價由1.07元降至0.86元。富瑞則指，中國鐵塔第三季收入、EBITDA、經調整純利均遜市場預期，目標價由1.06元降至0.8元，評級「持有」。

中金：中移動中電信或迎來估值重估 予跑贏行業評級

另方面，中金近日發表報告，予中移動及中電信「跑贏行業」評級，分別予目標價75元及3.68元。中金指，隨著投資者對上市國企的價值認知逐步改善，電訊營運商作為優質資產有望受益。短期內投資者較注重電訊業高股息防禦性，利潤穩健增長疊加高股息率，能夠為股東提供良好回報。中長期而言，營運商是數字經濟建設主力軍，將受惠於5G時代政企業務收入增長，隨著市場對營運商雲計算、IDC業務關注及認可度提升，或將迎來估值重估。



展望明年，中金認為電訊營運商穩健業績疊加高分紅，為股東提供良好投資回報。此外，提速降費影響接近尾聲，營運商個人業務客單價企穩回升；另方面，5G投入高峰期基本結束，資本開支佔收比下降，有望對營運商穩健業績兌現形成支撐。同時據公司指引，明年中移動和中電信分紅率將進一步提升。

中國鐵塔半日升13.42%收報0.93元，最多升20.73%高見0.99元，成交7.47億元。中移動則升0.1%報51.5元，中電信跌0.31%報3.26元，中聯通跌0.64%報4.67元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇