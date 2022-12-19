《午市前瞻》短期大市受衍生工具主導 濠賭股利好轉利淡宜先離場

恒生指數半日收報19362，跌88點或0.45%，主板成交602.9億元。恒生中國企業指數報6612，跌22點或0.33%。恒生科技指數報4134，跌14點或0.34%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報319.8元，升3元或0.95%，成交52.73億元；阿里巴巴-SW收報88.1元，升1.65元或1.91%，成交39.01億元；美團收報179.1元，升3.2元或1.82%，成交32.66億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。



東方海外(00316)收跌8.53%，報139.4元，該股成交約106萬股，涉資1.51億元，盤中高見153.7元，最低見139.5元；阿里健康(00241)跌7.58%，收報7.44元。另外，中升控股(00881)逆市升3.71%，收報41.95元；中電(00002)升2.02%，收報55.65元。

(設計圖片)

曾永堅：恒指或下試18800



港股大市無方向，整體維持19500上下爭持，但日內恒指波幅震盪，今日早市先高見19786，再回落至19276，單日波幅超過500點。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，恒指短期19900至20000阻力較大，節日臨近資金轉趨淡靜，長線基金操盤較為不積極，料到明年才會恢復活躍，預計短線恒指走勢會受衍生工具主導。加上目前美股正憂慮衰退風險，恒指維持高位整固後或要下試20天線約18800測試支持力度。



通關或延遲，博企此時大額投資不看好



澳門政府宣布正式與6間獲判博彩經營批給博企簽署批給合同，6間公司承諾的投資總額為1188億澳門元，當中開拓外國客源市場及發展非博彩項目的投資總額為1087億澳門元，博彩項目的投資總額為101億澳門元。



惟濠賭股今早大幅回落，曾永堅解釋濠賭股已累積巨大升幅，尤其外資賭股永利(01128)及金沙(01928)成功續牌後的升勢更強，而升幅亦已完全反映目前內地放寬防疫的利好因素；展望內地疫情加劇，或有延遲通關風險，如今博企需按合同作大額投資，市場亦會憂慮賭股業績短期內難以扭虧為盈，變相加重沽壓。



曾永堅續指，未持貨者故然不宜追入濠賭股，持貨者亦易獲利止賺，於高位追入者亦宜止蝕離場，尤其永利及金沙更須注意。

永利澳門今早持續受壓，股價最多跌近10%。 (經濟通HV2報價系統截圖)

金沙中國今早失守10天線，最多跌逾5%。 (經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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