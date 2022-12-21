【復常炒D乜】聖誕鐘．買匯豐 今年行唔仲行得通？

以前匯控(00005)股價穩且每季派息，是小股民定期利息收入來源，但2020年後因英國監管機構限制其派息，以保留資本應對潛在金融危機，股價隨之一落千丈，如今還不到50元。不過，匯控今年已恢復派息政策，而歐美加息周期未完，匯控跟隨加息利好淨息差收入，加上憧憬內地持續放寬防疫，可炒作復甦概念，今年「聖誕鐘買匯豐」說法可能行得通。

(資料圖片)

加息利好淨息差收入 憧憬內地重開傳統經濟股或受捧

匯控曾是不少港人愛股，因公司規模大且派息不俗。「聖誕鐘買匯豐」指在聖誕前買入匯豐短炒可獲利。原因之一是過去年尾不少公司都需要更多資金周轉，銀行增加借貸令下半年業績較好有利股價，加上以往匯控每年派4次息，通常年尾派息最多，因此吸引基金經理在年結前買入，短炒可賺息兼賺價。

不過，近年匯控一度因英國當局要求而停發股息。此外，有大量大型中資股在港上市，攤薄匯控在恒指成分比重，吸引基金買入粉飾窗櫥作用大減。另目前港股估值仍偏低，大量優質股股價低殘更值博。而回顧過去10年，12月中買匯控，持有一個月沽出有7年錄得回報，今年若再次錄得回報，相信因匯控跟隨美國聯儲局加息，利好淨息差收入，且憧憬內地持續放寬防疫刺激經濟，資金可能追捧傳統經濟股，炒作復甦概念。

料未來幾季利潤得益出售資產 今年已恢復派息政策

另方面，匯豐業務涉及多個海外市場，監管機制各異帶來不確定性，過去依賴的西方市場又陷入衰退，大股東中國平安(02318)要求其整改，建議分拆亞洲業務，迫使其加快出售資產，今年就出售了法國零售銀行業務，並宣布出售加拿大業務，以聚焦資源到增長更為迅猛的新興市場，尤其粵港澳大灣區。可以預見在未來幾個季度，匯控將因為出售資產而產生可觀的稅前利潤，包括出售加拿大業務有望獲57億美元稅前利潤，加上出售法國業務，匯控或可於2023年因出售資產確認約33億美元的稅前利潤，相當於其截至2022年9月末止12個月經調整稅前利潤208.01億美元的15.86%。

匯控又表示，出售加拿大業務交易完成後，將積極考慮派發一次性股息或股份回購。傑富瑞分析師Joe Dickerson認為，大筆派息可能會在一定程度上安撫因英國監管機構建議在2020年削減股息而被激怒的股東。事實上，匯控在今年已恢復派息政策，上半年已批准派發2022年中期股息，每股普通股為0.09美元，將以現金派付。

高盛：港銀淨息差未見頂 中國增長前景改善有助股價重估

高盛近日發表研究報告亦薦買匯控。高盛指，匯控在是次加息周期中第3次上調最優惠利率，第二次其加息幅度達25個基點，港元儲蓄存款利率亦上調25個基點，儘管存款啤打值一如預期般上升，但符合該行的模型和對銀行的指引。預期在2023至2024財年1個月香港銀行同業拆息(HIBOR)約4.5厘，明年淨利息收入模型不會有重大風險，今年第四季淨息差將持續上升，或於明年首季或上半年見頂，意味明年首季或上半年期間其淨息差將按季或較去年下半年溫和擴張。



高盛又認為，市場過度擔心經濟衰退風險會導致銀行信貸成本飆升，或者明年美聯儲減息影響銀行收入的可能性，而中國增長前景改善將有助匯控、渣打(02888)及中銀香港(02388)股價重估，分別予目標價77元、83元及43.8元，相較現價有約60%上行空間，均予「買入」評級。

熊麗萍：加息暫對息差幫助不大 守穩45元才重新留意

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍則於今日《開市Good Morning》節目指，匯控與聖誕沒甚麼關係，但近期慢升走勢頗佳，如明年香港經濟好轉對其有幫助，惟現時加息對其息差幫助不大，因即使本身有很多資金可拆出，但同時亦需加定期存款方面儲資金。匯控升至現價宜觀望，如守穩45元可重新留意，如已買入暫可持有。

匯控今早(21日)造好，半日升1.6%收報47.5元，成交2.01億元。其他銀行股大多偏軟，中銀香港跌0.19%報26.45元，恒生(00011)跌0.94%報126元，東亞(00023)跌0.65%報9.22元，大新(02356)跌0.55%報5.44元，惟渣打升1.21%報58.6元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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