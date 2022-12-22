林家亨：內房獲准借殼上市帶動行業氣氛 料明年漸見復甦

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

中央再出手撐內房！中證監﹑人民銀行及國常會分別開腔，當中提到容許內房企「借殼」已上市公司及重組併購，能否成功協助內房減債？在近期內房物管配股潮下，華潤萬象生活(01209)宣派特別股息每股0.4069元，僅屬個別例子？教育行業亦是中央力撐行業之一，中辦、國辦提出探索新模式支持職業教育，教育行業最壞時間已過？





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